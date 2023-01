Si tienes problemas con tu ordenador, puede que la actualización de la BIOS sea la solución.

Por lo general, la mayoría de la gente aconseja que las actualizaciones de la BIOS sean lo último que se intente hacer, ya que pueden acarrear problemas mayores si salen mal. Sin embargo, los fabricantes de placas base suelen lanzar actualizaciones que merece la pena instalar para mejorar la estabilidad del sistema, mejorar las funciones y desbloquear cosas como nuevos chips para el zócalo específico de tu placa base.

Así que si vas a actualizar tu PC, este es un primer paso sólido, pero también puede ser algo valioso para resolver problemas. Así que estamos aquí para explicarte cómo actualizar tu BIOS de forma fácil y segura.

Actualiza tu BIOS con cuidado

Antes de empezar, conviene tener en cuenta que las actualizaciones de la BIOS pueden ser arriesgadas. Si se produce un corte de luz o algún otro tipo de fallo en medio de la actualización de la BIOS, el PC podría bloquearse. Si el proceso de actualización se interrumpe durante el mismo, la placa base puede quedar inutilizada y no funcionar en absoluto.

Dicho esto, hemos actualizado con éxito la BIOS de muchas placas base sin problemas.

Cómo comprobar la versión de la BIOS que estás utilizando

Para actualizar la BIOS, primero tienes que saber qué versión estás utilizando. Es muy útil saber qué modelo de placa base tienes en tu equipo. Si has construido tu PC tú mismo, lo más probable es que ya lo sepas. Pero no te preocupes si no es así, porque hay formas de averiguarlo.

Una forma de hacerlo es con un software gratuito conocido como CPU-Z.

Esta ingeniosa herramienta no sólo te dice qué CPU estás utilizando actualmente, sino que te da acceso a otros datos que incluyen la versión de tu BIOS y la fecha en que fue lanzada.

Descarga e instala el software y haz clic en la pestaña "Mainboard" para ver la información de la BIOS. Esto te dará información sobre quién es el fabricante, el número de modelo de la placa base y la versión actual de la BIOS que tienes instalada.

Una vez que sepas eso, dirígete al sitio web del fabricante de la placa base, busca la página de soporte para tu placa base y descarga la última BIOS.

Cómo actualizar la BIOS a la última versión

Aquí tienes un ejemplo de cómo hacerlo en las placas base Asus.

Muchas actualizaciones de placas base siguen el mismo tipo de lógica, por lo que los pasos suelen ser así:

Haz una copia de seguridad de todo lo importante en un disco externo antes de empezar Descargue los últimos archivos de la BIOS desde el sitio del fabricante Descomprime los archivos si están comprimidos Copia los archivos en una unidad USB (lo mejor es una unidad vacía) Mantén la unidad conectada y reinicia tu PC Cuando el PC se reinicie, pulsa F2 o DEL en tu teclado para acceder a la BIOS Busca la opción de actualizar la BIOS en la configuración de la BIOS Haga clic en la actualización y busque los archivos que ha copiado en la unidad Espere a que se complete la actualización

No apagues el PC mientras se actualiza. La actualización puede tardar algún tiempo en finalizar, por lo que tendrás que ser paciente. También es posible que tengas que consultar las instrucciones en la página web del fabricante, ya que los pasos pueden ser diferentes. A veces es posible instigar el proceso de instalación mediante el software de la placa base en Windows.

También es posible que haya un puerto USB específico en tu placa base que debas utilizar para la unidad USB. Asus tiene un puerto marcado como "USB Flashback" en algunas de sus placas base. Si colocas la unidad aquí, podrás pulsar un botón para iniciar el proceso e instalar automáticamente desde allí.

¿Tienes problemas para acceder a la BIOS?

Si tienes problemas para entrar en la BIOS después de reiniciar el PC, incluso pulsando DEL o F2, no te preocupes, hay otras opciones.

Puedes acceder a la BIOS a través de Windows con estos pasos:

Pulsa el botón de inicio o la tecla Windows de tu teclado Escribe para buscar "reiniciar este PC" Pulsa en "Inicio avanzado" y haz clic para reiniciar. A continuación, puede ver varias opciones en la pantalla Haga clic en trobuleshoot Haga clic en opciones avanzadas Haga clic en la configuración del firmware UEFI

Entonces debería ver que el PC se reinicia en la BIOS y puede seguir los pasos de actualización.