Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Es posible que no conozcas las especificaciones exactas de tu ordenador. Si has comprado un portátil o un PC prefabricado, es posible que las especificaciones no estén en primer plano.

Conocer las especificaciones puede ser útil para saber si estás planeando instalar una aplicación específica o actualizar algunas partes. Ya hemos escrito antes sobre qué partes deberías actualizar primero, así como sobre cómo actualizar tu CPU y cómo actualizar tu memoria RAM, pero quizás sólo necesites saberlo para algo que estés planeando comprar.

La buena noticia es que hay formas de descubrir las especificaciones de tu PC sin tener que abrirlo y mirar el hardware real.

Hay varias formas de encontrar las especificaciones de tu PC con sólo unos pocos clics en Windows. Puedes obtener mucha información rápidamente sin necesidad de descargar ningún software adicional.

En Windows 10 y Windows 11, puedes acceder a unos cuantos detalles rápidos que incluyen qué CPU estás utilizando, cuánta RAM tienes instalada, tu versión de Windows y más. Para ello:

Haz clic en el botón de inicio o pulsa la tecla de Windows en tu teclado Escribe acerca de Haz clic en "Acerca de tu PC" en la opción de configuración del sistema que aparece

A partir de ahí puedes ver mucho de lo que necesitas saber de un vistazo.

Estas son sólo las especificaciones básicas de tu ordenador, pero no sólo puedes verlas de un vistazo aquí, sino que también puedes copiarlas haciendo clic en el botón de esta aplicación si las necesitas para solucionar problemas.

Windows también te ofrece otra forma sencilla de ver las especificaciones de tu PC. Este método también te ofrece más detalles, incluyendo información sobre tu tarjeta gráfica y los periféricos conectados (ratón, teclado y demás).

Puedes acceder a esta información a través de la herramienta de diagnóstico de DirectX. DirectX es una tecnología inteligente que permite que los distintos componentes de tu ordenador se comuniquen entre sí para funcionar eficazmente. DirectX es esencial para los juegos de PC, pero también es una parte importante del funcionamiento de tu máquina.

La herramienta de diagnóstico de DirectX (también conocida como dxdiag) se utiliza normalmente para encontrar problemas o informar de ellos. Pero también puedes usarla para averiguar las especificaciones de tu PC con facilidad. Así es como se hace:

Haz clic en el botón de inicio o pulsa la tecla de Windows en tu teclado Escribe dxdiag Haz clic en el icono que dice "comando de ejecución dxdiag" Deja que se ejecute y comprueba los resultados

Las especificaciones de tu sistema se dividen en diferentes secciones. Las especificaciones básicas de tu máquina se muestran en la página principal, pero también puedes hacer clic en la pestaña "pantalla" de la parte superior para ver tu tarjeta gráfica y hacer clic en "sonido" y "entrada" para saber más sobre los dispositivos conectados importantes.

Esta herramienta se puede utilizar para todo tipo de cosas, incluso para saber qué versión de la BIOS está ejecutando tu PC. En la parte inferior de la aplicación hay un botón que dice "guardar toda la información". Si haces clic en él, todos los datos se guardan en un documento de texto. Así podrás ver todo de un vistazo.

Si tienes una tarjeta gráfica N vidia, lo más probable es que hayas descargado GeForce Experience, sobre todo si has actualizado tus controladores gráficos o simplemente has intentado ajustar tu PC de juegos para conseguir más FPS y una experiencia más fluida.

GeForce Experience es una gran herramienta para hacer todo tipo de cosas, como capturar imágenes de juego para usarlas en YouTube o transmitirlas en Twitch. Pero también te permite actualizar fácilmente tus controladores gráficos y hacer otras cosas como averiguar las especificaciones de tu PC.

Para ver tus especificaciones, abre GeForce Experience haciendo clic con el botón derecho del ratón en el icono de la barra de tareas y haciendo clic para abrirlo o buscándolo en la lista de aplicaciones del menú de inicio. A continuación, dirígete a la pestaña "general". Desde allí, deberías ver las especificaciones de tu PC en la sección "My Rig", en la parte derecha de la aplicación.

Esto te mostrará tu tarjeta gráfica actual, la CPU, la RAM y la versión del controlador, así como la resolución de tu pantalla.

Escrito por Adrian Willings.