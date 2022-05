Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Podemos decir que en los últimos años hemos asistido a un gran número de avances en lo que respecta a la tecnología de los ordenadores portátiles. Ahora puedes conseguir un portátil potente y portátil de una gran cantidad de fabricantes, y tampoco tiene que costar un dineral.

Por si no te has dado cuenta, se ha producido una importante actualización en el rendimiento de los gráficos, especialmente de la más reciente GPUS de la serie GeForce RTX 30 de Nvidia.

Así que si todavía tienes un portátil con el modelo de la serie GTX 10, hay muchas posibilidades de que experimentes un gran aumento y no tienes que gastar una fortuna para conseguir esa mejora de rendimiento.

Si, por ejemplo, eliges un portátil con RTX 3060 como este Gigabyte G5, puedes gastar tan solo 799 euros y beneficiarte de la última tecnología. Entonces, ¿qué se ha mejorado exactamente desde la serie 10 (como este Razer Blade más antiguo)? En resumen, mucho.

Nvidia tiene un montón de tecnologías que acompañan a una tarjeta gráfica. Todas ellas se combinan para crear una experiencia de velocidad total.

Está Dynamic Boost, la tecnología de Nvidia que cambia automáticamente la energía de la CPU a la GPU cuando es necesario, para garantizar que se obtiene el máximo rendimiento, pero sin tener que hacer nada.

También hay algo llamado DLSS, que es la abreviatura de Deep Learning Super Sampling, y es una tecnología de IA que se utiliza para aumentar el rendimiento gráfico y la velocidad de fotogramas utilizando los procesadores de IA Tensor Core integrados directamente en la propia GPU. Esto se traduce en un juego súper fluido gracias a la velocidad de los fotogramas sin sacrificar la calidad de la imagen, perfecto para aprovechar las pantallas de refresco rápido como el panel de 144hz de ese portátil Gigabyte.

Las GPU para portátiles de la serie RTX 30 también vienen equipadas con funciones de trazado de rayos, de modo que los juegos compatibles con el trazado de rayos se muestran con efectos de iluminación mucho más realistas. Se trata de una técnica de iluminación visual que reproduce con mayor precisión la luz en una escena y requiere menos tiempo de creación por parte del artista que los métodos antiguos.

Y hay muchos juegos que aprovechan estas tecnologías de Nvidia. Entre ellos se encuentran juegos como Guardians of the Galaxy, Apex Legends, Cyberpunk 2077, Dying Light 2, Metro Exodus, Shadow of the Tomb Raider e incluso Minecraft, entre muchos otros.

Así que donde podrías encontrarte con un portátil de la serie 10 luchando por mantener esas altas tasas de fotogramas, o escenas bellamente trazadas por rayos, la serie RTX 30 utiliza su inteligencia avanzada para seguir el ritmo de los juegos más exigentes sin mayor esfuerzo.

En resumen, puedes obtener un rendimiento increíble, en un sistema que puedes llevar en tu mochila.

Sin embargo, no se trata solo de la fuerza bruta de los juegos. Los últimos portátiles de la serie 30 también cuentan con otras capacidades inteligentes que los hacen ideales para el trabajo y el uso diario en general, tanto si eres un creativo como si sólo necesitas una máquina portátil para trabajar.

Nvidia también ha trabajado con los proveedores de CPU para desarrollar un nuevo marco de trabajo de bajo nivel llamado CPU Optimizer que permite al controlador de la GPU Nvidia optimizar aún más el rendimiento, las temperaturas y el consumo de energía. La eficiencia se consigue reduciendo los cálculos innecesarios y la energía se desplaza entre la GPU y la CPU cuando más se necesita.

Rapid Core Scaling es otra nueva tecnología de Nvidia que beneficiará a aplicaciones creativas como Adobe Premiere Pro, Blender o MATLAB. Rapid Core Scaling detecta automáticamente las características de la carga de trabajo y cambia rápidamente la energía entre los núcleos de la GPU mientras se encuentra en estado de batería. Al cambiar la energía de forma inteligente en función de la carga de trabajo, se pueden conseguir mayores velocidades de reloj y un mayor rendimiento.

Estas optimizaciones también garantizan que la batería no se agote tan rápido como lo haría con un enfoque de "todo a cien", y también significa que no tendrás los ventiladores girando como aspas de helicóptero.

Así que ahí lo tienes, algunas razones bastante convincentes por las que deberías considerar abandonar tu viejo portátil de la serie 10 por una nueva máquina de la serie 30 de GeForce RTX como la Gigabyte G5. Y como hemos mencionado, puedes conseguirlo por tan solo 799 libras en el Reino Unido.

Estas son solo algunas de las ventajas que obtienes al cambiar a un portátil Nvidia GeForce RTX de la serie 30. Puedes encontrar más información en el sitio web de Nvidia aquí.