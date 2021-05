¿Qué es DLSS? Explicación de la tecnología de gráficos impulsada por IA de Nvidia

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Si ha estado buscando las últimas y mejores tarjetas gráficas Nvidia RTX , es posible que haya escuchado mencionar DLSS. Si no está seguro de qué es, tenemos las respuestas.

Claramente, Nvidia tiene un hardware de juegos serio en forma de varias tarjetas gráficas diferentes, pero la compañía también ha estado trabajando en una serie de tecnologías de software diferentes en los últimos años diseñadas para aprovechar al máximo ese hardware.

La compañía ha dado un gran impulso a los poderes del trazado de rayos y la experiencia que se puede agregar a los juegos. Esta tecnología agrega imágenes mejoradas a través de una iluminación realista, sombras precisas y fuentes de luz difusa. Pero también puede ejercer presión sobre su PC de juegos y reducir su recuento de FPS, lo cual es miserable para cualquier jugador de PC.

Ahí es donde entra en juego DLSS. Esta es una tecnología que está diseñada para permitirle aprovechar al máximo la increíble fidelidad visual mientras mejora el rendimiento y mantiene altas las velocidades de cuadro para que pueda aprovechar al máximo su elegante monitor de juegos .

Deep Learning Super Sampling (también conocido como DLSS) es una tecnología de inteligencia artificial que Nvidia ha desarrollado para ayudar a mejorar el rendimiento de su máquina de juego incluso cuando está ejecutando configuraciones más altas.

La idea es ejercer menos presión sobre su GPU al renderizar la imagen original a una resolución más baja, luego usar inteligencia artificial para mejorar esa imagen y dar la impresión de que se está ejecutando a una resolución más alta.

Imagina que estás jugando un título triple A visualmente impresionante con la configuración máxima en un monitor 4K, pero el juego en realidad se ejecuta a 1080p y luego la IA lo escala a 4K usando DLSS. Esto significa que el juego puede ejecutarse más rápido y sin problemas, lo que le brinda grandes ganancias de FPS pero sin que los efectos visuales se vean afectados.

La inteligencia artificial DLSS esencialmente agrega píxeles adicionales para dar como resultado una vista fantástica, pero una que es suave y no lo dejará llorando por la caída del contador de FPS.

DLSS no es perfecto, pero ha mejorado con el tiempo y ahora Nvidia tiene múltiples configuraciones de DLSS que incluyen el modo de rendimiento, equilibrado y de calidad. Puede cambiar entre estos en función de su experiencia con la calidad que ofrece las mejores mejoras visuales, mientras que el rendimiento puede ayudar a aumentar su FPS si parece que está disminuyendo.

Mencionamos cómo el trazado de rayos puede contribuir a los efectos visuales generales del juego, pero puede tener un impacto negativo en el rendimiento del juego. DLSS contrarresta esto y le permite mantener una configuración como esa activada, pero hace una gran magia de gráficos para mejorar el rendimiento general.

Hemos visto esto en acción en varios juegos. En algunos, hace una diferencia más significativa que en otros. En la configuración máxima, Cyberpunk 2077 fue particularmente exigente cuando se lanzó por primera vez. Incluso con una PC robusta y un RTX 3080 obtuvimos 20-30 FPS con DLSS apagado, pero todo lo demás llegó al máximo. Activar DLSS dio como resultado casi el doble de esa velocidad de fotogramas y una experiencia mucho más fluida.

Sin embargo, todavía no es perfecto. Cuando se configura en el modo de rendimiento, es posible que note cierta degradación en la calidad visual general según lo que esté jugando. Puede producirse un ligero desenfoque en comparación con la ejecución a 4K con DLSS desactivado. En su mayor parte, aunque la tecnología funciona bien y vale la pena jugar con la compensación.

Inicialmente, cuando DLSS se lanzó por primera vez, solo un puñado de juegos lo admitían y no se podía ejecutar en nada. Desde entonces, DLSS se ha mejorado y lanzado en forma de DLSS 2.0. La compañía también ha tratado de hacerlo más accesible para los desarrolladores, de modo que no necesite ser capacitado en juegos en particular para brindar el mejor rendimiento, sino que podría integrarse más ampliamente en tantos juegos como sea posible.

Aún así, la implementación de DLSS depende de los desarrolladores, pero lo hemos visto en varios juegos. Nvidia también tiene algunas afirmaciones audaces sobre las mejoras de rendimiento que ofrece DLSS a los siguientes títulos:

Outriders: con DLSS, cada GPU GeForce RTX puede alcanzar 60 cuadros por segundo a 1440p con NVIDIA DLSS habilitado, y la escala en 4K es de hasta un 73%, convirtiendo cada GPU de GeForce RTX 3060 Ti en una GPU 4K.

DEATH STRANDING: DLSS permite más de 100 FPS a 1440p para todas las GPU RTX, y puede

proporciona una fluidez de 60+ FPS a 4K. F1 2020: DLSS permite 100+ FPS a 1080p para todas las GPU RTX y 60+ FPS fluidos a 4K con configuraciones máximas para RTX 2060 Super y GPU superiores.

Control: DLSS permite a los jugadores alcanzar 1440p 60+ FPS con configuraciones máximas y trazado de rayos habilitados en RTX 2070 Super y GPU superiores.

MechWarrior 5: Mercenaries - DLSS habilita 60+ FPS a resoluciones 4K para RTX 2070 Super y GPUs superiores, y asegura una fluidez de 80+ FPS a 1440p para todas las GPU RTX.

Deliver Us the Moon - DLSS permite que RTX 2060 y RTX 2060 Super se reproduzcan en la configuración máxima con trazado de rayos habilitado hasta 1440p.

Wolfenstein: Youngblood - DLSS permite que las GPU RTX vean un aumento de rendimiento de hasta 2X en 4K, lo que permite una experiencia mucho más fluida.

La lista oficial de juegos que admiten DLSS está en constante expansión, pero actualmente incluye:

En medio del mal

Himno

La aventura de Aron

Campo de batalla v

Memoria brillante

Call Of Duty: Black Ops Cold War

Call of Duty: Modern Warfare

Call of Duty: zona de guerra

Control

Crysis Remastered

Cyberpunk 2077

Muerte varada

Líbranos la luna

Alistado

Everspace 2

F1 2020

Final Fantasy XV

Fortnite

Ghostrunner

Into The Radius VR

Conflicto de hierro

Justicia

Vengadores de Marvel

Mechwarrior V: Mercenarios

Metro Exodus

Metro Exodus PC Enhanced Edition

Minecraft

Monster Hunter: Mundo

Bannerlord de Mount & Blade II

Caparazón mortal

Naraka: Punta de hoja

Nioh 2: la edición completa

Cielo de nadie

Outriders

Listo o no

Redout: Space Assult

Carroñeros

Shadow of the Tomb Raider

Demostración de System Shock

La médium

Los bosques legendarios

Trueno de guerra

Watch Dogs Legion

Wolfenstein Youngblood

Llave inglesa

Con actualizaciones más recientes, Nvidia ha habilitado el soporte DLSS para juegos de realidad virtual, incluidos No Mans Sky, Into The Radius y Wrench.

Si está interesado en obtener más información sobre DLSS, puede leerlo en el sitio oficial de Nvidia .

Escrito por Adrian Willings.