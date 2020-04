Nvidia planea mejorar su experiencia de computadora portátil para juegos con gráficos Super RTX

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Nvidia está ayudando a los fabricantes de computadoras portátiles a diseñar computadoras portátiles para juegos más rápidas, más potentes y más eficientes.

La compañía está impulsando nuevas tarjetas gráficas SUPER RTX y diseños Max-Q para dispositivos de juego portátiles que deberían dar como resultado un mejor rendimiento, una mayor eficiencia e incluso precios más asequibles.

Estamos listos para ver una serie de nuevas computadoras portátiles con tarjetas gráficas SUPER provenientes de las mayores marcas de computadoras portátiles en los próximos meses. Nvidia dice que está trabajando con más de 100 OEM para producir computadoras portátiles para juegos con estas nuevas tarjetas y nuevas GPU Max-Q también.

Se dice que los procesadores gráficos actualizados ofrecen una doble eficiencia y un mayor rendimiento. Estos contarán con el nuevo DLSS 2.0 ( Supermuestreo de aprendizaje profundo) que utiliza inteligencia artificial para aumentar las velocidades de cuadros y mejorar las imágenes también.

Esta tecnología irá junto con la tecnología Advanced Optimus para mejorar el rendimiento y la vida útil de la batería, al tiempo que permite imágenes G-Sync y 4K a 120Hz.

Nvidia afirma que estas nuevas GPU RTX darán como resultado grandes saltos de rendimiento en comparación con los procesadores Max-Q de 2017. Juegos como Control , Wolfenstein: Youngblood y Deliver us to the Moon, vistos funcionando en una computadora portátil 2017 Nvidia GeForce GTX 1080 Max-Q obtendría alrededor de 73 FPS. Ahora con una nueva computadora portátil RTX 2080 SUPER, Nvidia dice que podemos esperar alrededor de 167 FPS.

Además de las mejoras de rendimiento, esta tecnología recientemente actualizada también debería hacer que las potentes computadoras portátiles para juegos sean más asequibles. Hay, por ejemplo, varias computadoras portátiles RTX 2060 que incluyen Acer Nitro 5, Asus ROG G512, HP Omen 15, Lenovo Y540, MSI GF65 Thin y más con precios desde $ 999.

Se dice que estas computadoras portátiles ofrecen hasta cinco veces los niveles de rendimiento de las computadoras portátiles para juegos de precio similar a partir de 2016. Ciertamente es agradable ver que máquinas de juegos más asequibles lleguen al mercado sin comprometer la potencia.

También están llegando máquinas más potentes, como la Asus ROG Zephyrus Duo 15, que tiene una Nvidia GeForce RTX 2080 SUPER y una impresionante configuración de doble pantalla.