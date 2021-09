Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Microsoft quitó las envolturas de una gran cantidad de dispositivos durante una importante transmisión en vivo a fines de septiembre de 2021, pero una de las renovaciones menos radicales que mostró para la línea Surface llegó en la forma de Surface Go 3.

Esto es, exactamente como suena, una actualización del Surface Go 2 anterior y, en la superficie, no se ve muy diferente aparte de la actualización de Windows 11. Aquí, sin embargo, hay algunas comparaciones más detalladas en algunas claves. áreas.

Abordaremos el elefante en la habitación de frente aquí: el Go 3 y el Go 2 parecen tener diseños literalmente idénticos, esto es confirmado por Microsoft que enumera sus dimensiones como las mismas milimétricas. Eso significa que si te gustó el aspecto del Go 2, no hay absolutamente nada que te impida tener la misma vista del Go 3.

Esto significa que de cualquier manera obtendrá una pantalla de 10,5 pulgadas con biseles bastante gruesos, junto con una cubierta plegable que sostiene el teclado y el trackpad. Cualquiera de las dos generaciones es un verdadero 2 en 1, lo que le permite usarlo como tableta o computadora portátil según sus necesidades.

Hubiéramos esperado una revisión más grande que pudiera mejorar un poco el aspecto del Go, pero parece que tendremos que esperar un poco más para cosas como esa. La buena noticia es que Go 3 y Go 2 son superligeros, perfectos para el trabajo portátil.

Como parte de esa falta de cambio, las especificaciones técnicas reales de la pantalla que usará confirman que tampoco ha cambiado entre generaciones; en ambos modelos, es un panel de resolución de 1920 x 1280, con 220 PPI y 10 -Punto de soporte multitáctil.

Esto tampoco es una gran tragedia: la pantalla se actualizó sustancialmente entre el primer Go y el Go 2, por lo que no es de extrañar que Microsoft se haya quedado con él nuevamente. Tiene buena nitidez y precisión de color, especialmente dado su tamaño.

Entrando bajo el capó, finalmente llegamos al área donde las cosas realmente han cambiado un poco. Comenzando con el Go 2, funcionaba con un Intel Pentium Gold 4425Y o un Intel Core m3 de octava generación. Esta última fue la única opción real para nosotros, pero aún así dejó al Go 2 con poca potencia en algunos escenarios.

Todo esto estaba ejecutando Windows 10 en su modo "S" simplificado, y todo se sumaba a un dispositivo que era útil en caso de apuro, pero que podía tener problemas con tareas desafiantes. Para remediar esto, significaba gastar una buena cantidad de dinero extra en opciones adicionales como RAM duplicada o el procesador más caro.

Para Surface Go 3, Microsoft ha ayudado un poco al aumentar un poco las especificaciones mínimas. El Go 3 puede equiparse con un procesador Intel Pentium Gold 6500Y de doble núcleo o un procesador Intel Core i3-10100Y de décima generación de doble núcleo, lo que representa un avance decente en el poder.

También se envía con Windows 11 (también en modo "S") para una apariencia un poco más nueva, y los beneficios de nuevas características como Xbox Cloud Gaming para hacer que el Go 3 sea un dispositivo un poco más útil.

Ambas generaciones pueden tener 4GB u 8GB de RAM, y ambas se pueden construir con un miserable 64GB o 128GB de almacenamiento en el dispositivo.

Las dos generaciones de tabletas tienen exactamente el mismo conjunto de puertos, como cabría esperar del diseño sin cambios: la lista completa:

1 USB-C

Toma de auriculares de 3,5 mm

1 puerto Surface Connect

Puerto de la cubierta con teclado para Surface

Lector de tarjetas MicroSDXC

Esto significa que puede expandir su almacenamiento usando microSD, pero deja el Go 2 y el Go 3 bastante corto de puertos reales para usar, por lo que es probable que elija un dongle para acompañarlo. De manera similar, sea cual sea la versión que elija, es casi seguro que querrá elegir una Funda con teclado para Surface para poder usar un teclado con la tableta.

Cuando se trata de elegir un ganador entre el Go 2 y el Go 3, las cosas son realmente muy simples por una razón clave: el precio. Donde Surface Go 2 llegó a £ 399, el Go 3 comienza desde £ 369, y el Go 2 todavía no tiene grandes descuentos en el lugar.

Eso significa que, por ahora, la lógica más fácil es optar por el Go 3 más preparado para el futuro, ya que gastará cantidades similares en hardware más antiguo si opta por el modelo anterior.

