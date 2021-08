Microsoft elimina el soporte para aplicaciones nativas de Android Office en Chromebook

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Microsoft dejará de admitir las aplicaciones de Android Office y Outlook en las máquinas con sistema operativo Chrome este otoño para que los usuarios prueben las aplicaciones web.

A partir del 18 de septiembre de 2021, el gigante del software con sede en Redmond comenzará a impulsar a los usuarios de Chromebook a sus aplicaciones web, según un comunicado que dio a About Chromebooks . El blog de noticias también informó que solo ciertas aplicaciones web de Office, como Outlook, tienen un modo fuera de línea y la apertura de documentos existentes con las aplicaciones web progresivas de Microsoft para Chrome OS sin conexión no funciona. Entonces, parece que esta transición podría ser complicada y no tan completa.

Vale la pena señalar que, en julio de 2021, los documentos de soporte de Microsoft recomendaban a los propietarios de Chromebook instalar las versiones de Android de Office, Outlook, OneNote y OneDrive en sus computadoras portátiles. Esos documentos de soporte ahora afirman que esas aplicaciones nativas de Android no son compatibles con los usuarios de Chrome OS.

Microsoft no explica por qué está haciendo este cambio, pero es un poco irónico dado que Windows 11 ahora admite la ejecución de aplicaciones de Android. Honestamente, probablemente sea solo la forma en que Redmond compite con Google y Chrome OS una vez más. Pocket-lint se puso en contacto con Microsoft para obtener un comentario y compartiremos más cuando lo sepamos.

La mejor computadora portátil 2021: las mejores computadoras portátiles generales y premium para trabajar desde casa y más Por Dan Grabham · 26 Agosto 2021

Además del problema de la edición sin conexión, la versión web de Office incluye todas las funciones que usaría normalmente, desde el procesamiento de texto hasta la consulta del correo electrónico. Para usar las aplicaciones web, los usuarios de Chromebook deberán iniciar sesión con su cuenta personal de Microsoft o una cuenta asociada con una suscripción a Microsoft 365 / Office 365.