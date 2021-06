Cómo descargar Windows 11: así es como se actualizará más adelante en el año

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Windows 11 está por llegar, pero no estará con nosotros por completo hasta más adelante en el año, probablemente en octubre, si las capturas de pantalla de Microsoft son algo por lo que pasar.

Lo más probable es que la forma más rápida de obtener una versión final de Windows 11 de Microsoft sea descargarla manualmente o, bastante caro, comprar una nueva PC.

Sin embargo, Windows 11 será una actualización gratuita para los usuarios existentes y para cualquiera que compre una PC ahora. El nuevo sistema operativo estará disponible para todos a través de Windows Update, pero es probable que ese proceso continúe en 2022.

Para ver las últimas actualizaciones de Windows, vaya a Configuración> Actualización y seguridad> Actualización de Windows. Cuando esté disponible, le ofrecerá explícitamente actualizar a Windows 11 para que pueda hacerlo en el momento que más le convenga.

Si aún no tiene Windows 10, aún puede obtenerlo de forma gratuita descargando el archivo de instalación (ISO) en la PC en cuestión, ejecutándolo y eligiendo Actualizar esta PC ahora cuando se le solicite.

En una palabra, sí la hay. Actualmente se está implementando una versión temprana de Windows 11 para los miembros del programa Windows Insider y habrá una versión beta pública más amplia en el verano. Cualquiera puede convertirse en un Windows Insider, pero es absolutamente necesario instalar las primeras versiones de Windows en un sistema en el que no confía todos los días. El software inicial como este contiene errores y cosas que simplemente no funcionan y no debería ponerse en una posición en la que tenga que depender de él.

Dicho esto, puede unirse al programa Microsoft Windows Insider aquí .

El canal Windows Insider Dev recibirá la actualización primero, por lo que deberá elegir esa opción al registrarse para obtener Windows 11 antes de que se lance al canal Beta. El canal Release Preview no recibirá Windows 11 hasta más adelante en el año, tal vez unas semanas antes de que se lance al público.

Hay algunos obstáculos que debe superar antes de poder instalar Windows 11. Hemos hablado sobre los requisitos del sistema de Windows 11 en otros lugares, pero esta vez Microsoft dice que solo puede instalarlo en procesadores fabricados aproximadamente desde 2016-17 en adelante. Eso es gracias a las medidas de seguridad que tienen los procesadores fabricados a partir de esa fecha.

Microsoft ha actualizado su herramienta PC Health Check ( enlace de descarga ) para comprobar si puede actualizar su PC a Windows 11.

La mejor computadora portátil 2021: las mejores computadoras portátiles generales y premium para trabajar desde casa y más Por Dan Grabham · 28 Junio 2021

Escrito por Dan Grabham.