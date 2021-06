Características faltantes de Windows 11: esto es lo que ha desaparecido del nuevo Windows

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El nuevo sistema operativo Windows 11 de Microsoft podría ser un nuevo comienzo para el venerable sistema operativo, pero hay un montón de cosas que en realidad no estarán en el nuevo software.

Microsoft puede estar interesado en hablar sobre las novedades, pero hay una pequeña lista de características que ha depreciado deliberadamente. Ahora, Microsoft no está solo aquí, por supuesto: todos los fabricantes de software tienen características que la gente no usa todo el tiempo. Más que nunca, gracias a nuestros dispositivos móviles, todos somos conscientes de que el software cambia constantemente.

Sin embargo, hay algunas omisiones extrañas. El principal de ellos es Timeline, donde puede desplazarse hacia atrás y ver qué archivos y aplicaciones ha abierto en orden cronológico. La línea de tiempo apareció por primera vez en 2018 , por lo que no ha durado mucho. Una función similar está disponible en Microsoft Edge para repasar las páginas que ha visitado.

En segundo lugar en nuestra lista está la noticia de que la barra de tareas ahora no se puede mover a los lados de la pantalla, solo está en la parte inferior. Todavía es muy ajustable, pero no se puede colocar a un lado. Algunas personas odiarán esto.

Una limitación extraña es que cierta personalización, como el fondo de pantalla de su escritorio, que podría aparecer en cualquier PC en la que haya iniciado sesión con su cuenta de Microsoft, ya no lo seguirá, por lo que es específico del dispositivo.

El modo tableta también está muerto, lo que puede parecer extraño, ya que Microsoft habla mucho sobre la entrada táctil y con lápiz. Pero Windows 11 cambia el soporte táctil con objetivos táctiles más grandes y una interfaz que se ajusta automáticamente si se reorienta. Y con el nuevo menú Inicio, el escritorio principal se ha hecho aún más fácil de tocar, por lo que Microsoft cree claramente que no necesita el modo secundario. De nuevo, tal vez nadie lo usó.

Como hemos señalado en otra parte, los Live Tiles de los menús de inicio y las pantallas de inicio de Windows 8 / 8.1 / 10 han desaparecido. La información contenida en estos se ha trasladado a la nueva barra lateral de Widgets, un formato al que muchos de nosotros estamos acostumbrados en estos días (esto también reemplaza a Noticias e Intereses en Windows 10).

Internet Explorer ya no está incluido desde que Microsoft Edge lo reemplazó. Microsoft lo retuvo en Windows 10 porque algunas empresas aún lo requerían, pero ya no está allí en 11. En cambio, Edge tiene un Modo IE para aquellos que aún lo necesitan.

Windows S Mode , la versión restringida de Windows, ahora solo está disponible en versiones de Windows 10 Home. Eso significa que si tenía Windows 10 Pro en modo S, como en un dispositivo Surface, obtendrá Windows 11 Pro sin el modo S.

Cortana está depreciado en Windows 11 y ya no está en la barra de tareas ni forma parte de la configuración. El asistente puede verse como uno de los mayores fracasos de Microsoft cuando lo comparas con Amazon Alexa o Google Assistant. Microsoft es, obviamente, una de las mejores empresas del mundo en software, pero no pudo hacer que Cortana se mantuviera.

En el menú Inicio, ya no puede crear sus propias carpetas de aplicaciones o grupos nombrados de aplicaciones y, como mencionamos, los mosaicos en vivo ya no existen. Tenga en cuenta que las aplicaciones o sitios anclados no se transferirán desde Windows 10.

Otras cosas menos interesantes que se han eliminado de forma predeterminada incluyen Paint 3D (ordenado), Visor 3D, Panel de entrada matemática (no, tampoco habíamos oído hablar de eso), Wallet y la antigua aplicación Windows 8 People se ha ido del barra de tareas. Además, las aplicaciones individuales ya no pueden personalizar la barra de tareas.

Curiosamente, Snipping Tool ha sobrevivido a pesar de su reemplazo anterior por Snip and Sketch. Y, finalmente, la integración básica de Skype será reemplazada por Chat por Teams, aunque la aplicación principal de Microsoft Teams no está instalada de forma predeterminada.

Escrito por Dan Grabham.