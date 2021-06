Requisitos del sistema de Windows 11: ¿Puede su PC ejecutar el nuevo sistema operativo de Microsoft?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Windows 11 estará con nosotros más adelante en 2021 y, si bien será una descarga gratuita, deberá asegurarse de que realmente se pueda ejecutar en su PC.

Esta vez es un poco más difícil, ya que existen algunos requisitos diferentes para Windows 11 . Windows 10 no tuvo este problema en general, funcionó bien en cualquier cosa que pudiera instalar y ejecutar Windows 7 u 8 / 8.1.

Como anécdota, Windows 11 se puede instalar en sistemas más antiguos de lo que dice Microsoft; estamos esperando que el gigante del software sea más claro al respecto.

Para los requisitos del sistema recomendados por Windows 11, debe tener al menos un procesador Intel Core de octava generación (o los equivalentes Pentium / Celeron de esa generación) o Ryzen 2000 de AMD o posterior para una instalación. Esta vez debe ser un chip de 64 bits, por eso las generaciones anteriores están fuera de la ventana.

También admitirá cualquier procesador Qualcomm que se haya fabricado para PC desde el Snapdragon 850 en adelante.

Puede obtener la aplicación PC Health Check de Microsoft para ver si su PC ejecutará el nuevo sistema operativo de inmediato: el gigante del software lo ha actualizado para brindar más detalles sobre cuándo su sistema no puede ejecutar oficialmente Windows 11.

No se preocupe si su PC ejecuta Windows 10 y no puede ejecutar Windows 11: Microsoft se ha comprometido a admitir Windows 10 hasta octubre de 2025.

Esta es una mala noticia incluso para algunos propietarios de Surface, lo que significa que incluso Surface 4 de Microsoft y Surface Pro 2017 no pueden ejecutar el nuevo sistema operativo oficialmente. Y, por supuesto, eso también se aplica a otras PC fabricadas antes de 2016-17.

Como dijimos, hemos escuchado de varias fuentes que Windows 11 se puede instalar en sistemas más antiguos de lo que dice Microsoft, pero estamos esperando la confirmación oficial.

Otro requisito es que deberá tener una cuenta de Microsoft para configurar Windows 11 Home.

Una cosa que verifica el instalador de Windows 11 es un chip TPM. Un módulo de plataforma confiable es esencialmente un chip de seguridad en la CPU y eso ha informado a la lista de procesadores compatibles de Microsoft que hemos descrito anteriormente.

El problema es que muchos usuarios tendrán máquinas con soporte TPM, pero no estará habilitado en el BIOS de su sistema.

Si tiene problemas para instalar Windows 11, deberá averiguar cómo habilitar esta configuración y, por supuesto, el BIOS de cada fabricante es un poco diferente. Y eso podría ser un problema para algunos usuarios.

En términos de versiones, Microsoft ha dicho que el soporte para TPM 2.0 es un piso blando; en otras palabras, no un factor decisivo, pero el soporte de TPM 1.2 es un piso duro; muchas máquinas más antiguas aún deberían poder instalarse y ejecutar el sistema operativo aunque no se recomienda oficialmente.

Si su PC puede instalar Windows 10, debería poder instalar Windows 11 de alguna manera, aunque Microsoft no ha dicho cuál podría ser el efecto de la instalación en sistemas más antiguos a largo plazo; ¿No obtendrá ciertas actualizaciones de funciones, por ejemplo?

Microsoft dice: "Los dispositivos que no cumplen con el piso duro no se pueden actualizar a Windows 11, y los dispositivos que cumplen con el piso blando recibirán una notificación de que no se recomienda la actualización".

Procesador: 1 GHz o más rápido con dos o más núcleos en un procesador o sistema en un chip (SoC) compatible de 64 bits; aquí hay acceso a una lista completa de procesadores Intel, AMD y Qualcomm compatibles para Windows 11 .

Memoria: 4 GB de RAM

Almacenamiento: dispositivo de almacenamiento de 64 GB o más

Firmware del sistema: UEFI, capacidad de arranque seguro

Módulo de plataforma confiable (TPM): Versión 2.0 (piso blando) versión 1.2 (piso duro)

Tarjeta gráfica: gráficos compatibles con DirectX 12 / WDDM 2.x

Pantalla: más grande de 9 pulgadas con resolución HD de 720p o más

Conexión a Internet: se requiere una cuenta de Microsoft para configurar Windows 11 Home, se requiere conectividad a Internet para todas las versiones

Escrito por Dan Grabham.