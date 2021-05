Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Windows 10 X ha muerto. Otra versión más de Windows que nunca conocimos.

Mi problema con esto no es que Microsoft lo haya matado porque se dio cuenta de que no sería un éxito, tal convicción debe ser aplaudida, sino que es otro fracaso más crear una versión liviana de Windows.

Tal sistema operativo podría haber sido ideal para tabletas y otros dispositivos como Surface Pro X además del Surface Neo confirmado y ahora retrasado.

Durante la última década, también hemos visto Windows RT (básicamente Windows 8 ejecutándose en ARM) y Windows 10 S (o Windows 10 en Modo S ) también iniciarse. Ambos cayeron. Y luego está Windows 10 X que, aunque es el mismo, puede verse como un equivalente de Chrome OS para máquinas Windows livianas y accesibles con un iniciador de aplicaciones de menú Star simplificado y una barra de tareas.

En nuestra opinión, la razón clave por la que Microsoft no puede tener éxito con esto es triple: en primer lugar, como parece que Microsoft ha admitido, los compradores potenciales no tienen ganas de una versión ligera de Windows. Están contentos con Windows 10 en general y con 1.300 millones de dispositivos Windows 10 activos, hay un argumento para no romper lo que ya se ha solucionado.

En segundo lugar, una versión ligera de Windows, ya sea RT, 10 S o 10 X, no puede ser un éxito sin que los desarrolladores desarrollen aplicaciones de Microsoft Store. Aquí hay un problema porque Microsoft constantemente no ha logrado involucrar lo suficiente a los desarrolladores con la tienda, desde sus luchas con Windows 10, el ejemplo poco convincente de su propia aplicación de Skype en Windows 8 hasta ahora, donde simplemente no es posible confiar en la Tienda Windows. enteramente.

En tercer lugar, y de manera crucial, Microsoft fue tan malo en comunicar en qué se diferenciaban Windows RT o Windows 10 S de la versión principal de Windows. Microsoft me dijo en el lanzamiento de Windows 8 en 2012 que les diría a los clientes en qué se diferenciaba de Windows 8.

"Definitivamente estamos trabajando duro en el comercio minorista o en cualquier punto de compra para asegurarnos de que los clientes entiendan qué es Windows RT". Eso es lo que la jefa de marketing de Windows 8, Tami Reller , me dijo durante una entrevista en ese momento .

Falló.

El principal problema era que no podía instalar aplicaciones de escritorio, sino que confiaba en Microsoft Store, que era lamentablemente inadecuada en ese momento.

Y repitió el truco con Windows 10 S (o Windows 10 en Modo S ), citando la seguridad como la razón pero confundiendo a muchos consumidores en el proceso que luego tuvieron que luchar para cambiar sus máquinas del Modo S al Windows 10 estándar. .

De hecho, recibí una llamada de una señora que conozco recientemente que tenía este mismo problema: había descargado la aplicación Zoom Rooms de la tienda, pero eso no es lo mismo que el cliente Zoom de escritorio estándar. Tuve que hablar con ella sobre el complicado proceso de actualización para que pudiera descargar la aplicación de escritorio.

Entonces, si bien hay algunas buenas razones por las que Microsoft ha decidido usar Windows 10 X, para mí está bastante claro que solo tiene la culpa. Con la infraestructura y la comprensión adecuadas, debería haber tenido éxito con Windows 10 S, incluso si Windows RT se adelantó un poco a su tiempo.

Y con las PC basadas en ARM ahora en aumento gracias a Windows de Qualcomm en Snapdragon y Apple Silicon en particular (así como al surgimiento de las Chromebooks de Google), el momento para Windows 10 X realmente debería haber sido ahora.

