Microsoft anuncia el Surface Laptop Go económico para combatir los Chromebooks de Google

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Microsoft ha presentado una Surface Laptop de menor precio, llamada Surface Laptop Go. Con un precio de $ 549 / £ 549 , la computadora portátil de 12,4 pulgadas estará disponible a partir de hoy y se enviará a fines de octubre.

A este precio, se enfrentará a numerosos competidores de rango medio y Google Chromebooks como Pixelbook Go .

La línea Surface Laptop y Surface Book de Microsoft siempre ha sido distintiva, pero en realidad no se ha asociado con la gama baja a media del mercado. Pero, habiendo introducido una tableta Surface Go de menor precio (para colocar debajo de Surface Pro ), ahora está repitiendo el mismo truco con la gama de portátiles y esto se sentará debajo del Surface Laptop 3 de 13 pulgadas.

Nuevamente, es una computadora portátil con pantalla táctil con pantalla PixelSense y teclado de tamaño completo. A diferencia de la tableta Surface Go, la Laptop Go no escatima en energía, con un chip Intel Core i5 de cuatro núcleos, 16 GB de memoria y 256 GB de almacenamiento SSD que alimentan las cosas (aunque es Core de décima generación en lugar de la undécima generación más nueva ).

Microsoft está citando 13 horas de duración de la batería para el dispositivo, mientras que hay una cámara web HD de 720p, audio con sonido envolvente Dolby y la computadora portátil está disponible en tres acabados familiares: azul hielo, arenisca y platino. Además, Microsoft dice que el dispositivo tiene puertos USB-A y USB-C para mayor flexibilidad, aunque la compañía se niega obstinadamente a deshacerse del conector Surface Connect, que también está presente aquí.

Microsoft también ha actualizado Surface Pro X con tecnología Qualcomm; ahora hay tres nuevos colores para el teclado Signature: platino, azul hielo y rojo amapola.

squirrel_widget_168130

Además, hay varios accesorios nuevos para la gama Surface:

Teclado compacto de Microsoft Designer

Teclado numérico de Microsoft

Adaptador de pantalla inalámbrica 4K de Microsoft

Mouse ergonómico Bluetooth de Microsoft

Escrito por Dan Grabham.