Windows 95 a los 25: he aquí por qué cambió el mundo de las PC

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Windows 95 se lanzó al público hoy hace 25 años. En aquel entonces, tenías que ir y comprarlo en un disco; el CD-ROM era el formato elegido, pero también venía en 13 disquetes si lo querías.

Windows 95 introdujo muchas novedades para PC, incluidos nombres de archivo largos, funciones de accesibilidad y es una entrada notable en el canon de Windows por tres razones clave:

Parece una locura ahora, pero a mediados de la década de 1990, las PC domésticas no podían conectarse. Windows 95 cambió eso, pero no de inmediato. No se envió con Internet Explorer (desde que fue reemplazado por Microsoft Edge) o el protocolo de red TCP / IP, pero un paquete adicional (llamado Plus! - sí, con un signo de exclamación) introdujo IE y el resto es historia.

El mundo de Internet dial-up - y el acceso a Internet diario - nació, aunque otros navegadores tempranos como Netscape Navigator (que efectivamente fue sucedido por Mozilla Firefox que conocemos hoy) también jugaron un papel muy importante en esto.

Windows 95 introdujo el menú Inicio y la barra de tareas. Aparte del caos que fue Windows 8, sigue siendo un elemento básico de la interfaz de Windows desde entonces.

Presentada por la canción Start Me Up de los Rolling Stones, hubo una gran campaña de marketing en torno a la interfaz por la que Microsoft pagó a los Stones varios millones de dólares por los derechos de uso de la melodía:

Casualmente, el sonido de inicio de Windows 95 que puedes escuchar al comienzo de ese video fue compuesto por el legendario Brian Eno ... ¡que usaba una Mac! Le dijo a BBC Radio 4 en 2009: "Lo escribí en una Mac. Nunca he usado una PC en mi vida; no me gustan". Aquí está la historia completa de cómo sucedió todo eso .

Windows 95 era mucho más atractivo desde el punto de vista gráfico que el software predecesor Windows 3.1 y marcó un paso de ser una interfaz gráfica que se ejecutaba sobre MS-DOS al tipo de sistema operativo que usamos hoy.

Microsoft no estaba solo en su trabajo de interfaz aquí, por supuesto, y en realidad llegó tarde a la fiesta en términos de la barra de tareas: el Mac OS clásico de Apple tenía su barra de menú todavía familiar, mientras que la empresa británica Acorn tenía RISC OS que funcionaba de manera muy similar. moda a Windows 95 con una barra de aplicaciones en la parte inferior de la pantalla.

Está muy subestimado, pero Windows 95 introdujo el concepto de plug and play en la PC, incluso si no siempre funcionó y no hubo un verdadero plug and play para la mayoría de los tipos de hardware hasta la llegada de Windows XP en 2001.

Damos por sentado en estos días que puede conectar hardware a una Mac y PC y simplemente funciona. Hace 25 años, este era un concepto extraño: todo necesitaba la instalación manual de controladores, incluido el hardware interno.

Windows 95 tenía como objetivo detectar hardware común e instalar los controladores para que usted no tuviera que hacerlo. Esto se aplica especialmente a todo lo instalado dentro de un sistema. Sin embargo, todavía fue bastante impredecible. Casualmente, Windows 95 también introdujo el Administrador de dispositivos para que pudiera ver qué dispositivos estaban instalados y facilitar las cosas si tuviera que instalar controladores manuales para ellos. Y, por supuesto, esa sigue siendo una característica subyacente de Windows 10 en la actualidad.

Una actualización posterior a Windows 95 también incluyó soporte para dispositivos USB y, bueno, ya sabes el éxito que han tenido los dispositivos USB ...

Escrito por Dan Grabham.