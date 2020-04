Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Según los informes, Microsoft se está preparando para anunciar actualizaciones de hardware de Surface.

Recientes filtraciones de minoristas sugieren que Microsoft planea presentar un Surface Book 3 con los últimos procesadores Intel de 10a generación. El Libro 3 también podría incluir 32 GB de RAM, 1 TB de almacenamiento y chips gráficos Quadro de Nvidia en algunos modelos. Se espera que pronto llegue un Surface Go 2, con filtraciones de especificaciones recientes que indican que los nuevos modelos podrían incluir procesadores Intel Core m3 o Intel Pentium Gold.

Tenga en cuenta que Surface Go 2 ha aprobado la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU. , Lo que significa que un lanzamiento podría ser inminente.

Windows Central afirma que el Surface Go 2 llegará con una pantalla más grande de 10.5 pulgadas y biseles un poco más pequeños que en el Surface Laptop 3, pero seguirá siendo del mismo tamaño que el Surface Go original y funcionará con los accesorios existentes como el Type Cover. Además, el modelo Intel Core m3 del Go 2, específicamente, podría presentar 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento y conectividad LTE opcional.

Al igual que Surface Go original, se espera que Surface Go 2 se envíe con Windows 10 Home en modo S (pero se puede actualizar a Windows 10 normal).

Mientras tanto, Mary Jo Foley de ZDNet también dice que Surface Go 2 y Surface Book 3 llegarán esta primavera. Ella cree que Surface Go 2 está "posiblemente disponible para un lanzamiento en mayo de 2020", mientras que Surface Book 3 se lanzará en junio. Su informe también menciona un Surface Dock 2, que señala las filtraciones recientes de los minoristas y señala que hace mucho tiempo que se necesita una actualización. Pero ella no dijo que se acercaba.

Por último, The Verge también dice que Microsoft planea presentar el nuevo hardware Surface en mayo de 2020. Foley cree que sus lanzamientos probablemente serán virtuales solo debido a la pandemia. Súmelo todo, y ciertamente parece que Microsoft tiene algo en proceso, y los nuevos dispositivos Surface son una apuesta segura.