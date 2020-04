Adiós Windows 7, pero ¿por qué la gente todavía lo usa?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Después de un período prolongado, Microsoft finalmente ha finalizado el soporte para el Windows 7. de 11 años. Si está pensando que Windows 7 es una noticia vieja, estaría en lo cierto.

Todos usan Windows 10 , ¿no es así? En realidad no.

El hecho es que, al igual que el tan querido Windows XP dos generaciones antes, la gente todavía no dejará de lado Windows 7.

Según StatCounter , alrededor del 27 por ciento de los usuarios de Windows todavía lo usan en comparación con el 65 por ciento que usa Windows 10.

El problema es que Windows 7 todavía funciona bien y hay una gran cantidad de personas que no han actualizado sus PC. A pesar de las recientes señales de crecimiento de las ventas de PC , el analista Gartner dice que, en 2018 , el último año completo del que tenemos cifras en este momento, los envíos de PC cayeron casi un 30 por ciento en comparación con 2011 cuando, por supuesto, Windows 7 estaba en la cima de sus poderes antes del lanzamiento en 2012 del no amado Windows 8.

Si bien Windows 10 tiene un montón de características nuevas y diferentes y es una experiencia más fluida que Windows 7, hay muchos usuarios que probablemente no pueden notar la diferencia. Y, con el famoso soporte a largo plazo de Windows para aplicaciones, muchos de los programas de escritorio actuales todavía funcionan bien en Windows 7 (o hay una versión que sí lo hace).

Eso contrasta con la estrategia de Apple para macOS, que parece dejar atrás las aplicaciones con cada generación anual.

La cifra del 27 por ciento para Windows 7 está en marcado contraste con las de otras versiones menos amadas de Windows. El Windows Vista, que necesita muchos recursos, que Windows 7 reemplazó, ahora se ha reducido a un pequeño 0.3 por ciento de los usuarios. Probablemente aún tarde cinco minutos en arrancar.

El gusto adquirido de Windows 8 y 8.1 está en un 6 por ciento combinado, lo que muestra que muchas personas no eligieron pasar del 7 al 8 y, por lo tanto, no actualizaron a Windows 10. No hay Windows 9, simplemente porque Microsoft sintió que Windows 10 representaba el gran paso de lo que había sucedido antes.

Aunque, en realidad, Windows 10 no fue un gran paso, retrocediendo desde Windows 8 centrado en tabletas y destilando los mejores bits de Windows 7 y 8.

Pero sí, el fallido Windows 8 , y su sucesor de medio paso Windows 8.1 , es la razón principal por la que muchas personas todavía usan Windows 7. La nueva interfaz, diseñada para tabletas, se alejó de la interfaz que había hecho que Windows fuera tan exitoso. desde Windows 95.

Microsoft tampoco tenía un plan sobre cómo educar a los usuarios para usarlo. Y al hacerlo, Microsoft dejó a la gente atrás o los obligó a seguir con Windows 7. Y, por supuesto, esa fue una situación perfectamente aceptable para muchos, ya que funcionó, y aún funciona, absolutamente bien.

Una cosa es segura: sin embargo, seguir ejecutando una PC con Windows 7 en lugar de actualizar a Windows 10 debe haber sido un poco nervioso, Microsoft ha bombardeado a los usuarios con mensajes sobre la actualización en el pasado y nuevamente ha estado enviando mensajes sobre el final de apoyo Ese tipo de pensamiento requiere un esfuerzo para ignorar.