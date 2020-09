Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El agarre similar al de un tornillo de banco de Logitech en el mercado del trabajo desde casa no muestra ningún signo de ceder: hace una amplia selección de nuestros equipos favoritos cuando se trata de productividad, incluidos teclados y ratones para casi cualquier máquina en la que pueda estar trabajando en.

Ahora ha presentado lo último en su línea MX Anywhere de ratones compactos, el MX Anywhere 3, y parece conveniente trabajar con él. También se ha diseñado pensando en la adaptabilidad, por lo que es ideal para el trabajador que no puede estar seguro de dónde estará ubicado todos los días.

Pequeño y de bajo perfil por diseño, se puede conectar por Bluetooth o usando el receptor Unifying reconocible de Logitech, durará 70 días con una carga completa por USB-C, pero si te atrapa muriendo, un solo minuto de carga lo hará compra tres horas de uso, por lo que es un poco de estrella en el lado de la batería.

Puede cambiar entre tres dispositivos con conexiones almacenadas con solo tocar un botón, mientras que la última versión de la rueda de desplazamiento MagSpeed de Logitech también debería hacer que el desplazamiento sea realmente rápido y satisfactorio.

Logitech también hizo dos versiones del mouse, agregando un MX Anywhere 3 para Mac a la versión estándar, pero está un poco más optimizado para el software de Apple, en lugar de ser sustancialmente diferente. Sin embargo, la versión para Mac está limitada a MacOS y iPadOS, por lo que pensamos que el MX Anywhere 3 estándar sería una apuesta más segura para la mayoría de las personas.

El MX Anywhere 3 aún no ha salido, pero se lanzará el 25 de septiembre en Amazon. Costará $ 79.99 o £ 79.99 independientemente de la versión que elija.

Escrito por Max Freeman-Mills.