Otro portátil Lenovo 5G está en camino: el ThinkPad X1 Nano

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Parece que Lenovo pronto revelará otro portátil 5G: el ThinkPad X1 Nano.

La compañía ya reveló el Lenovo Yoga 5G con tecnología Qualcomm Snapdragon a principios de año y el más reciente Lenovo Flex 5G, pero esta nueva computadora portátil funcionará con los procesadores Core de próxima generación de Intel, actualmente conocidos como Tiger Lake. utilizando la nueva tecnología híbrida de Intel .

Como tal, no está claro qué tecnología se usaría para la conectividad 4G LTE y 5G y, a pesar de las diapositivas filtradas que se muestran aquí a través del filtrador de Twitter WalkingCat, no hay información sobre esa especificación en particular.

Lo que está claro es que este es el "ThinkPad más ligero jamás construido" con menos de 1 kg de peso y solo 14,8 mm de grosor, con un "diseño de fibra de carbono".

Habrá una pantalla súper delgada de 16:10 y una relación pantalla / cuerpo del 85 por ciento. También habrá dos puertos USB-C Thunderbolt, que pueden ser el Thunderbolt 4 entrante, 16 GB de memoria y una duración de batería de 17 horas como máximo.

Esperamos que el ThinkPad X1 Nano se lance a principios de septiembre en la ranura que habría sido ocupada por el show tecnológico IFA 2020 en Berlín. El evento todavía está sucediendo, pero todas las conferencias de prensa se muestran virtualmente.