Intel presenta la 13ª generación de CPU para móviles, incluido el primer procesador de 24 núcleos para portátiles

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Intel ha presentado hoy su última generación de CPU para portátiles, que incluye los que afirma son los procesadores móviles más rápidos de la historia.

Estos nuevos procesadores utilizan la misma lógica de diseño big.LITTLE que antes, con una mezcla de núcleos de rendimiento y núcleos de eficiencia para ofrecer la mejor experiencia posible.

Las CPU se presentan en varias gamas, como los procesadores HX de rendimiento extremo, los procesadores de la serie H para entusiastas, la serie P, destinada a portátiles ligeros y delgados, y la serie U, para portátiles modernos y ligeros.

El procesador estrella de esta gama es el Intel Core i9-13950HX, que según la empresa es el procesador móvil más rápido del mercado, con una frecuencia de reloj de hasta 5,6 GHz. Es el primer procesador móvil de 24 núcleos, con ocho núcleos de rendimiento y 16 de eficiencia.

La mejor MacBook de Apple en 2022: descubra qué MacBook Air o MacBook Pro es adecuada para usted Por Conor Allison · 6 Enero 2022 Esta función se centra en los modelos actuales de MacBook de Apple, con información sobre precio, especificaciones, características y para qué

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Al igual que las anteriores CPU de 12ª generación, estos nuevos modelos incluirán compatibilidad con memoria RAM DDR5, PCIe gen 5, Thunderbolt 4 (USB 3.2 a 20 Gb/s y hasta dos monitores 4K a 60 Hz a través de DisplayPort 2.1), Bluetooth LE e Intel Wi-Fi 6E. En el Core i9-13950HX, este soporte incluye hasta 128 GB de RAM, con soporte de memoria para DDR4 y DDR5, así como overclocking dinámico a través de XMP 3.0.

Intel afirma que estas CPU de 13ª generación han mejorado el rendimiento en un 79% en Blender, un 24% en Autodesk y un 15% en After Effects, entre otros aspectos.

En cuanto a los juegos, el i9-13950HX presenta un aumento del 12% en la media de FPS frente al i9-12900HX en varios títulos modernos, como Forza Horizon 5, F1 22, Call of Duty: Modern Warfare 2 y Marvel's Guardians of the Galaxy, entre otros.

Los procesadores de 13ª generación también han mejorado las capacidades multitarea, lo que los hace ideales para el desarrollo de juegos, la reproducción y edición de vídeo 8K con HEVC 422 y mucho más. Intel afirma que es posible tanto grabar como transmitir con el preajuste x264 "Más lento" con menos fotogramas omitidos y una experiencia más fluida.

Junto con las CPU HX, los procesadores de las series H, P y U alimentarán 250 diseños de portátiles de marcas como Dell, HP, Lenovo, MSI, Acer y Razer, entre otras, en 2023. Estas otras variantes tendrán hasta 14 núcleos, con seis de rendimiento y ocho de eficiencia.

Estos portátiles de 13ª generación también incluirán gráficos Intel Iris Xe con funciones que incluyen "juegos de resistencia" para una experiencia de juego fluida en batería. El supermuestreo XeSS de Intel también promete aumentar el rendimiento, junto con el control Intel Arc para girar los gráficos con facilidad.

Escrito por Adrian Willings.