Especificaciones y características de USB 4: todo lo que necesita saber sobre el nuevo USB de doble velocidad

(Pocket-lint) - El USB es una de las últimas historias de éxito de la tecnología: un estándar universal que ha sido el centro de la transferencia de energía y datos por cable durante 20 años.

Pero las cosas se han vuelto un poco confusas en los últimos años con los estándares USB 3.x que tienen varios tipos de cables. Eso se ha vuelto más confuso al tener varios estándares de conectividad como parte de esto también.

Esto se solucionará con el USB 4.0 entrante, que utilizará un solo conector estándar (USB-C) y unirá varios estándares de conectividad.

Es compatible con los procesadores Intel Core de 11a generación , así como con Apple Silicon Macs, comenzando con MacBook Air, MacBook Pro 13 y Mac mini.

La especificación USB 4 se publicó a fines de 2019, por lo que es el momento adecuado para que aparezcan los dispositivos con ella; por lo general, los dispositivos tardan alrededor de 18 meses en llegar al mercado una vez que se publica un nuevo estándar por primera vez. Más de 50 empresas están involucradas actualmente en el estándar USB, especialmente las que están detrás del USB Promoter Group: Apple, HP, Intel, Microsoft, ST Microelectoronics y Texas Instruments.

1995 - USB 1.0 debutó y podía transferir 12 megabits. Siguió USB 1.1 y también podría funcionar con dispositivos más antiguos. Se introdujo el conocido conector USB.

1998 - La iMac G3 es la primera PC del mercado masivo que agrupa los puertos serie y paralelo en favor del USB.

2000 - USB 2.0 entra en juego, ofreciendo algunas opciones de suministro de energía (el precursor del estándar que le permite cargar su teléfono). Debut de unidades flash USB.

2008 - USB 3.0 hace su debut, con una velocidad de transferencia de 5 Gbps. USB 3.1 se presenta como una versión mejorada.

2014 - USB-C o USB Type-C hace su debut. Esto usa tecnología USB 3.1, pero con un nuevo conector diseñado para reemplazar a los puertos USB de estilo antiguo. Al igual que el conector Lightning patentado de Apple, es simétrico y se puede insertar en ambos sentidos.

2017: se habla por primera vez de USB 3.2, que ofrece velocidades de datos de hasta 20 Gbps. Se presentará este año (2019), pero no es tan simple como parece. Al igual que Wi-Fi Alliance hizo antes , los chicos detrás de USB han decidido que los antiguos estándares también cambiarán de nombre.

USB 3.2 Gen 1, anteriormente conocido como USB 3.0, con velocidades de hasta 5 Gbps.

USB 3.2 Gen 2, anteriormente conocido como USB 3.1, velocidad máxima de 10 Gbps.

USB 3.2 Gen 2x2, que en realidad es USB 3.2 "adecuado", con hasta 20 Gbps.

Sí, no estamos inventando esto, así que espere ver mucho USB 3.2 en los próximos meses.

2019: se introducirá USB 3.2 en los productos en los estantes, mientras que se anunció el USB 4.0.

2020: USB 4 es compatible con Apple Silicon Macs, así como con los procesadores Intel Core de 11.a generación.

Una de las confusiones adicionales en los últimos años ha sido la tecnología de transferencia rápida de datos Thunderbolt diseñada por Intel que inicialmente fue implementada por Apple. Ahora hay más de 400 PC en el mercado con Thunderbolt 3 y 450 periféricos compatibles.

Thunderbolt funciona con el conector USB-C en estos días (aunque anteriormente funcionaba con DisplayPort antes de que USB-C fuera común). Pero Thunderbolt tiene dos problemas clave:

En primer lugar, no todos los dispositivos tienen Thunderbolt y, a menos que tenga la hoja de especificaciones frente a usted, no está realmente claro qué dispositivos lo admiten y qué no. Esto se debe a que el puerto USB-C puede ser un puerto Thunderbolt, pero también puede ser un puerto USB 3.xo estándar o, ahora, un puerto USB 4.

En segundo lugar, los mismos dispositivos pueden tener puertos compatibles con Thunderbolt y algunos puertos que no son compatibles con Thunderbolt, aunque tengan el mismo aspecto. Entonces...

Entonces, para simplificar las cosas, Intel anunció que ha contribuido con su trabajo en Thunderbolt al USB Promoter Group, el organismo de la industria que decide qué debería significar el estándar USB.

Eso significa que Thunderbolt básicamente apoyará a USB 4.0, por lo que todos los dispositivos y puertos USB 4.0 serán automáticamente compatibles con los dispositivos Thunderbolt para una transferencia de datos súper rápida, así como para la carga y visualización del dispositivo a través de un solo cable como ahora.

Los fabricantes de dispositivos podrán fabricar dispositivos Thunderbolt sin pagar regalías a Intel, lo que debería facilitar la adopción.

Intel también está integrando Thunderbolt 3 en las CPU de Intel ahora, un esfuerzo que comenzó con los últimos procesadores Core de décima generación de Intel en 2019.

La pequeña advertencia a esto es que Intel ahora ha anunciado un Thunderbolt 4, que es muy similar al Thunderbolt 3, pero admite al menos pantallas duales de 4K y velocidades de datos PCIe de hasta 32 Gb por segundo, además de transferir datos a 40 GB por segundo. velocidades sobre un cable de hasta 2 m. Si su dispositivo tiene Thunderbolt 4, definitivamente también será compatible con USB 4.

“El objetivo principal de USB es brindar la mejor experiencia de usuario combinando datos, visualización y suministro de energía a través de una solución de conector y cable robusta y fácil de usar”, dijo Brad Saunders, presidente de USB Promoter Group, en un comunicado.

"La solución USB4 adapta específicamente la operación del bus para mejorar aún más esto al permitir duplicar aún más el rendimiento".

Sí, duplica el rendimiento (40 Gbps) en comparación con la versión más rápida de USB 3.x que ofrecía 20 Gbps. Sin embargo, hay una nota amarga porque es exactamente la misma velocidad que Thunderbolt 3, lo que significa que no habrá mejoras para los actuales devotos de Thunderbolt 3 en un estándar que ya tendrá varios años.

Los cables USB tipo C existentes podrán transferir a través de dos carriles, mientras que si tiene cables certificados compatibles, podrá transferir hasta 40 Gbps.

El conector USB-C fue diseñado para ser reversible y a prueba de futuro. Se quedará. El nuevo estándar será compatible con versiones anteriores de los hosts USB 3.2, USB 2.0 y Thunderbolt 3 existentes, aunque si no tienen conectores USB-C, naturalmente, necesitarán un adaptador.

