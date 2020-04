  Cómo comprar la impresora adecuada para usted

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Las impresoras no son los gadgets más sexys. Lo sabemos. Pero el hecho es que cada vez más personas eligen imprimir sus fotos digitales, así como usar las cosas para cartas, contratos y otros documentos.

Por lo tanto, si quieres saber cómo evitar la costosa trampa de tinta y asegurarte de que estás recibiendo los mejores broches para tus marcos, sigue leyendo.

Esto es a la vez lo más difícil de entender y también lo más importante al mismo tiempo. De hecho, si te gusta tanto, ya estás en casa. El problema es que es difícil de estimar porque no vale la pena prestarle atención mientras lo haces.

De hecho, lo más probable es que solo encuentres la respuesta después de que sea demasiado tarde y ya hayas hecho tu compra. Así que, por aburrido que pueda parecer, si usted puede tener una buena estimación en esto ahora, le ahorrará un poco de dinero y problemas a largo plazo.

Puede que haya pagado un buen precio por el hardware en alguna venta u otra, pero es probable que una impresora barata le costará más en cartuchos de tinta con el tiempo, mientras que los reemplazos en una pieza más costosa del kit funcionarán mejor a medida que pasa el tiempo.

Por lo tanto, basándose en el cálculo de cuántas páginas cree que va a imprimir cada mes, tendrá una idea de la frecuencia con la que obtendrá a través de los cartuchos. Muchas marcas hoy en día dicen en el embalaje cuántas hojas esperarían que sacaras de ellas.

Combínalo con tu frecuencia de impresión y tendrás una idea de cuánto esperarías pagar en recargas a lo largo de cada año. Factor en el costo inicial de la máquina y verá en qué momento podría valer la pena ir por una impresora de especificaciones más altas.

La mayoría de los usuarios domésticos probablemente optarían por una inyección de tinta de todos modos, pero incluso si realmente quieres gastar algo de dinero o eres una pequeña empresa tratando de tomar la decisión correcta, no sólo suponga que obtendrá más por su dinero con una impresora láser. La principal ventaja de ellos es que son rápidos.

Muchos inyectores de tinta superarán a los modelos láser para el tiempo de inicio si solo estás imprimiendo una o dos páginas. Por otro lado, si vas a llamar por 20 hojas a la vez, entonces un láser es probablemente la decisión correcta.



Otra cuestión es que los láseres no necesariamente ofrecerán colores más precisos en todas las partes del espectro, como podría ser una inyección de tinta de gama alta. Por lo tanto, si la impresión de fotos es la razón de su compra, asegúrese de leer los comentarios cuidadosamente si realmente se vende en la idea de estas máquinas más grandes y rápidas.

En el lado del cartucho, usted no tendrá que pagar por uno nuevo con tanta frecuencia, pero usted estará mirando una cuña vieja y justa cuando lo haga. Un buen compromiso si no está seguro de qué tipo ir a menudo son las impresoras de inyección de tinta de tipo prosumer. Por lo general, son más rápidos y económicos con la tinta siempre que las utilice de forma regular. Pero cuestan más inicialmente.

Una opción para hacer que su uso continuo de la impresora sea más barato es optar por reemplazos de cartuchos de impresora que no sean de marca o incluso tener los vacíos llenos de nuevo. Por supuesto, dale una grieta a esto pero consíguelas de un proveedor de buena reputación en lugar de alguien que venda un suministro de una fuente desconocida. Algunos reemplazos que no son de marca son confiables, pero muchos no lo son.



Otra cosa para mantener los ojos abiertos son los cartuchos extra grandes y los paquetes de impresoras. Es sólo una cuestión de una mentalidad de compra a granel. Estas ofertas le ofrecerán un costo más bajo por página, pero obviamente necesita que gaste más por adelantado.

Hay una santa trinidad de la impresión entre la máquina, la tinta y el papel y si alguno de ellos está fuera, hay una posibilidad de que no consigas buenos resultados. Afortunadamente, no tienes que ser tan específico con el papel como lo haces con la tinta.

El

papel de calidad fotográfica es el que más atención merece. Si vas a imprimir tus instantáneas, no es realmente un lugar para escatimar. Dicho esto, a menudo vienen en grados equivalentes a «bueno», «mejor» y «mejor», así que pruebe unos pocos y vea cuál alcanza el punto de precio/calidad adecuado para usted.

Un consejo para todas las impresiones es asegurarse de que su papel tenga un grosor de 80 g/m² o más, es decir, si necesita que sus documentos tengan un valor estético, es decir.

La mayor parte de la insatisfacción sobre las impresoras es causada por el impacto de la factura de los cartuchos. El problema es que las personas simplemente no están en la mentalidad correcta cuando las compran. Tienes que ver la compra de una impresora como un teléfono móvil donde hay un desembolso inicial a considerar, así como un costo de funcionamiento igual, si no más significativo.

Elige el modelo de suscripción que más te convenga. ¿Estás feliz pagando poco y a menudo o prefieres caerte en ráfagas? Usted podría considerar una impresora más barata más como un contrato de 12 meses, mientras que un modelo mejor que usted necesitará mantener durante un período de tiempo más largo para realmente cosechar los beneficios económicos.