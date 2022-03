Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - ¡La Navidad está casi sobre nosotros y te estás quedando sin tiempo si quieres recoger un regalo para alguien especial en tu vida! Si aún no tiene todos sus patos seguidos, es posible que desee consultar la Guía de regalos navideños de HP .

Está repleto de excelentes opciones para este invierno, desde computadoras portátiles hasta impresoras, accesorios y más. Sin embargo, para ayudarlo a tener una idea del rango, hemos seleccionado tres aspectos destacados reales para que los vea a continuación.

Esta es una computadora portátil realmente elegante y premium, con una bisagra de 360 grados en el centro que le permite colocar la pantalla en el ángulo que más le convenga. Eso significa que puede usarlo como una computadora portátil, o como una tableta, o cualquier cosa intermedia, según lo que necesite en ese momento.

Hay un gran procesador Intel que alimenta la computadora portátil, y funciona muy bien y con rapidez, y también tiene un diseño maravilloso que puede ir cara a cara con cualquier otra cosa que veas que usa alguien. Lo mejor de todo es que tiene un montón de espacio de almacenamiento para asegurarse de que pueda guardar sus fotos y archivos fácilmente.

Sin embargo, si desea algo aún más elegante y portátil, puede elegir esta opción Elite Folio, que se cierra en una forma que es impresionantemente fácil de guardar en una bolsa. Su pantalla también es de 13.5 pulgadas, al igual que la computadora portátil de arriba, pero es un poco más delgada e incluso más portátil.

Su precio también es súper impresionante, lo que le brinda la oportunidad de disfrutar de componentes de calidad a un precio medio, y también tiene una pantalla táctil que le permite usar la computadora portátil como tableta o como desee según la tarea que esté realizando. sobre. Un SSD y 16 GB de RAM hacen que las transferencias y los tiempos de carga sean tan rápidos que es posible que los pierda.

Sin embargo, si eres un gran jugador, es posible que prefieras elegir una computadora portátil que no solo pueda hacer frente a tu trabajo o estudio, sino también a analizar los mejores juegos nuevos en configuraciones gráficas que te permitirán boquiabierto.

Esta elegante opción de 16 pulgadas de la línea OMEN tiene un nuevo y hermoso diseño que no es demasiado ruidoso ni llamativo, lo que la hace perfecta para cualquiera que no esté interesado en la iluminación RGB y otros elementos de diseño atrevidos. Sin embargo, eso no significa que no sea poderoso, con una GPU de computadora portátil NVIDIA® GeForce GTX 1650 superpoderosa para producir gráficos hermosos, y un procesador AMD Ryzen 5 para asegurarse de que la CPU no obstruya nada. Es un gran paquete y un regalo perfecto para muchas personas esta Navidad.