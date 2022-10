Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - ¿Quieres que tu Chromebook vuelva a funcionar como si fuera nuevo? Hay una manera fácil de hacerlo - haciendo un restablecimiento de fábrica. O tal vez usted quiere dar su viejo Chromebook a alguien, pero necesita limpiarlo primero. En ese caso, es posible que quieras hacer un restablecimiento de fábrica. Sea cual sea la situación, debes saber que un restablecimiento de fábrica borra toda la información almacenada localmente en el disco duro de tu Chromebook, incluidos todos los archivos de la carpeta de descargas.

Por lo tanto, si vas a hacer un restablecimiento de fábrica en tu Chromebook, aquí tienes la advertencia de que todos tus datos en el propio portátil se perderán para siempre. Asegúrate de hacer una copia de seguridad de tus archivos en la nube, como Google Drive, o en un disco externo si prefieres ese método para almacenar tus viejas fotos, documentos o lo que sea. (Pocket-lint tiene una guía separada sobre cómo funciona Google Drive, si quieres saber más sobre el servicio de almacenamiento en la nube de Google).

De todos modos, restablecer de fábrica una máquina con Chrome OS puede hacerse en unos pocos pasos rápidos y no lleva nada de tiempo. A continuación te explicamos cómo hacerlo.

Cómo restablecer de fábrica un Chromebook

Primero, enciende tu Chromebook y cierra la sesión. A continuación, sigue estos pasos:

Mantén pulsados Ctrl + Alt + Shift + r. Selecciona Reiniciar. En el cuadro que aparece, selecciona Lavado de energía > Continuar.

Es así de sencillo. A continuación, puedes seguir los pasos que aparecen en pantalla para iniciar sesión con una cuenta de Google. La cuenta con la que accedas después de restablecer tu Chromebook será la cuenta del propietario.

¿Qué ocurre cuando se restablece de fábrica un Chromebook?

Un restablecimiento de fábrica borra toda la información del disco duro de tu Chromebook, incluida la configuración, las aplicaciones y los archivos, según Google.

¿Un restablecimiento de fábrica borra tu Google Drive?

No. Un restablecimiento de fábrica no eliminará ninguno de tus archivos de Google Drive. Tampoco se eliminará nada de tu disco duro externo si has utilizado uno de ellos para realizar una copia de seguridad de tu Chromebook.

¿Se puede restablecer de fábrica un Chromebook de la escuela o del trabajo?

No. Si utilizas tu Chromebook en el trabajo o en la escuela, no puedes restablecerlo. Google dice que pidas a tu administrador que borre los datos de tu Chromebook y que vuelva a inscribir el dispositivo en la red del trabajo o de la escuela.

¿Quieres saber más?

Google tiene una página de soporte si necesitas más detalles. También tiene otra página de soporte para saber cómo configurar un Chromebook una vez que lo hayas restablecido.

Escrito por Maggie Tillman.