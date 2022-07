Cómo copiar y pegar en un Chromebook

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Si tienes un Chromebook, puede que te hayas dado cuenta de que cosas sencillas como copiar y pegar no son tan fáciles como te gustaría.

Copiar y pegar texto de una cosa a otra debería ser sencillo, así que si necesitas saber cómo hacerlo mientras usas tu Chromebook, quédate con nosotros mientras te damos los consejos que necesitas.

Una de las formas más sencillas de copiar y pegar en un Chromebook es utilizar los atajos de teclado. Si has utilizado una máquina Windows antes, estos atajos te resultarán familiares.

Para copiar y pegar usando el teclado, primero tienes que resaltar lo que quieres copiar. Utiliza el trackpad para situar el cursor cerca de donde quieres copiar, luego mantén pulsada la tecla de mayúsculas mientras empujas el cursor en la dirección correcta utilizando las teclas de flecha. Esto debería resaltar el texto en cuestión y puedes utilizarlo para copiar palabras o frases enteras con facilidad.

Una vez resaltado el texto que necesitas, mantén pulsada la tecla CTRL de la izquierda del teclado y pulsa C. Este es el atajo para copiar.

El siguiente paso es hacer clic en la ventana, pestaña o aplicación en la que quieres copiar el texto y pulsar CTRL+V. Esto pegará lo que hayas copiado.

Si estás ocupado copiando y pegando en tu Chromebook, puede que te des cuenta de que estás copiando cosas extra junto con tu texto sin querer.

Al seleccionar texto de la web, a veces se copia el código HTML junto con el texto, lo que puede causar problemas en otros lugares y hacer que aparezcan estilos extraños o que el código se muestre donde no debería estar.

La buena noticia es que es posible copiar y pegar y eliminar ese código al mismo tiempo. En primer lugar, empieza copiando como lo harías normalmente. Pero entonces, en lugar de pegar inmediatamente, haz clic donde quieras pegar y pulsa CTRL+Mayúsculas+V. Este es el atajo por defecto para pegar sin formatear. Eliminará cualquier estilo, código u otros elementos molestos y te dejará sólo el texto plano.

Alternativamente, puedes pegar primero el texto en un editor de texto como Text and Caret antes de pegarlo en el lugar donde quieres obtener el texto. Esto también eliminará el formato.

Como sabes, el diseño del Chromebook no es como el de otros portátiles. Aunque los Chromebooks tienen un trackpad, no tienen dos botones como un trackpad tradicional, así que no puedes simplemente presionar el lado derecho del trackpad para hacer clic con el botón derecho. Esto puede hacer que sea un dolor para acceder al menú que normalmente esperarías ver usando el clic derecho.

Obviamente, puedes conectar un ratón y usarlo en su lugar, pero hay una forma de hacer clic con el botón derecho sin hacerlo. Sólo tienes que pulsar dos dedos en el trackpad al mismo tiempo.

La otra forma de copiar y pegar es utilizar el trackpad para resaltar el texto que quieres y luego pulsar dos dedos en el trackpad para abrir el menú. En este menú, verás la opción de copiar, pegar y pegar sin formato. Así que sólo tienes que hacer clic en copiar y luego repetir el proceso donde necesites el texto.

También puedes utilizar este menú del botón derecho para copiar imágenes. Sólo tienes que hacer clic en la imagen y utilizar el atajo de dos dedos del trackpad para abrir el menú. A partir de ahí, haz clic en copiar imagen y luego cópiala en el documento o en lo que necesites.

Hay otras cosas que vale la pena conocer para facilitarte la vida al intentar copiar y pegar en Chromebook:

Además de los clics con dos dedos en el trackpad, también puedes acceder al menú manteniendo pulsada la tecla ALT y haciendo clic en el trackpad al mismo tiempo.

Puedes utilizar el truco de los dos dedos o de ALT+clic para copiar las URL de los vídeos (por ejemplo, para compartir vídeos de YouTube) con facilidad.

Para copiar una página entera, en lugar de sólo un fragmento de texto seleccionado, utiliza el atajo de teclado CTRL+A. Sin embargo, esto copiará todo y cualquier cosa en la página.

Si necesitas copiar varias cosas a la vez, existen extensiones para Chromebook que pueden ayudarte. MultiCopy Clipboard, Copy & Paste es un ejemplo que vale la pena probar. Esto almacena cosas localmente para que puedas acceder a ellas cuando las necesites también.

Escrito por Adrian Willings.