Google Fuchsia OS: ¿Cuál es la historia hasta ahora?

(Pocket-lint) - Google ha estado desarrollando un sistema operativo completamente nuevo que algún día podría reemplazar a Android y Chrome OS.

Pero aquí está la cuestión: no está claro en este momento para qué está destinado este sistema operativo, incluidos los dispositivos que algún día podría alimentar oficialmente. Aquí está todo lo que sabemos hasta ahora sobre el proyecto, que se llama Fuchsia. El sistema operativo podría eventualmente reemplazar los sistemas operativos existentes de Google como un sistema unificado en todos los dispositivos, pero es muy pronto para decir eso en este punto, ya que es muy experimental.

Esos sistemas operativos existentes se basan en núcleos de software existentes, por lo que esta sería una oportunidad para comenzar de nuevo, al igual que lo ha estado haciendo Huawei con Harmony OS .

Sin embargo, siga revisando, ya que planeamos actualizar este artículo con el tiempo con los últimos informes, rumores, información filtrada y, por supuesto, todas y cada una de las confirmaciones.

Un sistema operativo completamente nuevo

Probablemente va a girar y transformarse, dice Google

Fuchsia es una pila de código en evolución. Originalmente se agregó al depósito de códigos de Google y en GitHub en 2016. El código es el comienzo de un sistema operativo completamente nuevo.

Fundamentalmente, no se basa en el kernel de Linux, los cimientos centrales de Android (el sistema operativo móvil de Google) y Chrome OS (el sistema operativo de escritorio y portátil de Google). Fuchsia es una bestia completamente diferente.

Esto es lo que Dave Burke, vicepresidente de ingeniería de Android de Google , le dijo a Android Police sobre Fuchsia en 2017: "Fuchsia es un proyecto experimental en etapa inicial. Nosotros, ya sabes, en realidad tenemos muchos proyectos tempranos interesantes en Google. Creo que lo interesante aquí está su código abierto, para que la gente pueda verlo y comentarlo. Al igual que muchos proyectos en etapa inicial, probablemente pivotará y se transformará ".

Luego, en 2018, el desarrollador de Fuchsia, Travis Geiselbrecht, hizo las cosas más confusas cuando dijo (a través de un canal público de IRC de Fuchsia, como lo descubrió ArsTechnica ) que Fuchsia no es "una cosa de juguete". Confirmó que no es un proyecto al 20 por ciento, en el que los desarrolladores de Google pueden dedicar su tiempo a cosas que les interesan, ni Fuchsia es "un vertedero de algo muerto que ya no nos importa".

El desarrollo parecía haberse estancado, pero a finales de 2020 Google parecía dispuesto a continuar trabajando en el sistema operativo: ha abierto el desarrollo del software a otros y está hablando de una segunda versión de los componentes clave que componen el software.

Este es un paso importante, porque también indica que Google sigue adelante con los planes para Fuschia.

La interfaz de usuario del sistema Armadillo compilado tiene un diseño basado en tarjetas

Cuando se ejecuta en un Pixelbook, solo muestra la hora

Fuchsia ya ha recibido una interfaz de usuario temprana con un diseño basado en tarjetas. La interfaz, supuestamente llamada Armadillo, fue descubierta por primera vez por Kyle Bradshaw en Hotfix .

A diferencia de Android OS o Chrome OS , ambos basados en Linux, Fuchsia se basa en Zircon (anteriormente Magenta), un nuevo kernel creado por Google. Mientras tanto, Armadillo está integrado en el Flutter SDK de Google, que se utiliza para crear código multiplataforma capaz de ejecutarse en múltiples dispositivos y sistemas operativos. Con Armadillo, se pueden arrastrar diferentes tarjetas para usarlas en una interfaz de pantalla dividida o con pestañas.

En una publicación de blog a fines de 2020, Wayne Piekarski de Google dice que "Fuchsia está diseñado para priorizar la seguridad, la capacidad de actualización y el rendimiento" y que "agradece las contribuciones de alta calidad y bien probadas de todos. Ahora hay un proceso para convertirse en un miembro para enviar parches, o un confirmador con acceso de escritura completo ".

"Fuchsia no está listo para el desarrollo de productos generales o como un objetivo de desarrollo, pero puede clonarlo, compilarlo y contribuir a él. Tiene soporte para un conjunto limitado de hardware basado en x64, y también puede probarlo con el emulador de Fuchsia. "

Es solo un núcleo en este punto, por lo que es la mejor suposición de cualquiera

Es probable que Google se esté preparando para el futuro con Fuchsia

Una escuela de pensamiento popular es que Fuchsia es un nuevo sistema operativo que podría unificar Chrome OS y Android en un solo sistema operativo (algo que se ha especulado mucho desde 2015). Sin embargo, los documentos que han aparecido recientemente y diferentes partes del código y los activos de la interfaz de usuario sugieren que el sistema operativo probablemente no sea una fusión de Android y Chrome OS , ni tampoco un sistema operativo. En este punto, es solo un núcleo de un sistema operativo: un núcleo.

La propia documentación de Google describe el software como dirigido a "teléfonos modernos y computadoras personales modernas" con "procesadores rápidos" y "cantidades no triviales de RAM". También establece claramente que " Fuchsia no es Linux ". Y dos desarrolladores que figuran en la página de GitHub de Fuchsia, un ingeniero de software senior en Google y un ex ingeniero en Android TV y Nexus Q, son expertos reconocidos en sistemas integrados.

Como señalamos, Fuchsia sebasa en Zircon , un "microkernel de tamaño mediano" basado en el proyecto LittleKernel destinado a sistemas integrados, como un dispositivo que no requiere un sistema operativo completo, como un dispositivo IoT. Las notas de documentación de Google Zircon admite modos de usuario, representación de gráficos y un "modelo de seguridad basado en capacidades". Todo esto apunta a que Fuchsia es un sistema operativo para IoT, pero Google ya tiene Android Things .

Además, Ars Technica ha compilado la interfaz de usuario del sistema Armadillo, y parece que Fuchsia está destinado a ser un sistema operativo de teléfono inteligente o tableta. ZDNet especuló que "no es un reemplazo de lo que ya tenemos; es una puerta a un futuro en el que aún no vivimos".

Un nuevo sistema operativo resolvería los problemas de Android

Pero Android es realmente popular; ¿Por qué reinventar la rueda?

Android todavía tiene problemas de fragmentación. Esto se debe a que cientos de dispositivos de docenas de fabricantes utilizan versiones diferentes y personalizadas de Android, en lugar de la versión más reciente y pura. Android también tiene problemas de actualización, debido a que el sistema operativo es de código abierto. Google tiene un calendario de lanzamiento anual para las actualizaciones de Android, pero una actualización tarda un tiempo en inundar completamente el ecosistema.

Verá, Google les da Android a los fabricantes de equipos originales y operadores y les permite jugar con él y cargarlo en hardware aleatorio, lo que resulta en una fragmentación. Google no puede enviar actualizaciones directamente a los dispositivos si se han realizado modificaciones. Android también se basa en Linux, que se ha visto afectado por muchos problemas legales, y el kernel se ha modificado por completo, creando un entorno excelente para que crezcan los errores y las vulnerabilidades.

Un nuevo sistema operativo y plataforma resolvería todos estos problemas para Google. No estaría encadenado por costosos acuerdos de licencias de patentes. Sería más seguro, construido y optimizado para hoy. También podría ser modular y estar verdaderamente unificado, lo que significa que funcionaría en muchos dispositivos. Pero aquí está la cosa: Android es uno de los sistemas operativos más populares disponibles. ¿Por qué intentaría reinventar la rueda con Fuchsia?

Los usuarios de Hacker News han sugerido que Fuchsia podría potenciar las interfaces de realidad aumentada.

Escrito por Elyse Betters. Edición por Dan Grabham.