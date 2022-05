Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La división de juegos de Asus, Republic of Gamers, ha presentado una serie de nuevos productos en su evento virtual For Those Who Dare: Boundless.

En primer lugar, el portátil ROG Strix Scar 17 Special Edition. El modelo estándar se presentó en el CES a principios de este año y está orientado a los entusiastas de los deportes electrónicos que exigen un rendimiento extremo y altas tasas de refresco.

La variante Special Edition incluye aún más potencia en su interior con el último procesador Intel Core i9-12950 HX de 12ª generación. Un potente chip móvil de 65 W capaz de alcanzar los 5,2 GHz.

Por supuesto, un procesador de este tipo necesita una buena refrigeración, por lo que Asus ha colaborado con el fabricante de pasta térmica de alta gama, Thermal Grizzly, para desarrollar una fórmula de metal líquido de alto rendimiento llamada Conductonaut Extreme. Este nuevo compuesto se utiliza tanto en la CPU como en la GPU, y Asus afirma que reduce las temperaturas hasta 10 grados centígrados en comparación con la pasta térmica normal.

Pero no es sólo el interior lo que se actualiza, sino que el exterior presenta un patrón especial de tinta invisible que sólo aparece bajo la luz ultravioleta. Bastante único.

Asus también ha anunciado una nueva edición de su línea Flow, el Flow X16. Se trata de un portátil convertible para juegos, fino y ligero, con una pantalla de 16 pulgadas.

Al igual que el Flow X13 que lo precedió, el X16 puede utilizarse tanto en modo tableta como en modo portátil gracias a su diseño con bisagras de 360 grados. También es compatible con la base móvil XG de Asus, que probamos con el Flow Z13 a principios de este año.

El Flow X16 incluye un procesador AMD Ryzen 6900HS y una Nvidia RTX 3070 Ti en su diminuta estructura. De alguna manera se las arregla para pesar solo 2,1 kg.

Este hardware de gama alta se combina con un panel Mini LED QHD de 165 Hz con un asombroso brillo máximo de 1100 nits.

Sin embargo, en el evento Boundless de Asus no sólo hubo portátiles, sino que la marca también presentó una nueva línea de accesorios.

La línea ROG Slash incluye bolsos, gorras y una funda para el portátil. No era algo que esperáramos ver, pero todo parece sorprendentemente genial y funcional.

Los productos cuentan con materiales de TPU repelentes al agua combinados con hebillas de gran tamaño y detalles en rosa y azul. Como en la mayoría de los productos ROG, hay un claro ambiente ciberpunk, y nos gusta.

Por último, Asus ha anunciado una expansión para su juego ROG Citadel XV, llamada Scar Runner. Se trata de un juego de parkour en primera persona con un elemento de puzzle.

Aquellos que tengan la edición especial del portátil Scar 17 podrán encontrar pistas escondidas en el propio portátil, aunque no estamos convencidos de que esa vaya a ser la razón por la que alguien compre una máquina de tan alta gama.

Los nuevos portátiles estarán disponibles a partir del tercer trimestre de 2022. El ROG Strix Scar 17 Special Edition tendrá un precio a partir de 3.999,99€, aún no se ha anunciado el precio del Flow X16.

Escrito por Luke Baker.