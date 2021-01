La renovación de Asus ZenBook Duo eleva la segunda pantalla para que sea más fácil de ver

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Asus ya había anunciado nuevos equipos bajo su marca Republic of Gamers en CES 2021 ; ahora es el turno de los ZenBooks para obtener una nueva vida.

Pero esta vez no son los ultraportátiles, sino que los dispositivos ZenBook Duo de pantalla dual más grandes tienen actualizaciones.

El Asus ZenBook Duo UX482 y UX582 son el resultado, versiones de 14 y 15.6 pulgadas con procesadores Intel Core de 11a generación actuales

En el Duo 14 (UX482), esto significa hasta procesadores Core i7 con gráficos Intel Iris X o gráficos Nvidia GeForce MX450.

El Pro Duo 15 (UX582), como se llama el modelo más grande, tiene una pantalla OLED 4K y sube la apuesta al Core i9 más los gráficos GeForce RTX 3070 de Nvidia.

Además, esta vez, la línea ZenBook Duo tiene un truco inteligente bajo la manga para la importante segunda pantalla sobre el teclado.

El nuevo ZenBook Duo presenta lo que Asus llama Active Aerodynamic System Plus (AAS Plus) con un nuevo diseño de bisagra que eleva la pantalla secundaria de 12.6 o 14 pulgadas llamada ScreenPad Plus hasta 7 o 9.5 grados, y la computadora portátil en sí misma fuera de la escritorio.

La bisagra ZenBook Duo existente ya levantó el dispositivo en su conjunto, pero no la pantalla secundaria.

Asus dice que esta función aumenta el flujo de aire hasta en un 49 por ciento y, naturalmente, mejora los ángulos de visión del ScreenPad Plus. Un efecto secundario es que se reduce la brecha entre ambas pantallas, mejorando la experiencia.

La falta de Thunderbolt 3 en la generación anterior saltó de la hoja de especificaciones, pero esto ahora se ha rectificado, y algo más, con la adición de un puerto Thunderbolt 4 .

También hay un modo de rendimiento que puede aumentar la potencia de la CPU de 15 a 28 W para mejorar la potencia, además de una nueva aplicación de Panel de control en la segunda pantalla para funciones de uso común en aplicaciones de nivel profesional como Adobe Premiere, Photoshop y Lightroom.

Escrito por Dan Grabham.