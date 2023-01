El MacBook Air de Apple podría ser más grande en 2023

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - El MacBook Air de Apple podría estar a punto de ser un poco más grande, incluso más que algunos de los portátiles profesionales de la compañía.

Tras los informes del año pasado que afirmaban que Apple estaba estudiando el lanzamiento de un MacBook Air de 15 pulgadas, Mark Gurman, de Bloomberg, ha vuelto a dar más peso a esas afirmaciones, sugiriendo que la nueva máquina debutará este año. Pero otros rumores sobre el regreso del MacBook de 12 pulgadas parecen haber sido prematuros.

En el boletín semanal Power On, Gurman afirma que el nuevo MacBook Air de 15 pulgadas está "previsto" para este año, lo que lo convertiría en el MacBook Air más grande de la historia. El modelo actual de Apple es de 13 pulgadas más o menos, aunque la compañía también vendió una versión de 11,6 pulgadas.

Ese MacBook Air de 11 pulgadas fue sustituido por el MacBook de 12 pulgadas, una máquina que estaba terriblemente limitada gracias a la CPU Intel de baja potencia que llevaba. Pero se pensaba que el cambio al silicio de Apple era justo lo que el médico había recetado, y Gurman ya había sugerido que el portátil ultrafino y ligero volvería.

Desgraciadamente, no parece que vaya a ser así, al menos de forma inminente.

"Un nuevo MacBook de 12 pulgadas ya no está en la hoja de ruta de Apple a corto plazo", afirma en el nuevo informe. Eso no significa que no vaya a suceder, por supuesto, pero Gurman cree que el enfoque actual de Apple en el lanzamiento de su auricular AR/VR es suficiente para haber puesto fin al regreso del MacBook. Lo mismo puede decir se de las actualizaciones del Apple Watch, el iPad y los AirPods.

Bautizado como Reality Pro, se cree que el nuevo auricular podría debutar en marzo.

