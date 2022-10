Se espera que los nuevos Mac de Apple se lancen en marzo de 2023

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Tendremos nuevos Macs de Apple a principios del año que viene, según el conocido periodista de Bloomberg y comentarista de Apple, Mark Gurman.

En un principio se rumoreó que la compañía presentaría un par de nuevos dispositivos poco después o junto a sus recientes lanzamientos de iPad, pero no se materializaron. Gurman sugiere que, en cambio, se anunciarán en marzo de 2023.

"Me han dicho que Apple pretende presentar los modelos actualizados -incluyendo las versiones basadas en M2 de los MacBook Pros de 14 y 16 pulgadas- en el primer trimestre del calendario 2023 y ha vinculado los lanzamientos a los próximos macOS Ventura 13.3 e iOS 16.3", escribió en la última edición de su boletín Power On.

El jefe de Apple, Tim Cook, cerró recientemente la puerta a cualquier esperanza de que los nuevos MacBooks lleguen antes, al decir que la línea de productos para 2022 estaba "establecida" durante una reciente llamada de ganancias.

Gurman sugiere que, además de los modelos M2 MacBook Pro, es probable que la compañía de Cupertino lance un nuevo Mac Mini, mientras que un MacBook Air M2 de 13 pulgadas también podría estar en las cartas.

Sin embargo, no se sabe nada de un nuevo iMac, como algunos han sugerido. Apple ya había revelado que no tenía planes para una versión de pantalla más grande de su iMac de 2021 -que tiene una pantalla de 24 pulgadas-, pero como esa versión funciona con el procesador M1, no sería una gran sorpresa pensar que un modelo M2 podría estar en marcha.

Escrito por Rik Henderson.