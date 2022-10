El próximo Mac Pro podría ser un monstruo con CPU de 48 núcleos y 256 GB de RAM

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - El primer nuevo Mac Pro de Apple desde la transición a su propio silicio podría contar con 48 núcleos de CPU, 152 núcleos de GPU y 256 GB de RAM, según un informe.

Aunque la transición al silicio de Apple se ha completado en gran medida, la única máquina destacada que aún espera probar esos chips es el Mac Pro. Apple ya ha confirmado que está trabajando en un Mac Pro que estará libre de Intel, pero no sabemos a ciencia cierta cuándo llegará. Ahora, Mark Gurman, de Bloomberg, ha compartido alguna información sobre lo que Apple está trabajando.

Según Gurman, que escribe a través de su boletín semanal Power On, Apple está probando actualmente un Mac Pro con una configuración que incluye 24 núcleos de CPU (16 de rendimiento y 8 de eficiencia), así como 76 núcleos gráficos y 192 GB de RAM. Por muy impresionante que parezca, tampoco es lo mejor que se puede hacer.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Gurman también dice que los chips que se están probando pueden ir más allá de esas especificaciones. En el extremo superior, se espera que Apple ofrezca un Mac Pro con 48 núcleos de CPU, 152 núcleos de GPU y 256 GB de RAM. Eso debería ser más que capaz de masticar a través de los flujos de trabajo de la mayoría de la gente - incluso aquellos que implican más de una pestaña abierta en Chrome.

Mejor VPN 2022: Las 10 mejores ofertas de VPN en Estados Unidos y Reino Unido Por Roland Moore-Colyer · 14 Septiembre 2021 Ya sea que esté buscando una VPN que lo mantenga seguro en línea o sitios geo-desbloqueados, lo tenemos cubierto desde NordVPN, ExpressVPN,

No podemos esperar que ninguna de estas nuevas máquinas sea barata, por supuesto, pero no están destinadas a serlo. Se supone que el Mac Pro es el mejor Mac que el dinero puede comprar, y ahora mismo no lo es. Todo eso cambiará con el tiempo, ya que Gurman apunta al lanzamiento de un nuevo modelo de silicio de Apple en algún momento de 2023.

Escrito por Oliver Haslam.