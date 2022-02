Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Algunos de los primeros rumores apuntaban a un posible lanzamiento en la primavera de 2022 de un nuevo iMac Pro con una pantalla mini-LED , pero parece haberse retrasado.

El analista de la cadena de suministro, Ross Young, espera que el nuevo iMac Pro se lance en algún momento del verano, como muy pronto.

Ross Young tiene un historial excelente y fue el único analista que informó que los MacBook Pro 2021 contarían con paneles mini-LED .

Tanto en una publicación de Twitter como en el informe semanal de Display Supply Chain Consultants , Young explicó que el nuevo iMac Pro aún contará con retroiluminación mini-LED pero con menos zonas que las que se encuentran en el iPad mini-LED y Macbook Pros .

Como informamos en el DSCC Weekly de hoy, ya no esperamos que Apple iMac Pro se lance en la primavera. Parece más verano. Todavía con retroiluminación MiniLED, pero menos MiniLED/zonas que en iPad/MacBook Pro. – Ross Young (@DSCCRoss) 31 de enero de 2022

En el informe, Young explicó además: "A fines del año pasado, indicamos que vendría un nuevo iMac Pro mini-LED en 2022. Pensamos que llegaría en la primavera, pero ahora escuchamos que podría ser el verano. Por supuesto, podría retrasarse más hasta el otoño. Uno de los desafíos de suministro que tiene Apple con este producto es obtener más MiniLED".

"En términos de la pantalla, escuchamos que es posible que no tenga tantas zonas mini-LED y mini-LED como las que se pueden encontrar en el iPad Pro y MacBook Pro. También nos preguntamos si será IGZO o no. Yo lo haría No lo creo, ya que el consumo de energía es una preocupación menor y sería poco beneficioso acelerar la actualización en un monitor a 24 Hz como puede hacer IGZO".

Si los hallazgos de Young resultan ser ciertos, creemos que es muy probable que el nuevo iMac Pro se anuncie en la WWDC 2022 en junio, pero solo el tiempo lo dirá.

Escrito por Luke Baker.