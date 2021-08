AppleCare + ahora se vende en incrementos de un año para Mac

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Apple ahora está vendiendo su cobertura de garantía de daños accidentales AppleCare + para Mac en incrementos de un año, como lo informó Mark Gurman en su último boletín Power On .

La medida no viene de la nada, ya que Apple ya ha estado ofreciendo suscripciones de AppleCare + por un año directamente desde una Mac recién comprada durante el último mes, pero ahora la opción se ha ampliado para poder comprarla en las tiendas minoristas de Apple. y tienda en línea, aplicación móvil y línea directa de asistencia telefónica.

Hace dos años, Apple presentó la opción de registrarse en AppleCare + mes a mes, pero ahora vemos una opción que se ubica entre un período de renovación de 30 días y un plan fijo de tres años.

Por supuesto, al estilo típico de Apple, el precio no viene a una tasa de uno a uno con el plan tradicional de tres años, oh no, esta nueva opción anual tiene una prima leve dependiendo de qué marca y modelo planee. en cubrir.

Como ejemplo, tomaremos la computadora portátil más lujosa en la línea de Apple, la MacBook Pro de 16 ". Un plan AppleCare + estándar de tres años costaría £ 399 / $ 379 al año, pero bajo el nuevo plan anual, tres años seguidos a $ 139 saldría en más de $ 40 más que simplemente comprar el paquete completo de tres años por adelantado. Por supuesto, hay dos beneficios obvios en esta nueva opción anual: uno es que le permite brindarle a su Mac algo de protección adicional a pesar de no estar puede pagar el precio completo de AppleCare + en el momento de la compra y, en segundo lugar, le ofrece la oportunidad de omitir la renovación por un segundo o tercer año si decide que ya no necesita la cobertura adicional o decide renunciar a su máquina por una nueva o completamente diferente modelo en conjunto.

Por el momento, no parece que las suscripciones anuales de AppleCare + para Mac estén disponibles todavía en el Reino Unido, pero dado que Apple está dando a esto un lanzamiento amplio en los EE. UU., Espere ver un lanzamiento global en breve.