Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - En la WWDC 2021, Apple se centró por completo en el software, presentando actualizaciones importantes para iOS 15 , iPadOS 15 , macOS Monterey , watchOS 8 e incluso tvOS 15. Desafortunadamente, no mencionó ningún hardware nuevo, incluido el muy rumoreado MacBook M1X. Pro . ¿O lo hizo?

Aparentemente, los metadatos del video de YouTube WWDC 2021 de Apple confirmaron la existencia de una nueva MacBook Pro con un procesador M1X Apple Silicon aún no anunciado. El usuario de Twitter Max Balzer descubrió etiquetas de palabras clave para el clip de resumen oficial de la WWDC de Apple. Incluyeron menciones de "M1X", "M1X MacBook Pro" y otros términos como iOS 15, Apple Event y Apple Special Event.

Puedes ver los metadatos en la imagen a continuación:

OK ok ok



Todos mantengan la calma ... ¡¡¡pero acabo de ver estas etiquetas en la transmisión en vivo de YouTube de Apple del discurso principal del 7 de junio !!!



APPLE CONFIRMÓ EL M1X !!! @jon_prosser, ¡¡¡ tenías razón después de todo !!!



¡Esto no es falso, puedes obtener la extensión @TubeBuddy para YT y se los muestra! pic.twitter.com/C54sBydj7u