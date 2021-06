fecha de lanzamiento de macOS 12, características y todo lo que sabemos hasta ahora

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Cada año, Apple lanza una nueva versión de macOS, su software para computadoras portátiles y de escritorio de Apple.

Este año no será una excepción, ya que Apple se prepara para lanzar aún más Mac nuevas durante 2021 con actualizaciones para la iMac de 27 pulgadas y la MacBook Air que se esperan junto con una línea de MacBook Pro completamente nueva (14 y 16 pulgadas), todas con un nuevo M1X. o procesador M2 . No estamos seguros de si veremos una nueva Mac Pro este año o no.

No esperamos que macOS 12 sea una nueva versión importante del venerable sistema operativo de Apple, pero aún debería haber algunas mejoras razonables de las que escucharemos durante la conferencia de desarrolladores de Apple esta semana (WWDC) .

Se lanzará junto con otras versiones de software de Apple en 2021.

fecha de lanzamiento de macOS 12 probablemente septiembre

El lanzamiento de macOS 12 se llevará a cabo junto con iOS 15 , iPadOS 15 y watchOS 8 a finales de este año. Esto suele ser septiembre, aunque la fecha de macOS podría ser octubre.

La actualización será gratuita, como suelen ser las actualizaciones de software de Apple. En ese momento, estará disponible a través del subprograma Actualización de software en Preferencias del sistema, como con cualquier otra actualización de software de Mac.

Probablemente conocido como versión 12

Lo más probable es que vuelva a llevar el nombre de un hito californiano.

El año pasado vio el lanzamiento de macOS 11, poniendo fin a 20 años de versiones incrementales de macOS 10 (o MacOS X como se conocía anteriormente).

macOS 11 Big Sur estaba claramente destinado a ser conocido como macOS 10.16 porque las compilaciones de los desarrolladores se etiquetaron así. Sin embargo, el cambio de Mac al hardware Apple Silicon, sus propios procesadores, significó que se justificaba un nuevo comienzo.

Al igual que Big Sur, el nuevo software tendrá un nombre que probablemente será otro hito californiano. Monterey ha sido una opción que se rumorea desde hace un tiempo, pero no se ha utilizado, y está cerca de Big Sur geográficamente. Entonces encaja.

Las primeras versiones de OS X de Apple eran conocidas después de Big Cats (Jaguar, Tiger, Leopard, etc.) pero cambiaron a puntos de referencia con OS X 10.9 Mavericks.

Es probable que los requisitos del sistema para macOS 12 sean similares a los requisitos del sistema macOS 11 Big Sur .

MacBook (2015 o más reciente)

MacBook Air (2013 o más reciente)

MacBook Pro (finales de 2013 o más reciente)

Mac mini (2014 o más reciente)

iMac (2014 o más reciente)

iMac Pro (desde 2017)

Mac Pro (2013 o más reciente)

Es muy posible que Apple también detenga el soporte para algunos modelos más antiguos de 2013 a 2015, con quizás 2015 como punto de corte. Es probable que las actualizaciones de software sigan llegando a las Mac basadas en Intel durante los próximos años, ya que Apple todavía las vende, especialmente en el nivel Pro.

Características que se anunciarán en WWDC

Con el gran rediseño de Big Sur el año pasado más el soporte para Apple Silicon e Intel, es probable que este año sea más ligero en nuevas funciones, pero traerá más refinamientos.

Muchas de las características también podrían estar bajo el capó, con soporte para más opciones de gráficos que se rumorea que llegarán a la MacBook Pro y Mac Pro de 16 pulgadas cuando finalmente se traslade a Apple Silicon. Apple Silicon Macs solo admite 16 GB de RAM en la actualidad. Eso cambiará este año, pero el hardware es más que el software limitado.

