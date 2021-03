El Mac OS X de Apple tiene 20 años: aquí está el por qué resistió a 19 de ellos

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Hace 20 años, Apple no era el éxito mundial que es ahora, pero había tenido un período de éxito en términos de Mac con el todopoderoso iMac G3 que existía durante más de dos años y el PowerMac G4 en los estantes.

Pero el sistema operativo que se lanzó en el iMac G3 estaba chirriando. Conocido como Mac OS 9, había cambiado muy poco desde el primer Macintosh en 1984, a decir verdad. Ciertamente, no había cambiado mucho desde 1991 cuando se lanzó System 7.

Y aunque era relativamente fácil de usar, en realidad era un sistema operativo de una sola tarea en un mundo multitarea y parecía anticuado en comparación con Windows 95 y el aún mejor Windows 98.

Hoy hace 20 años, Apple levantó la tapa de su sucesor de Mac OS 9. Llamado Mac OS X, la versión 10.0 en adelante resultó ser una odisea de 19 años con 16 actualizaciones que se convirtieron en anuales después de un tiempo. Big Sur, la última versión de macOS, como está diseñado ahora, finalmente llegó a la versión 11.0. Al igual que el iPhone X, la X en Mac OS X se pronunciaba "diez".

Pero incluso Big Sur iba a ser la versión 17, 10.16 en un momento (había 16 versiones, pero Cheetah era 10.0). La beta para desarrolladores que probamos el año pasado tenía el número 10.16, así que claramente, la decisión de pasar a la versión 11.0 fue tardía. De hecho, Big Sur no es un gran paso adelante, pero marca un nuevo comienzo para Mac, ya que se despide de la potencia de Intel y saluda a Apple Silicon .

Inicialmente, Apple nombró a su sistema operativo en honor a los grandes felinos (Puma, Jaguar, Tiger, etc.) antes de cambiar a los puntos de referencia de California cuando el pozo se secó.

Los orígenes de macOS que usamos hoy en día son bastante antiguos y, de hecho, se puede rastrear el linaje hasta la otra compañía informática de Steve Jobs, NeXT (que Apple finalmente compró, anunciando el regreso de Jobs a Apple). NeXT desarrolló el sistema NeXTSTEP similar a Unix que, esencialmente, era mejor que cualquier cosa que la propia Apple hubiera intentado para desarrollar un sistema operativo de próxima generación. Tenía algo parecido al ahora familiar muelle, por ejemplo.

Y así progresó el trabajo en OS X, con el proyecto conocido como Rhapsody y el esfuerzo en un solo sistema operativo, del que Jobs habló por primera vez en Macworld 2000 (ver el video a continuación). Pero se retrasó y pasó un año antes de que se hiciera un comunicado para el consumidor.

Lanzada el 24 de marzo de 2001, la primera versión de Mac OS X Cheetah tuvo una reacción mixta. Se veía genial gracias a los gráficos Quartz y una nueva interfaz aqua que introdujo el dock por primera vez. Funcionó bien con Internet. Pero las características eran ligeras, mientras que lo peor era que el rendimiento de las Mac G3 basadas en PowerPC era especialmente pobre.

Se encontró volviendo al modo "clásico", que era esencialmente OS 9. Puma, lanzado en septiembre de 2001, fue mucho mejor, pero todavía era un poco lento. OS 9 se suspendió a finales de 2001.

Muchas aplicaciones no funcionaron en OS X para empezar y varias compañías como Quark y Aldus no desarrollaron aplicaciones de OS X de inmediato, lo que irónicamente abrió la puerta a Adobe para dominar eventualmente el espacio creativo con su Creative Suite (ahora Creative Cloud ).

Algunas versiones de OS X probablemente fueron dignas de ser la que se convirtió en OS XI, como Leopard, que fue una gran actualización.

Las actualizaciones periódicas de OS X no siempre resolvieron problemas. A veces los crearon. Esto no es exclusivo de Apple, por supuesto, sabrá que Windows Me, Vista y Windows 8 no cumplieron con el estándar de Windows XP, 7 y 10. Y con OS X incluso la versión final de 2019, macOS 10.15 Catalina, fue pobre . Rompió algunas aplicaciones y muchas no se actualizaron. Adobe Photoshop Elements, por ejemplo, dejó de funcionar a menos que tuviera la última versión y Adobe recomendara a los usuarios que no actualizaran.

Entonces, ¿por qué ha perdurado OS X / macOS? Porque ha podido evolucionar. Alguien que use Cheetah podría usar Catalina. Es muy diferente, pero también es lo mismo. Mirando hacia atrás en imágenes más antiguas de OS X, es sorprendente cuánto ha cambiado dentro del mismo diseño central; ese también es el caso de iOS durante la última década. Las versiones posteriores de macOS han sido más coloridas, lo que ha sido bienvenido y el diseño que tenemos hoy refleja las opciones de diseño de Apple en iOS y iPadOS también, por supuesto.

Big Sur se parece más a iPadOS que nunca en términos de cómo se diseñan sus elementos. Eso es algo bueno, no es tonto: llegar a la Mac debería ser un paso natural desde el iPhone y el iPad. Y debería ser fácilmente utilizable por aquellos que nunca lo han visto antes. Esa es la marca de un gran sistema operativo.

