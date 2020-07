Parece que Face ID llegará a Mac este año

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Parece que Face ID finalmente llegará a las computadoras portátiles Mac con el cambio de los procesadores Intel a Apple Silicon para las nuevas Mac seleccionadas.

Después de su debut en 2017 en el iPhone X. Se rumoreaba que Face ID llegaba al iPad, lo que hizo en 2018, pero aún no ha llegado a Mac. Sin embargo, según los descubrimientos de 9to5 Mac en el código beta de macOS Big Sur, el nuevo sistema operativo es capaz de desbloquear Face ID.

El sitio descubrió referencias a PearlCamera, que era el nombre en clave interno de la cámara TrueDepth presentada en el iPhone X y posterior, así como en la alineación de iPad Pro 2018 y posterior. También hay referencias a FaceDetect ”y BioCapture , que solo apuntan en una dirección.

Si bien es un salto de este descubrimiento sugerir que la nueva característica llegaría con Apple Silicon Macs, en realidad no lo es: Apple seguramente querrá que sus portátiles de nueva generación brillen con nuevas funciones y no es una obviedad, especialmente porque La tecnología de reconocimiento facial Windows Hello de Microsoft funciona muy bien en las PC con Windows 10 más nuevas.

En el iPhone y iPad. Face ID también se basa en el motor neuronal dentro de los procesadores de la serie A de Apple, por lo que necesitará chips similares para llegar a la Mac. Sabemos que Apple Silicon para Mac también traerá el motor neuronal frente a lo que Apple dijo durante el lanzamiento de Apple Silicon en la conferencia de desarrolladores de Apple.

Escrito por Dan Grabham.