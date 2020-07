Apple trabaja con creadores del Reino Unido en la nueva película Behind the Mac

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Apple ha trabajado con varios creadores del Reino Unido para producir una versión específica del Reino Unido de su serie Behind the Mac. Como siempre, el video (arriba) presenta nombres grandes y no tan grandes que trabajan en lo que sea que hagan ... con su Mac frente a ellos.

La fama de Wallace de Wallace y Gromit aparece en el estudio de Bristol de Aardman, mientras que otros incluyen a los músicos Jay Crookes, Dave y Rapman, la actriz Maisie Williams, la diseñadora Gabriella Marcella, dos juegos, Grayson Perry y los fotógrafos Vicky Grout y Ewen Spencer.

Apple parece mucho más dispuesto a celebrar su pasado en los últimos tiempos y estos videos siempre presentan una gran variedad de Mac, incluidas muchas MacBooks antiguas con logotipos iluminados y puertos antiguos. Incluso hay lo que parece el clásico MacBook blanco (descontinuado en 2011) utilizado por la actriz, guionista y directora Michaela Coel. Estos videos también presentan configuraciones de oficina reales en lugar de desinfectadas, por lo que hay muchas fotocopiadoras, posturas incómodas y una taza de café o tres.

Imagination by Labrinth (que también aparece en el video) hace una banda sonora del video.

La serie Behind the Mac ha estado funcionando durante algunos años y puedes ver algunos de los otros videos en YouTube, incluidos Behind the music, Behind the Mac con Stormzy, Gorillaz, Sir Paul McCartney, David Bowie y Lily Allen.