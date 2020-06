Apple macOS 11 Big Sur: todas las nuevas características clave de Mac exploradas

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

La última versión de Apple de macOS está aquí. Llamado macOS Big Sur, nuevamente después de un hito californiano, el nuevo sistema operativo presenta algunas mejoras clave.

Lo más notable es el nuevo diseño tipo iPadOS, pero Big Sur tiene más que ver. Esto se debe a que Big Sur se ejecutará tanto en Macs basadas en Intel como en procesadores Apple (basados en ARM) que comenzarán a introducirse a fines de 2020 .

Entonces, ¿qué hay de nuevo en macOS Big Sur? Vamos a averiguar.

macOS 10.xx (o macOS X como originalmente) ha cambiado significativamente en el diseño con el tiempo desde su lanzamiento en 2001, pero nunca ha habido una actualización tan grande de una sola vez como lo ha sido este año.

La paleta de colores, los bordes de las ventanas, los íconos, la barra de menú y los botones se han actualizado y sí, parece mucho más parecido al iPad.

Una nueva barra de menú translúcida mueve los iconos fuera de la vista cuando no los está usando.

Ahora hay un Centro de control aún más similar a iOS en la barra de menú personalizable, mientras que el Centro de notificaciones también se ha vuelto más interactivo con widgets rediseñados que pueden tener diferentes tamaños. Todas las aplicaciones principales también tienen una actualización de diseño.

Las aplicaciones Mac Catalyst (portadas desde iOS y iPadOS) heredan automáticamente el nuevo aspecto.

Apple dice que Safari ha recibido un aumento de velocidad que se compara favorablemente con Chrome, pero en particular no se mostró ninguna comparación con Microsoft Edge o Firefox. Las pestañas también se han rediseñado por completo y ahora son identificables por favicon, alineándolo con otros navegadores. También hay algunas características de personalización adicionales.

Las extensiones de Safari serán más fáciles de instalar y usar y se pueden encontrar más fácilmente en la Mac App Store.

Los informes de privacidad ahora también están más detallados en Safari.

Messages on the Mac no ha sido la aplicación más confiable desde su introducción, pero ahora las cosas se están reforzando, con nuevas herramientas para fijar conversaciones importantes para un acceso rápido y compartir mensajes expresivos. La búsqueda ahora es mucho más fácil de usar. Ahora también puedes usar globos, confeti y Memojis en la Mac.

La mensajería grupal también se ha hecho mucho más fácil en Mac, con respuestas en línea y fotos de íconos grupales para identificar fácilmente al grupo.

Maps también recibió un encendido en el sistema operativo iOS y iPad, por lo que las nuevas funciones también llegan a Mac. Puede descubrir lugares para visitar con Guías o crear Guías personalizadas también. Mirar a su alrededor le permite ver destinos en 360 grados, mientras que también hay funciones de ciclismo y EV.