Sí, realmente hay una silla de montar para tu Mac Pro: ¡yee-haw!

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

No, no revises tu calendario, realmente es junio, no abril. Y, realmente hay una alforja para una Mac Pro.

El fabricante de bolsos premium Waterfield ha agregado una silla de cuero Mac Pro Gear Saddle a su gama, que puede almacenar accesorios, auriculares y "otra tecnología" en sus bolsas.

Con un precio de $ 399, se mueve sobre la parte superior de su "caballo de batalla" portátil de una computadora, por lo que siempre tendrá lo esencial con usted cuando lo lleve por la oficina.

Pesa 1.17 kg y mide 977.1 x 431.8 mm, con los bolsillos a cada lado. No cubre ningún orificio de ventilación esencial (aunque no estamos seguros de cuánto más caliente funcionará la Mac cuando está envuelta en piel de vaca) y, aparte de toda la diversión, en realidad parece bastante útil.

Sin embargo, no parece haber ninguna opción vegana.

También obtienes una bolsa de lona encerada para el equipo, que puede caber en un bolsillo inferior horizontal y, presumiblemente, también puede sostener un MacBook.

Sin embargo, un sombrero de vaquero es opcional.

Waterfield tiene la alforja disponible ahora, para enviar en julio. También vende estuches y accesorios de transporte de tecnología más convencionales, en caso de que no tenga un Mac Pro o que desee cubrirlo con pedazos de vaca.