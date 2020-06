Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Cada vez hay más informes de usuarios que experimentan problemas con las últimas versiones de los modelos MacBook Pro y MacBook Air de Apple cuando usan accesorios USB.

Las últimas computadoras Apple vienen equipadas con un par de puertos Thunderbolt 3. Thunderbolt 3 es una gran conexión, ya que abastece una amplia gama de conexiones, que cubren USB, DisplayPort, Thunderbolt, además de ser la conexión de alimentación, todo en ese diseño USB Tipo-C.

Está diseñado para ser un puerto universal que permitirá flexibilidad en un paquete ordenado, bueno, esa es la teoría de todos modos. Ha habido una gran cantidad de informes de que estas conexiones no han funcionado según lo previsto, desconectando la conexión a algunos de los dispositivos conectados de forma frecuente y aleatoria.

Debido a que ya no tiene el exceso de conexiones que alguna vez tuvo en un MacBook, estas conexiones Thunderbolt 3 se usan con frecuencia con concentradores o dongles , lo que permite la conexión de diferentes dispositivos, como accesorios con el conector USB A, HDMI para monitores, conexiones Ethernet y más .

Y aquí es donde las cosas empiezan a ir mal. Reportado por MacRumors, el sitio web destaca las páginas del foro, los largos hilos de Reddit y las páginas de soporte de Apple donde los propietarios informan problemas.

También hemos experimentado estos problemas con nuestro propio MacBook Pro 2020 en la oficina.

El bloqueo ha sido bueno para una cosa y eso está refinando la configuración de trabajo en el hogar, pero hemos encontrado que estos problemas de conexión aleatoria son frecuentes e irritantes. A menudo es más notable para nosotros con monitores externos, de los cuales tenemos dos: uno conectado a un concentrador USB-C a través de HDMI, el otro a través de un adaptador USB-C / VGA que conectamos directamente (es antiguo, no juzgue).

A veces descubrimos que el USB-C / VGA no será reconocido en absoluto, otras veces descubrimos que los accesorios conectados al concentrador no se reconocen, aunque la energía aún se está transmitiendo.

No hay rima o razón, a veces desconectar y volver a conectar lo hace funcionar. A veces, desconectar todo del concentrador y volver a conectar funciona, a veces se requiere un reinicio. A veces podemos hacer que el concentrador funcione moviéndolo al otro puerto Thunderbolt. A veces se necesita todo lo anterior, y a veces simplemente nos damos por vencidos en el segundo monitor, o en el hub, durante la mitad del día y volvemos a conectarlo después del almuerzo para descubrir que todo vuelve a funcionar.

Ese parece ser el tema que se ejecuta en estos informes de propietarios es que es bastante aleatorio, puede afectar a una amplia gama de dispositivos conectados y no parece estar limitado a centros más baratos, ya que también está sucediendo en algunos más caros. Se informa más ampliamente en teclados y ratones USB y suponemos que se debe a que usted nota esos problemas de inmediato (mientras que con cámaras web o micrófonos puede que no sepa hasta que los use).

Apple, hasta ahora, no ha comentado sobre el tema, pero si tiene problemas de conexión en su nueva MacBook, entonces no está solo.