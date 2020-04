Apple está cambiando la forma en que se cargan las MacBooks para extender la duración de la batería

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Apple está configurado para cambiar la forma en que se cargan las computadoras portátiles MacBook en la próxima actualización de macOS Catalina . El cambio tiene como objetivo mantener la salud de la batería y

La característica, llamada Battery Health Management, está en versión beta, pero se lanzará como parte de la actualización de macOS 15.5 que se lanzará pronto. Apple ha publicado todos los detalles en una guía muy útil. Y podrá apagarlo si así lo desea.

Básicamente, la nueva función garantizará que su Mac no se cargue hasta la capacidad máxima de la batería en muchos casos, pero eso no quiere decir que no verá la batería como "completamente cargada" en la barra de menú de macOS.

En caso de que no lo supiera, la carga constante de su batería al 100 por ciento la envejecerá prematuramente, es una de las muchas razones por las que necesitamos una revolución en las baterías.

La nueva función cargará su batería a la capacidad que debería tener para garantizar la vida útil máxima. Y no tratará a todos los Mac de la misma manera, dependerá de su historial anterior.

Si usa su computadora portátil conectada la mayor parte del tiempo, la función probablemente será útil en su Mac. Otros factores, como la temperatura e incluso la exigencia de sus necesidades, influirán. Por ejemplo, si lleva su computadora portátil en movimiento, pero constantemente hace cosas que consumen muchos recursos, como la edición de video, tratará a su Mac de manera diferente que si lo deja enchufado pero realiza tareas poco exigentes.

La función necesita Thunderbolt 3 para funcionar, presumiblemente debido a la grabación de datos de carga anteriores, por lo que se aplicará a MacBook Pros fabricados a partir de 2016 y la línea rediseñada de MacBook Air introducida por primera vez en 2018.