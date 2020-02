Especificaciones y características de Apple Mac Pro: lo que necesita saber sobre hasta 28 núcleos de poder supremo

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

La nueva y esperada PC con estación de trabajo Mac Pro ya está disponible. Y sí, parece un rallador de queso, que recuerda al Power Mac G5 y al diseño Mac Pro de la generación anterior desde 2006 en adelante.

Esta nueva central eléctrica es una máquina magníficamente diseñada, solo recorra nuestra galería de arriba.

Al igual que con la primera generación de Mac Pro, así como con el PowerMac G5, presenta asas en la parte superior y un diseño de estuche deslizable al igual que los estuches anteriores.

Apple ha publicado documentos técnicos para el Mac Pro en sí , así como para el Pro Display XDR . Estos archivos PDF completos están diseñados para resolver cualquier pregunta de compras potenciales sobre las capacidades de alta gama de los nuevos dispositivos. Esto podría ayudar a algunos compradores potenciales a decidir qué modelo elegir.

Revisan, en detalles exhaustivos, las especificaciones completas del hardware, incluidos los detalles exhaustivos sobre la capacidad de expansión, incluidas las recomendaciones sobre cómo agregar memoria adicional, por ejemplo, sin comprometer el rendimiento.

El saliente Mac Pro cilíndrico de segunda generación que debutó en 2013 fue una gran idea, pero era algo que un Mac Pro no debería ser, incapaz de adaptarse a los cambios en el panorama informático.

Phil Schiller de Apple admitió en 2017 a un pequeño grupo de periodistas que el diseño no podía hacer frente a las crecientes demandas térmicas. En otras palabras, no se pudo actualizar porque el diseño no pudo hacer frente al aumento de calor de hardware cada vez más complejo. Y eso, en una rara admisión, sugirió que Apple había cometido un error.

Pero mientras 2017 vio un aumento en el rendimiento de ese diseño, Apple también dijo al mismo tiempo que nos traería una nueva Mac Pro. Schiller declaró en esa misma reunión que iba a rediseñar el Mac Pro y hacerlo modular.

Mientras tanto , el iMac Pro fue lanzado , diseñado para llenar el vacío entre el iMac y el Mac Pro. Apple se comprometió a cuidar mejor a sus usuarios de nivel profesional, una promesa que tiene que decir que se ha cumplido, y no solo para las computadoras de escritorio .

Así que echemos un vistazo al nuevo Mac Pro. Se puede instalar una potencia increíblemente seria en este sistema modular: se pueden especificar procesadores Intel Xeon W de hasta 28 núcleos a un costo astronómico, aunque también puede obtener chips de 8, 12, 16 o 24 núcleos. Estos se basan en la microarquitectura Skylake de Intel.

Hay 12 ranuras DIMM físicas para un enorme máximo de 1.5TB de RAM, el doble de ranuras que su predecesor. Solo piense en eso por un segundo; La mayoría de los Macs de todos los días todavía tienen 8 o 16 GB de memoria. Pero entonces no emprenderán el tipo de tareas que hará el Mac Pro.

colección Apple Mac Pro de cerca

El Mac Pro también cuenta con ocho ranuras de expansión PCIe (64 carriles PCI Express) y también pilas de puertos. Alimentando todo es una fuente de alimentación de 1.4kW.

La parte inferior de la carcasa se puede equipar con ruedas si así lo desea, pero originalmente se diseñaron como no actualizables por el usuario una vez que se compró el sistema. En otras palabras, si no los reservó al principio, no podría obtenerlos. Sin embargo, como señala Apple Insider , Apple probablemente los ofrecerá pronto como una compra de posventa.

El sistema es, dice Apple, tan silencioso como un iMac Pro. En términos de lo que puede hacer, Apple dice que puede manejar felizmente tres transmisiones de video RAW de 8K o 12 transmisiones de 4K.

Por supuesto, esta máquina no está pensada para simples mortales: la edición de video a nivel profesional será el pan de cada día del Mac Pro. Es para aquellos que necesitan lo mejor que pueden obtener.

La potencia de gráficos para video es digna de mención particular: se llama Apple Afterburner, una tarjeta diseñada por Apple disponible en los mejores modelos. Según nuestras fuentes, Apple diseñó todo internamente, lo cual es bastante notable para una empresa que no está acostumbrada a producir tarjetas gráficas.

Los gráficos AMD están disponibles de forma estándar en forma de Radeon Pro 580X con Radeon Pro Vega II más arriba en la cadena; puede especificar dos de estos si desea 56 teraflops de potencia de gráficos.

Apple también anunció un monitor Pro Display XDR como compañero de Mac Pro: es una pantalla Retina 6K masiva de 32 pulgadas con P3 de ancho y color de 10 bits, 1,600 nits de brillo máximo, una relación de contraste de 1,000,000: 1 y un súper ancho ángulo de visión.

Apple también ha reunido algunas reacciones al nuevo Mac Pro de compañías como Adobe, BlackMagic y Avid y puedes leerlas aquí .

La Mac Pro comienza en $ 5,999 y ahora está disponible para ordenar. El Pro Display XDR comienza en $ 4,999. Como se publicitó durante el lanzamiento, el soporte cuesta $ 999 adicionales o $ 199 adicionales para un soporte de pared VESA.

El modelo base cuenta con un procesador Intel Xeon de 3.5GHz de 8 núcleos, una GPU Radeon Pro 580X, 32GB de RAM y un SSD de 256GB. Puede personalizar casi todos los componentes, por lo que hay montones de precios posibles.

Al igual que el MacBook Pro de 16 pulgadas , el Mac Pro puede tener hasta 8 TB de almacenamiento a bordo.