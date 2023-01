Acer renueva sus portátiles Aspire con nuevas especificaciones

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Acer ha aprovechado CES 2023 para presentar una actualización de sus portátiles Aspire 3 y Aspire 5, reforzando sus opciones de gama media con algunas especificaciones nuevas.

En primer lugar, el Aspire 5 recibe un impulso con opciones de procesador Intel de 13ª generación para un rendimiento y una multitarea más rápidos, y tiene la opción de tarjetas gráficas discretas Nvidia GeForce RTX 2050 para unas capacidades gráficas sorprendentemente potentes.

Suponemos que estos extras aumentarán el precio, al igual que la posibilidad de añadir opciones de almacenamiento M.2 y memoria RAM adicional, lo que convierte al Aspire 5 en una elección un tanto extraña cuando hay modelos de gama más alta que los incluyen.

También ofrecerá opciones de pantalla de 1080p o 1440p, lo que hace que sea realmente personalizable en función de lo que quieras de él, al menos.

El Aspire 3, por su parte, será una verdadera opción económica, con el chip i3-N de Intel para un rendimiento que no sorprenderá a nadie.

Aún no tenemos precios para ninguno de los dos modelos, aunque en ambos casos la personalización que se ofrece significa que tendrías que especificar el portátil que quieres para hacerte una idea exacta de cuánto te costará.

No obstante, no son los portátiles más glamurosos que Acer ha presentado durante CES 2023, así que no dejes de visitar nuestro centro Acer para conocer más novedades.

Escrito por Max Freeman-Mills.