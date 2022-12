Premios EE Pocket-lint 2022: Portátil para juegos del año

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - En los últimos dos años han salido a la venta muchos portátiles para juegos interesantes. Con el último hardware, que incluye potentes especificaciones y pantallas de alta frecuencia de refresco, se consiguen imágenes muy atractivas para los juegos más recientes.

Hemos visto una amplia selección de máquinas, desde las más delgadas, pequeñas y portátiles hasta las que tienen brillo RGB y paneles traseros personalizables.

Los ganadores de los premios EE Pocket-lint han sido anunciados y estos son los portátiles para juegos que nos robaron el corazón en 2022.

Portátil gaming del año: Asus ROG Zephyrus S17

La línea de portátiles gaming Zephyrus siempre ha sido una de las mejores candidatas a los mejores portátiles del momento, no solo por sus especificaciones de alta gama, sino también por sus interesantes características.

Este Asus ROG Zephyrus S17 no es diferente, ya que cuenta con un teclado con ángulo de inclinación para optimizar la refrigeración, un teclado óptico-mecánico para una experiencia de juego precisa y una pantalla con una tasa de refresco de hasta 165 Hz para conseguir unos efectos visuales impresionantes en los juegos.

Con una gran potencia combinada con un diseño impresionante, el Zephyrus S17 es un verdadero ganador. Ofrece todo lo que se puede esperar de un portátil para juegos de gama alta y más.

Mención especial: Asus ROG Flow X13

Asus no sólo se ha llevado el primer puesto, sino que también es nuestra recomendación más recomendada. No es tan grande, pero no dejes que el tamaño te engañe, sigue siendo una gran máquina de juegos.

El Flow X13 es un ultraportátil de 13 pulgadas de estilo 2 en 1 para juegos que es fácil de llevar, pero que también puede comprarse en casa y conectarse a la GPU externa XG Mobile para aumentar considerablemente el rendimiento de los juegos.

Esencialmente, cumple con todos los requisitos en términos de productividad y rendimiento en los juegos, pero lo hace con un paquete compacto que también puede conectarse fácilmente a un monitor de juegos más grande o a unos auriculares de realidad virtual.

Lo mejor del resto

Aunque Asus dominó nuestra categoría de portátiles para juegos, ciertamente no fueron las únicas máquinas que probamos que recomendaríamos.

El Acer Helios Predator 500 es una gran bestia en más de un sentido, con especificaciones serias y capacidades de overclocking que hacen que valga la pena considerarlo.

Por su parte, el Dell Alienware X17 R2 combina el estilo y el rendimiento habituales de un equipo Alienware con una pantalla de 17,3 pulgadas brillante y colorida que hace que sea un placer jugar con él.

El HP Omen 16 es un portátil para juegos versátil que impresiona incluso con su diseño discreto y su estética discreta. Es una máquina de aspecto más maduro e ideal para alguien que quiera un portátil tanto para jugar como para trabajar sin muchas complicaciones.

Por último, pero no por ello menos importante, está el Lenovo Legion Slim 7i Gen 7, que, como puede deducirse de su nombre, es un portátil perfectamente estilizado. Es uno que es perfectamente portátil y también capaz.

¿Qué son los premios Pocket-lint?

Los premios Pocket-lint de EE tienen lugar cada año para celebrar lo mejor de la tecnología de los últimos 12 meses. Los productos deben ser revisados por el equipo de Pocket-lint para ser considerados para los premios, y la evaluación tiene lugar a finales de año. A través de un proceso de selección y preselección, el panel de jueces expertos puntúa los dispositivos para dar lugar al ganador final y a un subcampeón con mención especial.

Los premios Pocket-lint se celebraron por decimonovena vez en 2022.

