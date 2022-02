Cómo construir una PC para juegos mini-ITX

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Probablemente todos estemos de acuerdo en que las PC de escritorio para juegos representan el pináculo del rendimiento de los juegos. Sin embargo, no todo el mundo quiere o tiene espacio para una gran máquina enorme en su escritorio.

Ahí es donde entra en juego el mini-ITX, que permite un rendimiento de primer nivel en un factor de forma con el que es mucho más fácil vivir. Obtiene los mismos beneficios que una plataforma de juegos de tamaño completo, incluida la capacidad de actualizar fácilmente en el futuro, todo en un estuche que es casi del tamaño de una Xbox .

Por lo general, las compilaciones de tamaño completo son un poco más fáciles de armar, simplemente porque hay más espacio para todos sus componentes y, por esa razón, el reino mini-ITX a menudo se reserva para entusiastas y constructores más experimentados.

Para los constructores primerizos, es posible que les resulte más fácil con nuestras guías sobre cómo construir una PC para juegos de gama media o una PC para juegos extremos . Dicho esto, no podemos imaginar que la mayoría de la gente tenga demasiados problemas con la compilación que estamos describiendo hoy y, si está preparado para el desafío, siga leyendo.

Al igual que con cualquier compilación de PC, es crucial tener un presupuesto en mente antes de comenzar su aventura mini-ITX. Para esta guía, trabajaremos en una construcción de rango medio superior que sea capaz de jugar en serio, pero que sea fácil de elegir y elegir lo que mejor se adapte a sus necesidades. Por ejemplo, tal vez necesite mucho más almacenamiento pero no esté tan interesado en los juegos con gráficos intensivos. Luego, podría asignar una mayor parte de su presupuesto a SSD y comprar una tarjeta gráfica menos costosa.

La belleza de construir su propia PC es que puede intercambiar partes cuando necesite actualizar. Dado que los precios y la disponibilidad de las tarjetas gráficas presentan un desafío particular en este momento, no es raro que las personas construyan un sistema sin una tarjeta gráfica con el objetivo de agregar una más adelante.

Dicho esto, sigue siendo importante obtener los componentes principales correctamente la primera vez. Recomendamos prestar especial atención a la placa base y la CPU, ya que son las más difíciles de cambiar.

Cuando se trata de construir una máquina mini-ITX, el tamaño es obviamente un factor clave. Por esa razón, recomendamos comenzar con la elección de su caso y desarrollar el resto de su sistema a partir de ahí. Será importante verificar las medidas de sus componentes, particularmente los grandes, como la tarjeta gráfica, para asegurarse de que puedan encajar en el chasis elegido.

squirrel_widget_6600886

Para nuestro sistema, usaremos la segunda generación del estuche H1 de NZXT. Puede parecer un poco caro a primera vista, pero eso se debe a que viene con una fuente de alimentación de 750 vatios y un refrigerador líquido AIO en la caja. Cuando considera lo que le costarían por separado, en realidad no es una mala relación calidad-precio. Además, es una de las compilaciones mini-ITX más sencillas que jamás hayamos intentado, ya que todos los cables tienen la longitud correcta y se administran parcialmente desde el primer momento.

El H1 V2 conserva el factor de forma de estilo Xbox Series X del H1 original, al tiempo que mejora el rendimiento térmico, refuerza la fuente de alimentación y permite espacio adicional para tarjetas gráficas masivas. También es bastante atractivo, en nuestra opinión.

Hay muchas opciones para cajas mini-ITX en el mercado, pero después de nuestra experiencia construyendo en el H1, recomendamos buscar una opción con una fuente de alimentación incluida. Hace que la gestión de cables sea mucho más fácil y reduce el tiempo de construcción.

squirrel_widget_6600915

Para la placa base, hemos seleccionado la X570 I AORUS PRO WIFI de Gigabyte. No solo ofrece una excelente relación calidad-precio, sino que también se ve bien y está repleto de funciones para arrancar.

Tiene funciones de gama alta, como PCIe 4.0 reforzado y ranuras de memoria, un disipador de calor M.2 con enfriamiento activo, un protector de E/S incorporado y un disipador de calor extenso y robusto. Junto con características de vanguardia como Wi-Fi 6, Bluetooth 5, PCIe 4.0 y USB 3.1 gen 2. Todo empaquetado en las placas de circuito más pequeñas.

Recuerde al elegir una placa base que tenga cuidado tanto con la compatibilidad de la CPU como con la conectividad que se ofrece. No hay nada peor que completar una compilación y darse cuenta de que no tiene suficientes puertos USB.

squirrel_widget_2744263

Usaremos Ryzen 5 3600XT de AMD como el cerebro de nuestra máquina. Tiene un desempeño sólido de rango medio con 6 núcleos y 12 subprocesos, manejará la edición de video liviana sin sudar y, cuando se combina con una GPU decente, es más que suficiente para jugar los últimos juegos triple A en configuraciones altas.

Si va a jugar exclusivamente, podría reducir algunos costos aquí y aún así obtener un rendimiento excelente. Mientras que, si te tomas más en serio la creación de contenido, podrías subirlo a un Ryzen 7 para reducir los tiempos de procesamiento.

squirrel_widget_6600944

Esta RTX 3070 de ZOTAC es una de las tarjetas con mejor aspecto del grupo, como era de esperar, también tiene un gran rendimiento. El enfriador de doble ventilador nos deja mucho espacio en la cámara de la GPU del H1 y la iluminación RGB debería brindarnos algo agradable para mirar a través de la ventana de vidrio polarizado.

Optamos por el 3070 para obtener el máximo rendimiento posible, sin sobrecargar nuestra fuente de alimentación de 750 W. La especificación de ZOTAC recomienda una fuente de alimentación mínima de 650 vatios, por lo que también tenemos mucho espacio libre para nuestros otros periféricos.

Comprar una GPU no es tarea fácil en estos días, pero con un poco de persistencia y un poco de caza, todavía hay ofertas por hacer. Esté atento a las fechas de reabastecimiento y debería poder encontrar un equivalente sin recurrir a los revendedores.

squirrel_widget_6600973

Con un acabado industrial limpio y una destacada barra de iluminación RGB difusa, el Spectrix D45G es uno de los kits de memoria más atractivos que jamás hayan adornado nuestro escritorio. Más allá de la apariencia, tiene un precio competitivo y es rápido a 3600 MHz. Nuestra configuración de 16 GB (dos dispositivos de 8 GB) debería ser suficiente para realizar múltiples tareas, editar videos livianos y, por supuesto, jugar.

Esta es otra área que es fácil de modificar para sus necesidades específicas, por lo que, si pasará todo el día en After Effects produciendo animaciones, no dude en aumentar la memoria. Sin embargo, para la mayoría de los usuarios, 16 GB parece ser el punto óptimo donde se cruzan el valor y el rendimiento.

squirrel_widget_3696780

NVMe está donde está en estos días, no solo obtiene velocidades de lectura y escritura ultrarrápidas, sino también una instalación limpia y sin cables que es perfecta para compilaciones de factor de forma pequeño. La confiabilidad de Samsung es esencialmente inigualable cuando se trata de SSD, es por eso que elegimos el 970 EVO Plus como nuestra unidad de arranque.

Hay muchas unidades más baratas y más rápidas también, pero confiamos en la 970 EVO Plus para mantener nuestro equipo en funcionamiento durante muchos años.

Al igual que con la memoria, el almacenamiento es otra área donde las configuraciones pueden variar enormemente. Tal vez solo necesite un SSD de 500 GB para sus juegos esenciales o tal vez sea un acaparador de datos que necesita 12 TB de HDD para su biblioteca de películas en constante expansión. Cualquiera que sea el caso, consideramos que el 970 EVO Plus es una opción sólida para una unidad de arranque y es muy fácil agregar o quitar almacenamiento adicional según sea necesario.

Con cualquier compilación de PC, y particularmente cuando se trata de compilaciones de factor de forma pequeño, es mejor instalar tantos componentes en la placa base como sea posible antes de instalarla en la carcasa. Por lo general, esto significa la CPU, la RAM y la SSD NVMe.

Todo el mundo odia los manuales, pero para construir una PC son esenciales. Particularmente el caso y el manual de la placa base, así que téngalos a mano y comencemos.

Pocket-lint

Instalar la CPU puede ser estresante, ya que es una pequeña cosa costosa y frágil, pero en realidad es muy fácil de hacer.

Primero, levante la pequeña palanca de metal empujándola suavemente hacia un lado y levantándola hacia arriba. Luego alinee su CPU para que la pequeña flecha dorada en la esquina coincida con la flecha en la parte inferior izquierda del zócalo de la CPU.

Baje suavemente los pines de la CPU en el zócalo, asegúrese de no girarlo en absoluto y no debería necesitar aplicar ninguna fuerza. Una vez que esté correctamente asentado, baje la palanca y vuelva a colocarla debajo de la lengüeta de retención.

Eso no fue tan malo, ¿verdad?

Pocket-lint

En las placas base mini-ITX, esto es muy fácil. Ya que estarás llenando todas las ranuras, no tienes que preocuparte de qué palo va a dónde.

Comience liberando los pestillos en todas las esquinas de las ranuras de RAM. Luego, alinee la tarjeta de memoria con la muesca en la ranura, solo puede girar de una manera.

Una vez que esté seguro de que está en el lugar correcto, aplique una presión firme y uniforme en la parte superior de la memoria RAM. Debería escuchar un clic satisfactorio cuando los pestillos encajen en su lugar.

Finalmente, verifique dos veces que todos los pestillos estén asegurados antes de continuar.

Pocket-lint

Usaremos la ranura M.2 en la parte posterior de la placa base para nuestro SSD, ya que nos permitirá un acceso más fácil para actualizaciones posteriores. Sin embargo, si desea refrigeración adicional, le recomendamos que utilice el soporte refrigerado que se encuentra en la parte frontal de la placa base. De cualquier manera, el proceso es muy similar.

Una vez que haya ubicado su ranura M.2, saque su destornillador y retire el tornillo de retención.

Luego, alinee el SSD con el zócalo, este también tiene una muesca y solo puede girar de una manera. Por lo general, el logotipo de la SSD estará orientado hacia afuera.

Inserte el SSD en un ángulo de aproximadamente 45 grados, no fuerce nada, debería entrar con bastante facilidad.

Empuje el SSD hacia abajo para que quede plano contra el separador y vuelva a insertar el tornillo de retención para mantenerlo en su lugar.

Pocket-lint

El estuche H1 es único en su construcción, pero NZXT ha hecho un gran trabajo al marcar claramente las cosas para que sea lo más sencillo posible.

Para acceder a las partes internas, retire el vidrio y los paneles traseros levantándolos del área marcada en la parte inferior. Puede tomar un poco de fuerza la primera vez que se hace.

Una vez retirado, puede deslizar la carcasa de metal hacia arriba y fuera del chasis, lo que le brinda acceso de 360 grados a las partes internas.

En el interior, encontrará una caja de accesorios, retírela antes de continuar.

Pocket-lint

Para acceder a la bandeja de la placa base, debemos mover el radiador. Esto también está claramente marcado.

Quite los dos tornillos en la parte superior del panel, luego el radiador puede plegarse.

Tome los dos bloques de poliestireno que aseguran el enfriador de la CPU y retírelos de la caja.

Pocket-lint

Esta parte es un poco más complicada, ya que es donde comienzan a entrar en juego las limitaciones de tamaño de una carcasa mini-ITX.

En este caso, queremos que el protector de E/S mire hacia la parte inferior del chasis, lo cual es una configuración inusual. Normalmente, el escudo IO iría hacia la parte trasera de la caja.

Simplemente alinee la placa base con los cuatro separadores, uno estará ubicado en cada esquina y presione el protector IO en su orificio.

A continuación, utilice los tornillos suministrados en la caja de accesorios de la carcasa para sujetar la placa base a la carcasa.

Pocket-lint

A continuación, debemos conectar la fuente de alimentación, el ventilador y los conectores del panel frontal. No entraremos en demasiados detalles aquí, es un trabajo complicado pero todo está etiquetado claramente. Consulta el manual de tu placa base si te quedas atascado.

El caso H1 elimina gran parte de la molestia de este paso al enrutar los cables a la ubicación correcta y aproximadamente a la longitud correcta. Es solo un caso de emparejarlos y conectarlos.

Si le sobran cables, no se preocupe, no todos los cables serán aplicables a todas las compilaciones. Para nuestra compilación, no teníamos ningún lugar para conectar el encabezado del panel frontal USB 3.1, lo que significa que el puerto USB-C en la parte superior de la carcasa no funcionará a menos que compremos un adaptador. Solo asegúrese de guardarlo cuidadosamente y no causará ningún otro problema.

Pocket-lint

Ahora necesitamos conectar nuestro cable vertical PCIe para la GPU. Esto es muy parecido a instalar la RAM, primero, tenemos que soltar el pestillo. Luego, alinee el inserto PCIe y presiónelo en la ranura hasta que el pestillo encaje en su lugar.

Finalmente, use las correas de velcro para guardar el exceso de cableado de la manera más ordenada posible. Esto es especialmente importante en el H1 ya que no tendremos mucho espacio libre entre el ventilador del radiador y la placa base una vez ensamblados.

Pocket-lint

Deslice el soporte que viene instalado en el bloque de la CPU, lo reemplazaremos con uno diseñado para placas base AM4.

Es mejor prestar mucha atención al manual del H1 para seleccionar las piezas correctas, pero necesitaremos algunos tornillos, clips y un soporte.

Sujete las piezas como se muestra en el manual y deslice el conjunto sobre el bloque de la CPU prestando mucha atención a la orientación.

Mejor VPN 2021: las 10 mejores ofertas de VPN en los EE. UU. Y el Reino Unido Por Roland Moore-Colyer · 14 Septiembre 2021 Ya sea que esté buscando usar una VPN para mantenerlo seguro en línea o sitios geodesbloqueados, lo tenemos cubierto desde NordVPN, ExpressVPN,

Afortunadamente, el enfriador de la CPU viene con pasta térmica preaplicada para que podamos continuar con la instalación.

Pocket-lint

Con cuidado, coloque el bloque de la CPU sobre la CPU y coloque los clips de sujeción en los ganchos de plástico de la placa base.

Apriete los tornillos con los dedos al principio, luego tome su destornillador de confianza para que queden ajustados.

Intente aplicar una presión uniforme sobre la CPU apretando cada lado un par de vueltas a la vez.

Una vez que el enfriador está asegurado, podemos cerrar la cámara de la placa base doblando el radiador nuevamente en su posición.

Tenga mucho cuidado para asegurarse de que las mangueras del enfriador de la CPU no se pellizquen con nada y que todos los cables estén alejados del ventilador.

Una vez que esté en su lugar, vuelva a insertar los dos tornillos que retiramos anteriormente.

Pocket-lint

Ahora tenemos que movernos hacia la parte trasera de la carcasa para instalar la GPU.

Primero, quita los dos tornillos en la parte inferior, probablemente puedas hacerlo a mano, pero usa un destornillador si están un poco rígidos.

Luego, ubique los cables de alimentación PCIe en la parte superior de la caja y tire de ellos hacia un lado para facilitar el acceso.

Suelte el pestillo del cable elevador PCIe, tal como lo hicimos en el lado de la placa base, listo para recibir la GPU.

Pocket-lint

Alinee con cuidado la tarjeta gráfica con la ranura PCIe y las ranuras en la parte inferior de la carcasa y deslícela en su lugar.

Asegúrese de que esté completamente asentado y que el pestillo haga clic en su posición.

Luego necesitamos conectar los cables de alimentación PCIe. De hecho, descubrimos que esta es la parte más complicada de toda la construcción, pero aquellos con dedos más delgados lo tendrán mucho más fácil.

Una vez que estén en su lugar, use los dos tornillos para asegurar la parte posterior de la tarjeta gráfica a la carcasa. Encontramos que era más fácil voltear el estuche sobre su frente para ver lo que estábamos haciendo.

Y eso es todo, todos nuestros componentes están dentro. Es hora de ver si funciona.

Pocket-lint

Para volver a colocar los paneles, primero, deslice la carcasa de metal sobre el marco. Luego, coloque los paneles frontal y posterior alineándolos con la parte superior de la caja y presionándolos firmemente en su lugar.

Luego podemos enchufar un cable de alimentación, un monitor y periféricos, y rezar para que hayamos hecho todo correctamente.

Si todo salió bien, verá una iluminación satisfactoria de todos sus componentes revestidos de RGB y es hora de disfrutar de los frutos de su trabajo.

Si ha llegado hasta aquí, nos atrevemos a decir que se siente cómodo instalando Windows, pero para completarlo, esto es lo que necesitará.

Una clave de licencia comprada para Windows 10 o Windows 11

Una memoria USB con al menos 8 GB de espacio libre

Acceso a la herramienta Medios de instalación de Windows

ardilla_widget_160746

En otra PC o computadora portátil, visite este sitio web para descargar los medios de instalación de su elección. Nos quedamos con Windows 10 por ahora, pero puedes optar por Windows 11 si quieres estar a la vanguardia.

Una vez descargado, abra la herramienta de creación de medios y siga las instrucciones en pantalla para escribir en su unidad flash USB.

Una vez que esté completo, inserte la unidad USB en su nuevo equipo mini-ITX y enciéndalo. Si todo está bien, iniciará directamente en el proceso de instalación de Windows. Simplemente siga el asistente de instalación y configure Windows a su gusto.

Finalmente, puede instalar sus juegos y jugar al contenido de su corazón.

Un agradecimiento especial a NZXT, Gigabyte, ZOTAC, Samsung y ADATA por el apoyo brindado en la creación de este artículo.

Escrito por Luke Baker.