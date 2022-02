Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Según los informes, Nvidia detuvo todos los esfuerzos para adquirir Arm por más de $ 40 mil millones después de un año y medio de intentos en medio de un intenso escrutinio regulatorio.

Según tres fuentes anónimas que hablaron con el Financial Times , el acuerdo, anunciado por primera vez en septiembre de 2020, fracasó y ya no está sobre la mesa. Eso significa que es probable que Nvidia tenga que gastar hasta $ 1.25 mil millones al propietario de Arm, SoftBank, por no realizar la transacción.

El director ejecutivo de Arm, Simon Segars, también perderá su trabajo ahora, según el informe.

El acuerdo le habría dado al gigante gráfico Nvidia el control total del legendario diseñador de chips, una empresa británica con arquitectura y propiedad intelectual cruciales para la mayoría de los teléfonos y tabletas jamás fabricados, así como chips para servidores e incluso productos Apple (como los MacBooks Arm-powered de Apple). ). Pocket-lint se ha puesto en contacto con Nvidia para obtener un comentario y confirmar el estado del acuerdo.

Hace dos semanas, Bloomberg también informó que es posible que el acuerdo no se lleve a cabo debido a que los reguladores del Reino Unido, la UE y los EE. UU. están nerviosos por la propiedad de Arm de Nvidia.

La Comisión Federal de Comercio también demandó para detener la adquisición.

Arm, con sede en Cambridge, Reino Unido, ha crecido desde los días de su procesador Advanced RISC Machine dentro de las máquinas BBC y Acorn de los años 80 hasta convertirse en una de las empresas de tecnología más grandes del mundo. Después de convertirse en una empresa pública, ahora es propiedad mayoritaria de SoftBank de Japón.

Irónicamente, SoftBank alguna vez tuvo una participación en Nvidia, pero la vendió en 2019.

