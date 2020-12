Consejos y trucos de VPN

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Las VPN son cosas realmente útiles. Los hemos usado para ponernos al día con la televisión cuando viajamos, para asegurarnos de que estamos seguros cuando usamos Wi-Fi público y para ayudar a evitar que las redes de rastreo acumulen imágenes demasiado detalladas de nuestro historial de navegación.

Pero si es nuevo en las VPN, es posible que no sepa cómo usar las funciones que le importan, o qué hacer si el rendimiento no es tan bueno como necesita. Por eso, hemos proporcionado las respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes aquí.

Una de las razones más comunes para usar una VPN es poder acceder a contenido como la transmisión de video cuando está geobloqueado. Por ejemplo, es posible que esté viajando por trabajo y quiera ver Netflix, pero su cuenta de Netflix es para el país en el que vive, no donde se encuentra en este momento. Muchas VPN le permiten cambiar su ubicación aparente para que el servicio de transmisión crea que está en otro lugar. Por lo general, necesitará una VPN de pago que admita la transmisión.

Las VPN pueden ser útiles en los aviones, que a menudo proporcionan una conexión Wi-Fi muy limitada que impide que cualquiera pueda transmitir. Una VPN significa que la red no sabe a qué tipo de sitio o servicio está accediendo.

No debe acceder al iPlayer del Reino Unido si no es un pagador de tarifas de licencia del Reino Unido. Pero técnicamente hablando, sí puedes.

Cambie a otro. Es posible que esta no sea una opción con una VPN gratuita o que tenga una selección limitada de servidores para elegir. Pero las VPN de pago tienen acceso a miles de servidores, por lo que si su conexión parece un poco basura, puede intentar conectarse a otros servidores o servidores en otros países.

Puede intentar cambiar de servidor de nuevo. Desafortunadamente, algunos sitios operan una operación de whack-a-mole en curso contra los proveedores de VPN, cerrando el acceso cada vez que descubren nuevos servidores.

Muchos servicios de VPN tienen aplicaciones para todo tipo de cosas, pero en una red doméstica o de oficina puede proteger todo lo que conecta instalando su VPN en el nivel del enrutador en lugar de en dispositivos individuales. Es importante recordar que esto solo funciona cuando los dispositivos están usando el enrutador; por ejemplo, si uno de ellos es tu teléfono inteligente y sales, ya no estás protegido si no tienes una aplicación en tu teléfono.

Ya sea que esté denunciando irregularidades o hablando con una empresa de contratación, es aconsejable no usar su PC de trabajo para algo que no le gustaría que viera el jefe. El solo hecho de instalar una VPN en la PC de la oficina es una señal bastante clara de que estás haciendo algo que al jefe no le gustará.

Pero si su conexión a Internet residencial la proporciona la empresa para la que trabaja, algo que es bastante común en los EE. UU., Donde algunas organizaciones tecnológicas o académicas brindan alojamiento a las personas que trabajan allí, entonces es posible que desee cifrar lo que está haciendo o use una VPN para evadir cualquier filtrado que haya en esa red.

Algunos ISP buscan tipos específicos de tráfico de datos, como transmisión de video o BitTorrent, y restringen su velocidad para reducir las demandas en la red. Una VPN puede ayudarlo a evadir tales restricciones cifrando todo su tráfico para que su ISP no tenga idea de qué es.

Eso depende de la aplicación. Algunos servicios tienen aplicaciones que detectarán automáticamente nuevas redes y activarán la VPN para protegerte; otros, especialmente los gratuitos, pueden requerir que los encienda y apague manualmente.

Escrito por Carrie Marshall. Edición por Dan Grabham.