Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Solo en el año 2020, Zoom se disparó de un software de videoconferencia relativamente poco conocido a un nombre familiar, pasando de números de usuarios en decenas de millones a cientos de millones en aproximadamente seis meses.

Ese es el tipo de crecimiento que inspiraría a muchas compañías a reevaluar sus planes y hacer algunos ambiciosos, por lo que no es sorprendente escuchar que Zoom está buscando ramificarse en el lado del hardware de la videoconferencia.

Sin embargo, seis meses es demasiado rápido para hacer girar un brazo de hardware completo, por lo que es sorprendente asociarse con este con los fabricantes de conferencias DTEN ME, y el primer fruto de esa asociación es el emocionante Zoom for Home - DTEN ME.

Zoom for Home es, de hecho, el nombre del rango que Zoom probablemente ampliará con el tiempo, y este primer producto se posiciona de manera interesante. Es en gran medida una pantalla inteligente centrada en videoconferencias, y Zoom específicamente, pero con una pantalla de 27 pulgadas es del lado grueso para los posibles trabajadores a domicilio.

La pantalla tiene un precio de $ 600, lo que también la coloca por encima de la mayoría de la competencia cuando se trata de pantallas inteligentes para el hogar, aunque el enfoque de este dispositivo es obviamente diferente y es mucho más grande. Tiene una matriz de tres cámaras y ocho micrófonos para asegurarse de que también se comunique con las personas que llaman con claridad cristalina.

Podría ser que esto sea un éxito con las oficinas que tienen el efectivo para asegurarse de que sus trabajadores a domicilio estén trabajando en red de la manera más eficiente y cómoda posible, pero estamos un poco escépticos sobre si las personas comprarían esto independientemente para sí mismas. Sin embargo, si está tentado, puede encontrar más información en el sitio de DTEN, aquí . La pantalla está lista para pre-pedido ahora, antes del envío esperado de agosto.