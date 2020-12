Problemas y resolución de problemas de VPN

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Las VPN son cosas maravillosas, pero inevitablemente encontrarás algunos problemas con ellas de vez en cuando: cuando te conectas a servidores lejanos, siempre es posible que te encuentres con algún obstáculo en línea. La buena noticia es que la mayoría de los problemas de VPN son fáciles de identificar y resolver. Así que descubramos los más comunes y cómo solucionarlos. Pero antes de hacerlo, repasemos rápidamente lo que realmente hace una VPN.

Una VPN es una red privada virtual y actúa como intermediario entre usted y el sitio o servicio que está utilizando. En lugar de que sus datos viajen directamente a ese sitio o servicio, viajan a través de los servidores de la VPN, y esos servidores encriptan sus datos para que no puedan ser interceptados y disfrazan su ubicación para que el sitio no sepa dónde se encuentra. A menudo encontrará que problemas como sitios web no disponibles o un rendimiento lento no son la VPN, sino el sitio o servicio al que lo está utilizando para conectarse.

En el caso de irritaciones persistentes, como una conexión interrumpida con frecuencia, el problema podría ser una interferencia. ¿Es esta la primera aplicación de VPN que ha instalado o hay varias VPN en su carpeta de Programas o Aplicaciones? Varias VPN pueden interferir entre sí, y no en el buen sentido. Entonces, la regla uno de la resolución de problemas de VPN es asegurarse de que solo tenga una VPN para solucionar el problema. Si está ejecutando un software de firewall, vea si eso también se interpone en su conexión; Si el problema está en un móvil, intente desactivar sus funciones de ahorro de batería.

Los servidores pueden fallar o dejar de responder de vez en cuando. Podrían estar sobrecargados, podrían estar sufriendo de congestión en la red local o podrían haber sido agregados a una lista de bloqueo del sitio. Si su VPN le permite cambiar de servidor, ya sea por ubicación específica o por país (los pagos por lo general lo hacen), hágalo. Si no funciona al principio, pruebe con una ubicación que no se acerque a la original.

¿Funcionó con tu VPN apagada? A veces, la explicación más simple es la más probable y el sitio al que intenta acceder puede estar inactivo. Pero si no es así y no está disfrutando con la VPN habilitada, intente verificar lo siguiente:

Algunos sitios bloquean los servicios VPN conocidos, por lo que, por ejemplo, Netflix no está interesado en que los usuarios de VPN eludan sus restricciones geográficas y algunas aplicaciones de VPN simplemente no funcionan con él. Vale la pena preguntarle a Google si hay algún problema conocido entre el sitio al que intenta acceder y la VPN con la que intenta acceder.

Sí, esto es similar a “¿lo apagó y lo volvió a encender?”, Lo cual estamos seguros de que ya lo hizo. Pero los servicios de VPN conocen muchas irritaciones y se corrigen en sus últimas versiones, por lo que es importante asegurarse de tener la aplicación cliente más actualizada.

La mayoría de las aplicaciones de VPN tienen una configuración "automática" que elige el protocolo correcto (idioma de red) para el sitio o servicio que está utilizando. Pero la configuración automática no siempre es infalible, y a menudo puedes hacer que tu VPN funcione mágicamente cambiando a OpenVPN u otro protocolo. Las páginas de ayuda de su VPN le dirán cómo hacer esto y si hay implicaciones de seguridad, por ejemplo, el protocolo L2TP / IPSec es bastante débil en comparación con otros.

Suponiendo que su VPN es un servicio de pago (los gratuitos a menudo dan prioridad a sus miembros de pago y normalmente no admiten la transmisión), entonces el culpable puede ser la congestión de la red, ya sea entre usted y el servidor VPN o entre el servidor VPN y el sitio o servicio estás accediendo. La posible solución para ambos es cambiar a un servidor diferente. Si eso no funciona, pruebe con un protocolo diferente.

¿Están de acuerdo con el correo electrónico basado en navegador? Entonces, es probable que el problema sea el puerto 25. Algunos clientes de VPN bloquean el puerto TCP 25, que utilizan algunas aplicaciones y servicios de correo electrónico para el correo electrónico saliente. Consulte el soporte en línea de su proveedor de VPN para averiguar qué puertos no bloquean y configure su aplicación de correo electrónico en consecuencia.

Escrito por Carrie Marshall. Edición por Dan Grabham.