Cómo mejorar el rendimiento de su juego con SSD NVMe ultrarrápidos

(Pocket-lint) - Hemos escrito antes sobre cómo construir su propia PC para juegos, pero si no ha construido una recientemente o no se ha tomado el tiempo para ver las diferentes opciones de almacenamiento que existen, es posible que no se dé cuenta de las posibilidades.

Los SSD NVMe son el estándar más nuevo de unidades de estado sólido. Estos módulos ofrecen velocidades de lectura y escritura ultrarrápidas que pueden mejorar el rendimiento de sus juegos al reducir los tiempos de carga, minimizar la duración de la instalación y mejorar la experiencia general del sistema operativo también.

También son muy fáciles de instalar. Estamos aquí para mostrarte cómo.

Estas unidades ofrecen velocidades de lectura fantásticas que dejan a los discos duros tradicionales basados en discos e incluso a otras unidades de estado sólido en el polvo. Para darle una idea de la diferencia, la mayoría de las unidades de estado sólido tienen velocidades de lectura de alrededor de 500 MB / sa segundo. En comparación, las unidades NVME de gama alta tienen una capacidad de alrededor de 5,000 MB / so más.

Aproveche la tecnología de la placa base PCIe gen 4 con las últimas unidades NVMe y podrá obtener velocidades realmente deslumbrantes.

En términos del mundo real, lo que eso significa es que si instala Windows en estas unidades, encontrará que su computadora se iniciará en cuestión de segundos. Muy a menudo en un abrir y cerrar de ojos. La mayoría de las computadoras portátiles modernas cuentan con unidades NVMe por esta razón: velocidades de carga increíbles conducen a una experiencia de usuario mucho más satisfactoria.

Para los jugadores, las unidades NVMe aseguran que los juegos se carguen más rápido. No hay que esperar a que aparezcan pantallas de carga aburridas y, en los juegos multijugador, tendrás la ventaja, ya que es probable que tu juego se cargue antes que tus competidores.

Los tiempos de instalación también se reducen significativamente. Estas unidades no te ayudarán a descargar juegos más rápido, pero asegurarán que el juego se instale lo más rápido posible y que estés en la acción tan pronto como puedas.

Si eres el tipo de jugador que disfruta grabando y transmitiendo, estas unidades también pueden ayudarte con eso. Es más fácil editar videos cuando se cargan o transfieren rápidamente a su máquina.

Sin embargo, lo que más nos gusta de las unidades NVMe es lo fáciles que son de instalar.

La mayoría de las placas base modernas admiten unidades NVMe a través de una ranura M.2. Estas son ranuras simples que le permiten conectar su unidad NVMe directamente a su PC sin cables adicionales. Todo lo que necesita hacer es enchufar la unidad y atornillarla.

En primer lugar, recomendamos consultar el sitio web del fabricante de la placa base de su dispositivo relevante para ver si incluyen ranuras M.2 en el diseño. Si no es así, no se preocupe, hay una segunda forma de instalar con un adaptador PCI-e que también le mostraremos.

Antes de comenzar, asegúrese de desenchufar su computadora de la red y conectarse a tierra con una muñequera antiestática para evitar dañar su máquina o la unidad durante el proceso.

El siguiente paso es encontrar una ranura M.2 de repuesto en su placa base. Estos se pueden encontrar consultando el manual de la placa base o buscando las marcas en la placa base. Por lo general, hay una o más ranuras disponibles.

El siguiente paso es sacar la unidad NMVe de su empaque e insertarla en esa ranura y atornillarla firmemente. Por lo general, encontrará los tornillos correctos incluidos en las piezas que venían con su placa base o con la unidad.

Realmente es así de fácil.

Ahora deberá iniciar Windows y registrar esa unidad dentro de su sistema operativo antes de poder usarla. Esta guía le muestra cómo hacerlo .

También recomendamos verificar el software de los fabricantes de SSD NVMe, ya que a menudo habrá aplicaciones para ayudar a mejorar el rendimiento, monitorear las unidades y resolver cualquier problema.

Si no tiene espacio en su placa base para unidades M.2 o si su placa base no tiene una ranura que pueda usar, existen otras opciones.

Puede comprar adaptadores que le permitan instalar unidades M.2 en una ranura PCIeX4 de repuesto. Esto significa que aún puede aprovechar las mejoras de velocidad y aumentar el rendimiento de su máquina fácilmente también. Lo bueno es que estos adaptadores tampoco cuestan mucho.

Sin embargo, recomendamos verificar que su placa base sea compatible con este tipo de actualización antes de intentarlo.

Al igual que con la instalación estándar, la instalación de esta manera también es realmente simple y el proceso es similar. Simplemente conecte su unidad NVMe en el adaptador y atorníllelo como lo haría al conectarlo a su placa base.

El siguiente paso es encontrar la ranura PCIeX4 vacía en su placa base. Nuevamente, puede encontrar esto consultando el manual de la placa base, el sitio web del fabricante o mediante las marcas en la placa base. El nuestro se ve así:

Una vez que lo haya encontrado, retire el tornillo de mariposa en la parte posterior de su máquina que se alinea con esa ranura. Luego, retire la placa posterior para tener acceso completo. Ahora puede instalar el nuevo adaptador PCIe y colocarlo con firmeza pero con cuidado en su lugar. Luego, simplemente vuelva a colocar el tornillo para asegurarlo.

Al igual que con la instalación estándar, no hay necesidad de cables adicionales o cables de alimentación. Es un proceso de instalación simple y eso es fantástico.

Una vez hecho esto, vuelva a conectar su máquina, enciéndala y vaya a Windows para registrar la nueva unidad.

Hay varias unidades SSD NVMe disponibles para comprar. Con numerosas unidades más rápidas y mejores que se lanzan todo el tiempo. La mayoría de las unidades solo son capaces de almacenar alrededor de 2 TB de datos como máximo en este momento y, en ese tamaño, están al borde de ser bastante caras.

Sin embargo, vale la pena pagar más por tamaños más grandes, ya que si escatima en una unidad barata de 250 GB, pronto encontrará que se llena. Windows 10 ocupa alrededor de 10 GB de espacio y muchos juegos modernos pueden ocupar una gran cantidad de espacio . Red Dead Redemption 2 tiene 150 GB, al igual que Flight Simulator, Call of Duty Modern Warfare ahora tiene 200 GB. Pronto verá que es mejor crecer.

Hemos probado algunas unidades diferentes en los últimos años, el WD Black SN750 es uno de estos y está diseñado específicamente para jugadores. También habrá una versión de este dispositivo próximamente con un disipador de calor diseñado por EKWB para mejorar aún más el rendimiento con un acabado de diseño impresionante.

El WD Black SN750 también utiliza el software de tablero SSD de Western Digital que incluye una opción de "modo de juego" para mejorar aún más el rendimiento.

La gama de unidades Evo de Samsung también está muy pensada y es recomendada por muchos como más rápida, confiable y excelente para cualquier uso.

El Seagate Firecuda 520 está diseñado específicamente para placas base PCIe gen 4 y alcanza un máximo de 5,000 Mb / s, lo que lo convierte en uno de los más rápidos que hemos probado.

Al final del día, cada una de estas unidades ofrece un rendimiento increíble, un tiempo de carga de juegos más rápido y una gran alegría en los juegos de PC. Lo que compre dependerá de sus planes y de su saldo bancario.

