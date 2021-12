Cómo construir y actualizar tu propia PC para juegos extremos

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Construir su propia PC para juegos puede ser una experiencia intimidante, emocionante, estresante y gratificante. Crear una máquina por su cuenta, con una selección de piezas electrónicas, es muy emocionante. También le permite hacer algo que sea personalizado para usted y construido de acuerdo con su propio presupuesto, especificaciones y preferencias.

Crear una PC para juegos puede ahorrarle dinero en comparación con la compra de una máquina prefabricada en un minorista o permitirle crear una máquina de juegos monstruosa que ejecutará juegos en configuraciones ultra durante los próximos años. Si está buscando crear algo que pueda manejar juegos de alta gama, renderizado de video e incluso transmisión, entonces ha venido al lugar correcto.

Hemos reunido la siguiente guía para mostrarle que debe crear una máquina de juego extrema que incluya todas las piezas que necesitará y por qué valen la pena.

Antes de comenzar, deberá considerar su presupuesto. Entraremos en esto asumiendo que tiene una buena porción de efectivo haciendo un agujero en su bolsillo y desea invertir en algo de poder de juego serio.

En nuestra mente, siempre vale la pena obtener el hardware más reciente con miras a preparar su sistema para el futuro. Es contraproducente gastar todo el dinero que tanto le costó ganar en algo que simplemente necesitará actualizarse en uno o dos años.

El placer absoluto de construir su propia PC para juegos es que si construye bases sólidas, solo necesitará actualizar un par de piezas cada pocos años para mantener su PC en funcionamiento durante los próximos años.

Vale la pena gastar más en las partes centrales de la máquina, la CPU y la placa base, ya que son la base de la computadora y son mucho más difíciles de reemplazar y actualizar en el futuro.

La construcción de su propia PC para juegos requiere varios componentes diferentes. Es importante investigar y asegurarse de comprar las piezas correctas para su PC y que todas funcionen juntas. Ciertas especificaciones de cada componente afectarán esto y debe asegurarse de que todo sea correcto incluso antes de realizar su pedido.

squirrel_widget_6194299

Piense en la placa base para juegos como la base de su PC para juegos extremos. Aunque cada uno de los componentes juega su papel, ninguno de ellos podría funcionar sin el soporte de la placa base. Cada dispositivo dentro de la PC se conecta a él para permitir que la computadora funcione.

La elección de la placa base adecuada para usted dependerá de otros factores. Es esencial recordar examinar minuciosamente las especificaciones de su placa base antes de comprar otras piezas para asegurarse de que no solo encajen, sino que también funcionen con su sistema.

Como nuestro objetivo es crear una PC para juegos extremos, elegimos una placa base para combinar. Estas placas base de alta gama admiten una gran cantidad de RAM, la posibilidad de instalar varias tarjetas gráficas y mucho más.

La placa base que estamos usando para esta versión de PC extrema es la Asus ROG Strix Z690-E Gaming WiFi . Esta placa base admite RAM DDR5 hasta velocidades de 6400MHz en formato de doble canal. Son tres cosas diferentes a tener en cuenta solo en relación con un componente.

El doble canal simplemente significa que dos palos de RAM funcionan en pares en la placa base. Debe usar dos como mínimo, pero podría llenar las cuatro ranuras con hasta 128 GB de RAM en total.

La frecuencia de la RAM se mide en MHz. Estaplaca base es capaz de tomar RAM con una frecuencia máxima de 6400MHz pero ni más ni menos de 4800MHz tampoco. Debe asegurarse de comprar RAM que se ajuste a la categoría correcta.

Todo esto puede parecer complicado, pero solo debe asegurarse de tener la arquitectura correcta (canal, MHz, tipo y tamaño) y funcionará.

squirrel_widget_6418327

La Unidad Central de Procesamiento (CPU) es el cerebro que alimenta su computadora. Es otra parte en la que es importante no escatimar, ya que hace gran parte del trabajo de los juegos, pero también para otras tareas como renderizar videos y admitir el procesamiento para la transmisión, si ese es su plan.

Hay dos fabricantes principales de CPU: AMD e Intel . Estos fabricantes también fabrican una variedad de procesadores con diferentes conjuntos de chips. Para determinar qué CPU se adapta a qué placa base, primero deberá elegir el fabricante y luego calcular cuánto dinero tiene para gastar.

Tomemos Intel como ejemplo. El modelo actual de CPU Intel es la duodécima generación de procesadores conocidos como Alder Lake. Estos son los mejores procesadores de juegos de la compañía con mucha potencia y potencial de overclocking. También admiten unidades NVMe PCIe gen 4, lo que significa velocidades de carga más rápidas para Windows y sus juegos.

Estos procesadores son zócalo LGA1700, lo que significa que debe asegurarse de que la placa base que compra pueda aceptar este tipo de zócalo. Las placas base también se venden a propósito como compatibles con AMD o Intel para facilitarle esto.

En un nivel básico, cuanto mayor es el número, más potente es el procesador. Tenemos un Intel Core i9-12900K para esta construcción de juegos extremos sobre la base de que queremos crear algo que pueda manejar cualquier cosa que le arrojes. Este es el buque insignia actual, pero podría optar por algo menor como el i7-12700K si quisiera ahorrar algo de dinero para otra parte.

Estos procesadores de juegos de alta gama son caros, pero también son increíblemente capaces. Si planeas jugar en 4K, transmitir a Twitch y editar videos para YouTube, no te decepcionará la potencia de procesamiento aquí.

Si no desea utilizar el mismo procesador que nosotros, Intel tiene una herramienta útil para encontrar la CPU adecuada para su placa base o viceversa.

squirrel_widget_6418358

RAM es la memoria de la computadora. En una PC para juegos, ayuda a la computadora a actuar de manera rápida y eficiente mientras juegas. Cuanta más RAM tenga y cuanto mayor sea la frecuencia de MHz, más rápido podrá trabajar la computadora.

Con las CPU de 12.a generación de Intel, ahora puede aprovechar la RAM DDR5. Es más rápido y ofrece un mejor rendimiento que las generaciones anteriores. Vale la pena señalar que la mayoría de las placas base más antiguas solo admiten DDR4 y puede comprar algunas placas base LGA1700 que funcionan con DDR4, pero en esta compilación, usamos DDR5.

El tamaño de la RAM se mide en GB. Para una PC de juegos extremos, cuanta más RAM, mejor, especialmente si también puede permitirse RAM de alta frecuencia o overclockable.

Sugerimos que necesitará al menos 32 GB de RAM para juegos de alta gama adecuados. Esta cantidad es realmente útil para la transmisión y la creación de contenido. Se sorprenderá de la cantidad de RAM que se usa al renderizar videos. Además, ¡no olvidemos lo hambriento de RAM que puede llegar a ser Chrome!

Lo bueno de la RAM es que es una de las cosas más fáciles de actualizar en una PC para juegos. Siempre que compre RAM que coincida en términos de tamaño, frecuencia y número de modelo, puede duplicar el tamaño en el futuro. Si desea ahorrar dinero ahora, compre 16 GB para empezar y luego actualice con otros 16 GB en el futuro.

squirrel_widget_6418385

La fuente de alimentación es el corazón de su PC para juegos extremos. Suministra la energía para todas las piezas de su máquina. Es esencial que no escatime aquí, ya que si la fuente de alimentación falla, podría llevar muchas otras piezas costosas.

Todas las partes de su compilación deben estar conectadas para poder ejecutarse. La placa base consume la mayor parte de la energía y suministra algunas de las otras partes, pero la tarjeta gráfica, los discos duros y los ventiladores también necesitarán energía.

También debe elegir una fuente de alimentación que tenga suficiente potencia para hacer funcionar su máquina y todas las piezas que contiene. Las fuentes de alimentación se venden de acuerdo con la potencia, que es la cantidad de energía que son capaces de producir. En términos generales, cuanto mayor sea la potencia, mayor será el precio, pero cuanto más grande no siempre es mejor.

Mejor VPN 2021: las 10 mejores ofertas de VPN en los EE. UU. Y el Reino Unido Por Roland Moore-Colyer · 29 Diciembre 2021

Si tiene una fuente de alimentación que es demasiado potente, no funcionará de manera tan eficiente y puede aumentar su factura de electricidad. Demasiado débil y la fuente de alimentación simplemente no dará suficiente energía a las partes que podrían hacer que su máquina se apague (o algo peor) en medio de un juego.

Afortunadamente, hay una calculadora útil que puede usar para resolver esto: ingrese todos los componentes y utilícelo para calcular la fuente de alimentación de potencia mínima que necesita. Vea qué resultados trae y luego elija algo con un poco más de potencia para tener en cuenta los dispositivos futuros que podría agregar.

Hay varias opciones diferentes cuando se trata de almacenamiento para su máquina. Estos son ligeramente diferentes y varían en precio, así como en velocidad y tamaño de almacenamiento.

Es posible que desee mucho espacio de almacenamiento para guardar fotos, videos e instalar todos los juegos de su colección. Alternativamente, puede jugar solo uno o dos juegos, por lo que la velocidad de carga y la reducción del retraso son más importantes. También puede mezclar y combinar las siguientes opciones para maximizar el almacenamiento de su sistema.

squirrel_widget_5808798

Estas pequeñas cosas son las mejores y más nuevas opciones de almacenamiento para PC de juegos extremos. Son increíblemente rápidos y ofrecen velocidades de transferencia ultrarrápidas. Estas unidades NVMe ofrecen varios beneficios. Instale Windows y el software en ellos y su máquina se iniciará en un abrir y cerrar de ojos. Instale juegos y acortará los tiempos de carga cuando inicie un juego y la espera entre niveles. También reducen la llamada "entrada de retraso" durante el juego, lo que puede ayudar a mejorar su destreza en el juego.

En aras de la comparación, el disco duro tradicional estándar puede manejar alrededor de 500 MB / sa segundo, mientras que algunas unidades NVMe administran 7,000 MB / s. Esto también es útil para transferir y editar archivos de video 4K.

En las PC de juegos modernas, estas unidades son muy fáciles de instalar. A menudo encajan directamente en la placa base. No hay cables que enchufar, por lo que son muy fáciles de instalar. El único inconveniente es que actualmente solo son costosos si desea una gran capacidad de almacenamiento.

squirrel_widget_177157

Estas unidades de disco son la opción de almacenamiento más barata, pero también la más lenta. Ofrecen un espacio de almacenamiento de mayor capacidad por menos dinero que otros sistemas de almacenamiento modernos como las unidades de estado sólido.

Sin embargo, son más lentos, por lo que no sentirá el beneficio al iniciar su PC o cargar juegos. Todavía nos encanta incluirlos en compilaciones de PC para hacer copias de seguridad de fotos, videos antiguos e instalar una gran cantidad de juegos de nuestra biblioteca de Steam.

squirrel_widget_177156

Las unidades de estado sólido clásicas no tienen partes móviles y pueden transferir archivos más rápidamente que las unidades de disco duro tradicionales, pero no tan rápido como las unidades NVMe. Estas unidades son un término medio entre las unidades NVMe ultrarrápidas y las unidades de disco duro de gran capacidad. También puede encontrar estas unidades con varios terabytes de capacidad para guardar todos sus juegos con facilidad.

squirrel_widget_4258671

La tarjeta gráfica es el componente que realiza la mayor parte de la carga de trabajo cuando se trata de alimentar tus juegos.

Las tarjetas gráficas más nuevas ejecutarán los últimos juegos en configuraciones ultra y admitirán 8K al mismo tiempo que ofrecen tasas de cuadros decentes. El resultado son unos gráficos increíbles que te dejarán babeando sobre tu teclado. Sin embargo, estos dispositivos tienen una prima considerable y, además de la CPU extrema, es probable que sean el componente individual más caro que agregará a su máquina.

Las tarjetas gráficas son producidas por dos fabricantes: Nvidia y AMD. Estos varían en precio y potencia. Nuestro objetivo es crear una máquina de juegos de alta gama, por lo que la serie 20 de tarjetas gráficas de Nvidia es el pináculo actual. Estas tarjetas son compatibles con RTX Ray Tracing y ofrecen imágenes impresionantes en una variedad de los juegos más modernos, así como un rendimiento de juego increíble.

Otra consideración también podría ser la realidad virtual . Si desea construir una máquina de juegos que sea capaz de ejecutar VR, deberá conocer las especificaciones mínimas del sistema de HTC Vive Pro 2 o HP Reverb G2 .

Ambos dispositivos requieren una tarjeta gráfica decente. Vale la pena pagar por la potencia gráfica adicional para aprovechar al máximo la realidad virtual.

squirrel_widget_6418446

La refrigeración es una parte importante de cualquier PC para juegos, más aún con una PC para juegos extrema que vas a pasar por alto. Los componentes en su caso también deberán mantenerse frescos, entre los que se encuentra la CPU.

Los procesadores modernos hacen mucho trabajo y se calientan mucho cuando juegas. Mantenerlos frescos es esencial, no solo para evitar que se sobrecalienten y se rompan, sino también para garantizar el buen funcionamiento de la PC y los juegos ininterrumpidos.

Para esta construcción, usamos un Noctua NH-D15S . Este es un enfriador de aire premium que es muy recomendable y está bien pensado. Elegimos este modelo no solo para que coincida con nuestro sistema, sino también para que se adapte al diseño de nuestra placa base. Debe tener en cuenta su placa base y su carcasa al comprar un enfriador para asegurarse de que se ajuste. Noctua tiene una útil herramienta de compatibilidad para verificar esto .

squirrel_widget_6418472

Las carcasas para computadora están disponibles en una gama de diferentes tamaños, formas, colores y con diferentes características. El tipo de carcasa que compre afectará la construcción de su máquina de juego.

La principal diferencia es el tamaño. Los estuches están disponibles en torre completa, semitorre, ATX, micro-ATX, mini-ITC y más.

Las carcasas más grandes también brindan más espacio para tarjetas gráficas pesadas y una gran cantidad de periféricos. Una gran carcasa de PC para juegos también facilita el montaje de la máquina, ya que tendrá más espacio para trabajar, más lugares para ocultar cables, pero lo más importante, mucho espacio para que el aire fluya a través de la carcasa.

Las cajas grandes también ofrecen otras características como más bahías de almacenamiento para discos duros y más espacio para ventiladores de caja y radiadores de disipadores de calor. En este caso, estamos usando un Lian-Li O11 Dynamic Mini pequeño pero poderoso que es capaz de soportar placas base ATX y también tiene mucho espacio para enfriar.

squirrel_widget_6418501

La mayoría de los estuches de PC para juegos decentes vienen con varios ventiladores de estuche diferentes que se conectan directamente a la placa base y se alimentan para mantener el estuche fresco. También tiene la opción de comprar ventiladores adicionales para maximizar el flujo de aire, así como agregar ventiladores RGB para agregar iluminación personalizada al diseño. Si está gastando tanto dinero, también podría hacer que se vea increíble.

Eche un vistazo a los estuches que se ofrecen, asegúrese de elegir uno que se adapte a su placa base y vea con qué ventiladores viene y qué extras puede agregar. Aquí utilizamos ventiladores Noctua NF-A12x25 que ofrecen un rendimiento de refrigeración superior sin ningún RGB.

squirrel_widget_240013

Una de las piezas más baratas que comprarás. Esta es una correa que se adhiere a su muñeca y la usará mientras construye su PC para juegos. La electricidad estática que se acumula en su cuerpo puede freír los componentes electrónicos de su computadora mientras está construyendo, por lo que esta es una precaución que vale la pena. Hacer esto mal podría llevar a freír accidentalmente piezas increíblemente caras y dejarlo llorando con su cerveza.

squirrel_widget_6418531

La pasta térmica es otra compra barata pero esencial. Esta es una pasta de enfriamiento que va entre la CPU y el disipador de calor / sistema de enfriamiento. Ayuda con la convección y el enfriamiento y asegura que su PC funcione como debería. No escatime aquí, pero tampoco gastará la tierra. Sin embargo, vale la pena señalar que el sistema de enfriamiento líquido de Corsair viene con pasta térmica preaplicada, lo que hace la vida mucho más fácil.

Una vez que haya comprado todas las piezas y haya esperado con impaciencia a que lleguen a su casa, comienza la verdadera diversión.

Juntar las piezas puede ser una experiencia desalentadora, especialmente cuando se construye una máquina de juego súper como esta con piezas caras. Sin embargo, con nuestra ayuda, encontrará que es relativamente fácil y una vez que esté todo hecho, tendrá una máquina de juego increíble que creó usted mismo. Esta es una experiencia increíblemente satisfactoria y probablemente te engancharás después.

Antes de sumergirnos en el meollo de la cuestión, hay algunas cosas para recordar que ayudarán a que la construcción sea más fluida:

La construcción de PC generalmente termina con un exceso de alambres / cables, tornillos y piezas que no necesita. No entre en pánico si esto sucede.

Las compilaciones de PC completas pueden incluir cables que no se conectan a nada y esto podría no ser un problema. De nuevo, que no cunda el pánico.

Utilice una muñequera antiestática en todo momento para evitar la destrucción de componentes electrónicos.

No comience a atar cables hasta el final, en caso de que tenga algo en el lugar equivocado que deba ser movido.

Si el estuche tiene calcomanías protectoras, déjelas puestas hasta el final para evitar rayones accidentales mientras construye.

Mantenga todos los manuales de instrucciones a mano para que pueda consultarlos fácilmente mientras trabaja.

Mantenga los tornillos que retire en un lugar lógico para que sepa dónde están cuando necesiten volver a colocarlos.

Para mostrarte cómo construir tu propia PC para juegos, hablaremos de cada paso de la construcción y cómo armarlo. Esto variará ligeramente según las piezas que esté utilizando, pero en su mayoría requerirá los mismos pasos.

Para esta compilación utilizamos los siguientes componentes:

Los extras y actualizaciones opcionales incluyen:

Otras cosas que necesitará:

Tiempo: si esta es su primera compilación, puede llevar uno o dos días hacerlo correctamente y poner su PC en funcionamiento. No se apresure.

Destornilladores: la mayoría de las piezas requieren un destornillador Philips para su instalación.

Muñequera / tapete antiestático

Compuesto térmico

Para comenzar, desempaquete su estuche, retire los cables y las piezas adicionales que venían con él, luego colóquelo a un lado.

Trate de evitar construir en una habitación con alfombra y asegúrese de usar la muñequera antiestática durante todo el proceso de construcción. Creemos que una alfombra ESD es una buena herramienta, ya que se conectan a un punto de conexión a tierra y lo mantienen conectado a tierra, lo que elimina el peligro de los componentes valiosos.

Asegúrese de tener suficiente espacio, incluida una gran área plana para mover la máquina. A veces lo dejará, otras veces trabajará con el caso erguido.

Nota: desplácese por cada galería de imágenes para ver algunos de los pasos descritos en el proceso de construcción.

Esta parte variará según el estuche que esté utilizando y sus preferencias personales. Estamos usando una carcasa Lian Li Dynamic Mini que viene sin ventiladores de serie, pero con suficiente espacio para la configuración de refrigeración líquida, incluidos radiadores y / o una gran cantidad de ventiladores.

Los fanáticos adicionales siempre valen la pena en una construcción extrema. El flujo de aire adicional ayuda a mantener su máquina en funcionamiento fresco y de manera más eficiente, lo que significa un mejor rendimiento y juegos superiores.

Pocket-lint

La parte inferior de este estuche admite varias cosas. Puede montar un radiador aquí o tres ventiladores de 120 mm. Usaremos esta área para montar tres ventiladores para aspirar aire frío desde abajo como entrada.

En primer lugar, retire la cubierta antipolvo inferior para acceder al área, luego coloque los ventiladores uno por uno en la carcasa colocándolos de modo que la parte posterior del ventilador apunte hacia la carcasa y los ventiladores hacia abajo. También debe asegurarse de que los cables miren hacia la parte posterior de la carcasa.

Incluido con los ventiladores, debe encontrar un cable en Y. Puede usar esto para conectar dos ventiladores en un cabezal de ventilador del sistema en su placa base. Sin embargo, más sobre eso más adelante.

Pocket-lint

Hemos colocado los ventiladores en la parte inferior de la caja para que entre aire frío. Ahora tenemos que configurar algunos para que se extraigan para expulsar el aire caliente. Después de todo, los componentes como la tarjeta gráfica, la CPU y más generarán niveles altos que deben quitarse de la carcasa para que funcione de manera eficiente.

Sabemos que el aire caliente sube, por lo que instalaremos tres ventiladores en la parte superior de la carcasa para aspirar el aire caliente. También vamos a instalar uno en la parte trasera. Tenga en cuenta que si está utilizando una placa base ATX como la nuestra, podría ser más fácil instalar estos ventiladores superiores al final para darle más espacio para mover cables y enchufar cosas.

Estos ventiladores se montan boca abajo, nuevamente teniendo cuidado de que los cables estén orientados hacia la parte posterior de la carcasa. Vale la pena señalar que hay un pequeño espacio en la parte superior, así que junte los ventiladores al instalar para mantener las cosas agradables y ordenadas.

Pocket-lint

La instalación de la fuente de alimentación será ligeramente diferente de un caso a otro. En este caso de Lian Li, se puede guardar cuidadosamente fuera de la vista y fuera de la mente en la parte trasera. Este es un caso de doble cámara, lo que significa que básicamente está dividido por la mitad.

Aquí es donde se instalan las SDD, HDD y PSU.

En la parte superior, encontrará un espacio donde se ubica y asegura la fuente de alimentación.

Saque la fuente de alimentación de su caja. Con esta fuente de alimentación Corsair, encontrará los cables de alimentación estándar y el enchufe de alimentación principal. Tiene un gran ventilador, este se monta hacia afuera con la alimentación de red hacia la parte trasera y los enchufes internos hacia la parte delantera de la máquina.

Coloque la fuente de alimentación en el mini estante en la parte posterior de la caja y empújela contra la parte posterior de la caja. Debe alinearse de manera que varios orificios para tornillos muestren dónde hay orificios apropiados en la carcasa para colocarlo. Los tornillos correspondientes se incluyen en la caja del maletín.

Una vez que la fuente de alimentación esté conectada, podrá instalar todos los cables más adelante.

Saque la placa base de su caja y sáquela de la bolsa de plástico antiestática en la que viene. Creemos que es una buena idea usar esto como un tapete para colocar la placa base en la parte superior para que no toque ni raye nada debajo. mientras trabajas.

Asegúrese de que el manual de la placa base sea de fácil acceso; es muy útil consultarlo, especialmente cuando se trata de conectar cables en los lugares correctos.

Es una buena idea leer esto primero para tener una idea de dónde está todo y qué se conecta a dónde.

Pocket-lint

La CPU es uno de los componentes más fáciles de instalar, pero debe tener cuidado al hacerlo. Forzar el procesador en la placa base puede resultar en pines dañados y una CPU rota.

Coloca tu placa base de la misma forma que tenemos en las fotos. Mire de cerca la carcasa y verá una pequeña flecha en una de las esquinas del zócalo donde se encuentra la CPU. Si observa la CPU en sí, verá una pequeña flecha dorada apuntando hacia una de las esquinas. La mayoría de las veces, esa flecha apunta hacia la parte inferior izquierda del zócalo, así que ahí es donde irá.

El siguiente paso es quitar la cubierta protectora de la placa base. Está claramente etiquetado y cubre la ranura de la CPU. Levante los brazos de palanca para liberar el blindaje y quite la cubierta. Observe cómo encaja la palanca, ya que así es como la CPU se mantendrá de forma segura en su lugar.

Coloque la CPU con la flecha en la esquina correcta y colóquela suavemente en su lugar. No es necesario forzarlo, los brazos lo harán por usted al igual que la presión del disipador de calor.

Ahora que está hecho, suelte la cubierta de metal y vuelva a bajar la palanca.

Pocket-lint

El siguiente trabajo es instalar la RAM. Estamos colocando dos barras de RAM en dos ranuras diferentes de la placa base. Verá en las marcas de la placa base y las instrucciones qué ranuras debe llenar. En este caso, A2 y B2 son las primeras ranuras que se instalan.

Primero, empuje los clips hacia abajo en el borde de las ranuras, esto los desbloquea listos para las memorias RAM. A continuación, saque la RAM de su caja y alinéela con las ranuras correctas. Verá cómo debe encajar con bastante facilidad. A medida que empuja la RAM hacia adentro, los clips en los extremos de las ranuras harán un clic satisfactorio cuando esté completamente insertado. No lo fuerce ni use demasiada presión o podría correr el riesgo de dañar la RAM y la placa base.

Nota: deberá activar el perfil XMP dentro de la configuración del BIOS de la placa base para aprovechar al máximo la frecuencia máxima de su RAM. La RAM que estamos usando es de 500Mhz, pero no funcionará a ese nivel como estándar a menos que active esta configuración. Consulte el manual de la placa base para obtener instrucciones sobre cómo hacer esto.

Junto con la RAM, la unidad SSD M.2 es una de las cosas más fáciles de instalar. Estas unidades obtienen energía directamente de la placa base y también transfieren datos de esa manera, por lo que no hay necesidad de cables molestos.

En esta placa base, hay tres ranuras para unidades NVMe M.2. La ubicación de estas ranuras también es bastante obvia, ya que están ubicadas debajo de los escudos térmicos. Deberá desatornillar este protector de la placa base quitando los tornillos apropiados.

Estas ranuras son capaces de albergar unidades PCIe gen 4 y gen 5. Puede llenarlos y usar la tarjeta Hyper M2 incluida para instalar dos unidades adicionales también.

Pocket-lint

Sin la cubierta, puede instalar la unidad. Las unidades encajan fácilmente y esta placa base tiene un clip conveniente para mantenerla en su lugar también.

Asegúrese de quitar la película de plástico que cubre las almohadillas térmicas antes de instalarlas.

Usamos varias unidades NVMe en nuestra versión de PC extrema y recomendamos hacer lo mismo también. Puede usar uno para Windows, uno para juegos y otro para otras cosas: videos, fotos, capturas de juegos, lo que sea que haga flotar su bote. Debido a que son más pequeños que los discos duros tradicionales, son más fáciles de llenar, por lo que vale la pena tener algunos.

Pocket-lint

Ahora ha anotado todo lo que puede hacer fácilmente fuera del estuche, por lo que es hora de pasar al negocio principal de colocarlo todo en el estuche.

Saque su estuche y colóquelo plano para que pueda ver el interior fácilmente. Debería encontrar algunos tornillos separadores dentro de la caja de la placa base. Estos se pueden usar para adaptarse a la placa base.

En este caso, estos tornillos separadores vienen preinstalados, pero eso puede variar de un caso a otro. Hay varios tornillos que esencialmente actúan como la mitad inferior de los tornillos que instalará para mantener la placa base en su lugar. Los tornillos separadores aseguran que la parte posterior de la placa base no quede plana contra la parte posterior de la carcasa.

Las cajas de diferentes tamaños requieren placas base de diferentes tamaños, por lo que el diseño y la cantidad de tornillos separadores pueden diferir, pero el principio es el mismo. Vale la pena señalar que este estuche puede admitir varias placas base de diferentes tamaños, por lo que el ajuste puede variar.

En este caso de Lian Li, si está instalando una placa base ATX como nosotros, primero deberá colocar el soporte adicional que se incluye en la caja, ya que soporta la parte posterior de la placa base. Hay instrucciones en el cuadro que le muestran qué hacer aquí.

Pocket-lint

Antes de montarlo en su estuche, es más fácil configurar el enfriador Noctua de antemano, ya que le brinda más espacio para instalar cosas y enchufar cables y demás.

Con esta instalación, necesitamos colocar el enfriador en una posición inusual debido a la configuración del VRM de la placa base. Puede encontrar más información al respecto aquí y también información sobre la instalación de LGA 1700 .

El proceso de instalación es bastante sencillo. Hay un kit que incluye la placa posterior de ajuste seguro y los pines que encajan en la parte frontal de la placa base. Asegúrese de que esté colocado y empujado por la parte trasera de modo que quede orientado verticalmente con los cuatro pequeños orificios en la parte superior e inferior.

En la parte frontal de la placa base, coloque los espaciadores azules sobre los pines, luego el soporte de montaje sobre ellos y fíjelos con los tornillos de mariposa como se muestra en las fotos de arriba. Luego aplique un poco de pasta térmica a la CPU antes de aplicar el propio enfriador.

También debe quitar el ventilador incluido del radiador antes de montar el enfriador para que pueda acceder a los tornillos de tensión a cada lado que luego se conectan a los pasadores en el soporte de soporte. Asiente el radiador con cuidado, luego apriete los tornillos con la herramienta incluida, unas cuantas vueltas a cada lado, teniendo cuidado de no apretar demasiado.

Una vez que esté en su lugar, reemplace el ventilador para que mire de manera que empuje el aire caliente hacia arriba y hacia afuera de su caja. Luego, puede conectar el cable al cabezal del ventilador de la CPU en la parte superior de la placa base.

Ahora puede instalar la placa base en el estuche.

Para instalar la placa base, simplemente alinéela con el orificio en la parte posterior de la carcasa y los tornillos separadores. Descubrimos que la mejor manera de hacer esto es colocar la placa base en la carcasa en un ligero ángulo con los puertos apuntando hacia los orificios en los que entrarán primero.

Como mencionamos anteriormente, es más fácil hacer esto cuando los ventiladores superiores no están instalados, ya que tiene más espacio para maniobrar.

Coloque la placa base en ángulo y luego bájela suavemente sobre los tornillos separadores. Esto debería permitirle ver los orificios de los tornillos separadores a través de los orificios de la placa base. Estos agujeros se mostrarán en un diagrama dentro del manual de la placa base. También son fácilmente identificables por los pequeños puntos plateados alrededor del exterior.

Utilice los tornillos suministrados para colocar la cantidad correcta en los orificios y apriete la placa base de forma segura en la carcasa sin apretar demasiado.

Pocket-lint

Ahora puede instalar los otros discos duros en la máquina. Este es un proceso sencillo.

Puede instalar dos SSD de 2,5 pulgadas y dos HDD de 3,5 pulgadas en este caso.

Para instalar SSD, la forma más sencilla de hacerlo es instalarlos en la parte posterior del panel que también actúa como un protector de cable en la parte posterior de la carcasa. Este panel se puede desatornillar y quitar para colocar dos unidades en él.

Estos tipos de unidades deben alimentarse con un solo cable de alimentación SATA desde la fuente de alimentación y luego conectarse a su placa base mediante el cable suministrado. Hay dos tipos de cable suministrados con la placa base: uno plano en ambos extremos y otro plano en un extremo y doblado 90 grados en el otro.

Las unidades de disco duro estándar basadas en platos se instalan en un carrito que, a su vez, se inserta en los compartimentos en la parte inferior trasera de esta caja. Desatornille un tornillo de mariposa en la parte trasera y podrá sacar estos caddies. Luego, instale los discos duros atornillándolos con los tornillos que vienen con la caja.

Vuelva a colocar el carrito y empújelo hasta que escuche un clic, luego vuelva a colocar el tornillo de mariposa.

Al igual que los SSD, estos discos duros necesitan alimentación SATA (conectores de alimentación planos) y también una conexión a la placa base.

Pocket-lint

Cada caja tiene conectores en el panel frontal de un tipo u otro que deben conectarse a la placa base para que funcionen. Estos incluyen cosas como cables USB, cables de audio (conectores de auriculares y micrófono de 3,5 mm), botones de encendido y más.

Estos deben conectarse correctamente a la placa base. Aquí es donde el manual resulta realmente útil. Cada cable está claramente etiquetado en el manual de la caja en cuanto a lo que es y en el manual de la placa base en cuanto a dónde debe conectarse.

Este estuche Lian Li tiene múltiples conexiones, tiene cuatro puertos USB tipo A, un USB-C, audio HD, botones de encendido y descanso e iluminación RGB también. La placa base Asus que estamos usando tiene las conexiones que necesitamos para esos puertos, pero no todas las placas base las tendrán.

squirrel_widget_3491462

Opcional: para mejorar el aspecto de la parte frontal de la caja, puede utilizar el kit de extensión de panel frontal con funda premium de Corsair de 30 cm en blanco. Estos son mini cables que simplemente se conectan a los estándar y pasan al frente. Nos encantan, ya que le brindan más longitud para trabajar y significan que puede ver cables blancos más brillantes en la parte frontal de la carcasa.

Para instalar la tarjeta gráfica, deberá encontrar la ranura PCIe correcta en la placa base. En esta placa base, hay varias ranuras PCIE_X16 para elegir, perfectas si desea instalar dos o tres tarjetas gráficas y SLI. Si solo tiene una tarjeta, es mejor usar el primer lugar.

Al mirar la tarjeta gráfica, encontrará que los conectores que encajan en esta ranura están en un lado y requieren que instale la tarjeta gráfica con sus ventiladores hacia la parte inferior de la carcasa.

Antes de colocarlo, debe quitar la cubierta de la parte posterior de la caja. Esta es una tira de metal que se mantiene en su lugar con un tornillo de mariposa. Deberá quitar dos de estos para que los conectores pasen por la parte posterior de la carcasa para poder conectarlos a un monitor.

Ahora puede colocar la tarjeta gráfica en la ranura. Alinee los conectores con los agujeros. Notarás que hay uno pequeño al lado de uno más largo, por lo que es imposible instalar este componente incorrectamente, pero no lo fuerces. Al igual que al instalar la RAM, notará un clip al final de la ranura, este hará clic cuando la GPU esté completamente instalada.

Una vez que la tarjeta gráfica esté insertada en la placa base, puede volver a atornillar los tornillos de mariposa en los orificios, a través de la placa de metal en la parte posterior de la tarjeta gráfica, esto ayudará a mantenerla en su lugar.

Esta siguiente etapa es donde las cosas pueden complicarse y complicarse: enchufar todos los cables de alimentación. Cuantos más componentes tenga en su PC para juegos, más cables necesitará enchufar. Debería ser relativamente sencillo, pero mantener los cables ordenados puede ser difícil.

Muchos estuches tienen orificios, ganchos y canales para ordenar los cables. El Lian Li Dynamic Mini es un placer absoluto para la gestión de cables gracias a su diseño de dos cámaras. Abra la parte trasera y encontrará mucho espacio para almacenar todos sus cables. Aquí atrás hay espacio para los profesionales del nodo de iluminación y también para los profesionales del comandante.

Aquí hay mucho espacio para trabajar con cables, pero también varios lugares para pasar los cables hacia el frente de la manera más ordenada posible.

Dentro de la caja de la fuente de alimentación, encontrará una masa de cables en una bolsa. Se utilizan para conectar los distintos componentes de su máquina a la fuente de alimentación. Hay una variedad de cables diferentes, pero no se preocupe, ya que los cables están etiquetados claramente. Recomendamos usar los extras opcionales de cables de PSU premium y peines de cable premium también, ya que hace que las cosas sean mucho más ordenadas aquí. De lo contrario, las bridas para cables serán sus aliadas en un futuro próximo.

Es esencial consultar el manual para ver dónde encaja cada cable. Algunas placas base requieren más energía que otras.

Con esta construcción, la placa base necesita dos conectores de alimentación de 8 pines enchufados en la parte superior y un cable grande de 24 pines en el lado derecho.

En la fuente de alimentación encontrará etiquetas para cada uno de los cables y solo es posible unirlos de una manera hacia arriba, con un clip que los sujeta en su lugar, por lo que es relativamente fácil de hacer.

En primer lugar, conecte los cables de alimentación ATX y PCIe de 24 y 8 pines y páselos por la carcasa hacia el frente para conectarlos a la placa base. La placa base y el manual tienen marcas para mostrarle dónde deben ir. Para mantener las cosas ordenadas, intente pasar cada cable a través del orificio más cercano al lugar donde lo va a conectar. De esa manera, puede mantener la mayor parte del cable en la parte posterior.

Mientras hace esto, puede usar los peines para cables para separar cada cable individual en los cables y mantener todo limpio y ordenado.

Para la alimentación de SSD y HDD, encontrará cables y ranuras en la PSU marcados como "periférico y SATA". Estos tienen conectores delgados y planos que se conectan a los discos duros. Descubrirá que tiene cables con múltiples conexiones; puede conectar varios discos duros a este y a cualquier otro que necesite alimentación SATA (controladores de iluminación, por ejemplo).

La tarjeta gráfica Nvidia RTX 3090 también requiere alimentación y utiliza dos cables de alimentación PCIe de 8 pines. Estos pueden introducirse desde la parte trasera de la caja y pasar de forma ordenada a lo largo del lateral.

squirrel_widget_3491506

Opcional: para una apariencia mejorada, puede usar el kit de cable de PSU Premium de Corsair. Estos son cables trenzados más gruesos, con mangas individuales que vienen con peines de cable ya conectados para que estén más ordenados. Se venden en una variedad de colores, pero los cables blancos se ven magníficos para esta construcción blanca.

Con esta compra, también recomendamos obtener el kit Premium Cable Peine. Estos son dispositivos para ordenar cables que son esencialmente peines divididos en tres partes que se pueden separar y deslizar entre los cables. Con estos, puede separar cada cable individual y hacer que todos corran ordenadamente en paralelo entre sí.

Pase la parte central a través de la capa superior e inferior de cables y empuje cada uno en la ranura respectiva del peine, luego coloque la parte superior y repita en la parte inferior. Una vez que los peines para cables estén colocados, puede deslizarlos hacia arriba y hacia abajo para asegurarse de que estén realmente limpios. Vale la pena hacerlo, ya que se ve muy bien. En la parte posterior de la caja, donde las cosas son menos visibles, simplemente use bridas para apretar todo.

Ahora que su construcción está casi terminada, puede intentar ordenar un poco y asegurarse de que todo esté limpio y ordenado. No se trata solo de ser obsesivamente ordenado: los cables ordenados también ayudan con el flujo de aire en el gabinete y ayudan a mantener fríos los componentes. Vale la pena dedicarle tiempo.

Antes de comenzar, le recomendamos que vuelva a verificar que todo esté enchufado; consulte el manual de la placa base y asegúrese de que todas las entradas estén conectadas como deberían. También recomendamos enchufar su PC a la toma de corriente y encenderla. No toques el interior mientras haces esto.

La placa base de Asus tiene una pantalla LED que muestra códigos de advertencia si las cosas no van bien, puede ver lo que significan estos códigos mirando en el manual. Si no funciona la primera vez, que no cunda el pánico, podría ser algo simple: tal vez la RAM no esté colocada correctamente o la tarjeta gráfica no tenga energía.

Si todo funciona, apague y desenchufe la PC, luego comience la diversión de ordenar los cables. Debería encontrar bridas para cables tanto en la caja de la placa base como en la fuente de alimentación. Enrolle los cables y apriételos para que queden bien unidos.

El estuche también tiene múltiples bucles de metal en la parte delantera y trasera que le permiten enganchar una brida para cables y tirar de los cables cuidadosamente en el cuerpo y atarlos. Estos se pueden trabajar alrededor de todos los bordes para ocultar los cables tanto como sea posible.

Ahora tu primera PC para juegos está construida. ¡Felicidades! Pero aún no ha terminado. Necesita instalar Windows, algunos juegos y otro software y luego pasar a la diversión real de jugar mientras se baña en la gloria de haber construido a mano su propia máquina.

Con suerte, ya ha visto nuestras guías sobre los mejores ratones , auriculares y teclados para juegos para comprar y se ha equipado con ellos y un nuevo monitor brillante para conectar a su PC de juegos.

Vas a necesitar conectarlos para comenzar con el siguiente bit.

También necesitará otra PC o computadora portátil para instalar Microsoft Windows.

La instalación de Windows 10 es relativamente sencilla. Sin embargo, primero necesitará algunas cosas:

Una clave de licencia comprada para Windows 10 Home o Windows 10 Pro .

Una unidad de memoria USB o DVD (tenga en cuenta que esto requiere una unidad de DVD en su compilación, lo cual no hemos hecho) con al menos 8 GB de espacio libre

Acceso a la herramienta de medios de instalación de Windows

Con la herramienta de medios de instalación de Windows, puede convertir su memoria USB en una unidad de arranque; esto significa que podrá ejecutar el programa de instalación de Windows directamente desde ella.

Ejecute la herramienta, siga las instrucciones e instálela en su dispositivo USB con otra PC. Una vez hecho esto, conéctelo a su PC recién construido y enciéndalo. Luego, deberá presionar SUPR tan pronto como la computadora se inicie e ingrese al BIOS. Desde allí, busque el menú de inicio: este es un orden a través del cual la computadora intenta cargar y selecciona la unidad USB que ha conectado como la primera unidad para intentarlo. Esto significa que cuando salga, guarde los cambios y reinicie, la máquina se cargará desde la unidad USB y le pedirá que instale Windows.

Si no tiene acceso a otra PC o computadora portátil, puede comprar un disco físico de Windows, pero también deberá instalar una unidad óptica de DVD en su PC. Pedir prestada la computadora de un amigo es una opción más fácil.

Una vez que haya hecho esto, la herramienta lo guiará a través de la instalación de Windows: elija 64 bits y el disco duro en el que desea instalar. La instalación en una unidad M.2 o SSD significará que Windows se cargará más rápidamente cada vez que encienda su PC.

Después de un tiempo, se le pedirá que ingrese la clave de licencia y luego la instalación continuará. ¡Tu PC eventualmente cargará Windows y luego estarás fuera! Deberá enchufar su antena Wi-Fi o cable ethernet para conectarse a la banda ancha de su hogar, pero luego puede comenzar a descargar juegos y configurar su PC de la manera que desee.

Vale la pena señalar que, si está utilizando la misma placa base que nosotros, tuvimos un problema durante la instalación de Windows que se puede solucionar con este método .

Como dijimos anteriormente, una vez que haya completado una compilación, su PC debería servirle bien durante los próximos años, pero también puede actualizarla agregando varias partes. Las actualizaciones más fáciles son RAM adicional y una nueva GPU. También puede agregar otro disco duro con bastante facilidad si necesita más almacenamiento. La iluminación RGB y las actualizaciones de los ventiladores también hacen que su máquina se vea más elegante.

Un agradecimiento especial a Corsair, Nvidia, Intel, Asus Crucial, Samsung y Western Digital por el apoyo brindado en la creación de este artículo.